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Medya
15
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-24 14:28:28
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 24 Haziranlardaki gazete manşetleri yorumladı. FETÖ’nün yayın organı Bugün gazetesinin 24 Haziran tarihli ‘Savcıdan şok talimat’ başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Neymiş biliyor musunuz o “şok” talimat? FETÖ'nün örgüt halinde hareket edip-etmediklerinin tespiti için araştırma yapılması... Savcının görevi bu değil mi? Niye şok talimat diye, karşı çıkıyorsunuz ki? Oktay Vural da bunların peşine takılıp siyasi hayatını bitirenlerden biri işte... MHP’nin grup başkanvekili, daha sonra MHP'den de istifa etti.” dedi.

#1
Foto - Cumhuriyet, 24 Haziran 2013. “Erdoğan diline Brezilya’yı doladı.” “Diline doladı” dediğiniz Brezilya’da Dilma Roussef “Gurur duyuyorum” dediği protestocuların isteği doğrultusunda, yıllar sonra da olsa azledildi, ülkedeki petrol yatırımları yabancılara peşkeş çekildi ve operasyon tamamlandı... Aynı şekilde Mısır'da da aynısı yaşandı. Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi indirildi, yerine darbeci Sisi getirildi.. Cumhuriyet, nerede darbeci varsa, ülkesinin imkanlarını satanlar var ise, onlara sahip çıkıp, milletin seçtiklerini ise karalıyor.

Cumhuriyet, 24 Haziran 2013. “Erdoğan diline Brezilya’yı doladı.” “Diline doladı” dediğiniz Brezilya’da Dilma Roussef “Gurur duyuyorum” dediği protestocuların isteği doğrultusunda, yıllar sonra da olsa azledildi, ülkedeki petrol yatırımları yabancılara peşkeş çekildi ve operasyon tamamlandı... Aynı şekilde Mısır'da da aynısı yaşandı. Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi indirildi, yerine darbeci Sisi getirildi.. Cumhuriyet, nerede darbeci varsa, ülkesinin imkanlarını satanlar var ise, onlara sahip çıkıp, milletin seçtiklerini ise karalıyor.

#2
Foto - Taraf, 24 Haziran 2013. “Brezilya’nın sarılan polisi.” Taraf da, Brezilya’da eylemciye sarılan polisi böyle gördü. O eylemciler nihayetinde operasyonu başarıya ulaştırdı, demek ki Erdoğan’ın dik durmasının, taviz vermemesinin bir sebebi varmış... Dini söylemle taraftar toplamaya çalışan FETÖ'nün bazı okullarına, yurtlarına, hatta evlerine varıncaya kadar sokulan Taraf gazetesi, eşcinselleri

Taraf, 24 Haziran 2013. “Brezilya’nın sarılan polisi.” Taraf da, Brezilya’da eylemciye sarılan polisi böyle gördü. O eylemciler nihayetinde operasyonu başarıya ulaştırdı, demek ki Erdoğan’ın dik durmasının, taviz vermemesinin bir sebebi varmış... Dini söylemle taraftar toplamaya çalışan FETÖ'nün bazı okullarına, yurtlarına, hatta evlerine varıncaya kadar sokulan Taraf gazetesi, eşcinselleri "GÖKKUŞAĞI BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER" diye övmüş. Bugün dahi hala bu FETÖ yapısı ile ilişkisini kesmeyen FETÖ'nün tabanındaki insanlar, bu oynanan oyunları görmeli ve bu hain yapı ile ilişkilerini kesmeliler..

#3
Foto - Sözcü, 24 Haziran 2013.

Sözcü, 24 Haziran 2013. "Tayyip'e Sözcü'den cevap." Bugün Erdoğan'ı, Külliye üzerinden mahkum edenler, dün aynı Erdoğan'ın bir dubleks dairede kaldığı gerçeğine rağmen nasıl üzerine gitmişler. Ne yaparsanız yapınız, Erdoğan'a saldıracaklar. Apartman dairesinde oturduğunda, "Padişah, Osmanlı bayrağı istiyor" dediler, karşı çıktılar. Bugün yine "padişah" diyerek karşı çıkıyorlar. Dertleri külliye değil, dertleri inançlı bir cumhurbaşkanı olmasın..

#4
Foto - Bugün, 24 Haziran 2013. “İran’la endişe veren anlaşma.” Amerika’nın kucağındaki FETÖ’cüler, “Hem Türkiye’yi hem de İran’ı belki zorda bırakırız” diyerek, aylar sonra girişecekleri ihanetin küçüğüne, 17 Aralık'tan 6 ay önce böyle imza atmıştı.

Bugün, 24 Haziran 2013. “İran’la endişe veren anlaşma.” Amerika’nın kucağındaki FETÖ’cüler, “Hem Türkiye’yi hem de İran’ı belki zorda bırakırız” diyerek, aylar sonra girişecekleri ihanetin küçüğüne, 17 Aralık'tan 6 ay önce böyle imza atmıştı.

#5
Foto - Bugün, 24 Haziran 2014. “Savcıdan şok talimat.” Neymiş biliyor musunuz o “şok” talimat? FETÖ'nün örgüt halinde hareket edip-etmediklerinin tespiti için araştırma yapılması... Savcının görevi bu değil mi? Niye şok talimat diye, karşı çıkıyorsunuz ki? Oktay Vural da bunların peşine takılıp siyasi hayatını bitirenlerden biri işte... MHP’nin grup başkanvekili, daha sonra MHP'den de istifa etti...

Bugün, 24 Haziran 2014. “Savcıdan şok talimat.” Neymiş biliyor musunuz o “şok” talimat? FETÖ'nün örgüt halinde hareket edip-etmediklerinin tespiti için araştırma yapılması... Savcının görevi bu değil mi? Niye şok talimat diye, karşı çıkıyorsunuz ki? Oktay Vural da bunların peşine takılıp siyasi hayatını bitirenlerden biri işte... MHP’nin grup başkanvekili, daha sonra MHP'den de istifa etti...

#6
Foto - Zaman, 24 Haziran 2014. “O fezlekeleri daha ne kadar saklayacaksın.” FETÖ'cü Samanyoluhaber'e çıkıp, Erdoğan karşıtı açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, o gazetede haber yapılmış.. 3 vekillik düşürüldü diye, bugün “Dönem sonuna kadar beklense ne olurdu” diyenler, o zaman ise FETÖ'cü savcıların iddialarıyla hazırlanan fezlekelerin, Meclis’e gelir gelmez görüşülmesini istiyordu...

Zaman, 24 Haziran 2014. “O fezlekeleri daha ne kadar saklayacaksın.” FETÖ'cü Samanyoluhaber'e çıkıp, Erdoğan karşıtı açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, o gazetede haber yapılmış.. 3 vekillik düşürüldü diye, bugün “Dönem sonuna kadar beklense ne olurdu” diyenler, o zaman ise FETÖ'cü savcıların iddialarıyla hazırlanan fezlekelerin, Meclis’e gelir gelmez görüşülmesini istiyordu...

#7
Foto - Taraf, 24 Haziran 2014.

Taraf, 24 Haziran 2014. "Tak-şak yargı." 2014'de "Tak-şak yargı" başlığı atarak algı oluşturan Taraf yerine, şimdi Cumhuriyet ve Sözcü aynı görevi ifa ediyor. Arkadaki patron ise, yine aynı: FETÖ!

#8
Foto - Sözcü, 24 Haziran 2014. “Konsolosluk rehineleri unutuldu

Sözcü, 24 Haziran 2014. “Konsolosluk rehineleri unutuldu" başlığını atan ve kocaman da 6 aylık bebeğin fotosunu basan, onun üzerinden istismara soyunan Sözcü, birkaç hafta sonra, o rehinelerin tamanının kurtarılması ile özür diledi mi? Hayır..

#9
Foto - Bugün, 24 Haziran 2015. “Kırmızı Kitap skandalı.” Sanki FETÖ'nün örgüt olduğunu görmek için Kırmızı Kitap'a ihtiyaç mı vardı, yapılanlar ortada değil miydi? Adamları gözlerine kestirdikleri herkese kumpas kurdu, yüzlerce kişiyi sebepsiz içeri attırdı, bu yüzden içeri girmesi gerekenler bile serbest kaldı ama utanmadan sıkılmadan hukuki gerekçeleri böyle çarpıttılar... Bu FETÖ'cü gazetenin patronu da şimdi yurtdışına kaçtı, bu haberin muhabiri de!

Bugün, 24 Haziran 2015. “Kırmızı Kitap skandalı.” Sanki FETÖ'nün örgüt olduğunu görmek için Kırmızı Kitap'a ihtiyaç mı vardı, yapılanlar ortada değil miydi? Adamları gözlerine kestirdikleri herkese kumpas kurdu, yüzlerce kişiyi sebepsiz içeri attırdı, bu yüzden içeri girmesi gerekenler bile serbest kaldı ama utanmadan sıkılmadan hukuki gerekçeleri böyle çarpıttılar... Bu FETÖ'cü gazetenin patronu da şimdi yurtdışına kaçtı, bu haberin muhabiri de!

#10
Foto - Taraf, 24 Haziran 2015. “Saray sofrası.” Tezcan Karakuş Candan, Beştepe Külliyesi ile ilgili o kadar yalan söyledi, o kadar uydurma iddia ortaya attı ki, saymak mümkün değil... Bir masaya yüz binlerce, bardaklara on binlerce lira değer biçiyordu, bir ifadesinde “Bin tane” dediği külliyenin oda sayısına ertesi gün “İki bin tane” diyordu... “Ufak at” denilince de “Bizim işimiz bu, malı gözünden tanırız” diye atarlanıyordu... O kadar azıttı ki, sonunda kendi arkadaşları oda başkanlığını elinden aldı...

Taraf, 24 Haziran 2015. “Saray sofrası.” Tezcan Karakuş Candan, Beştepe Külliyesi ile ilgili o kadar yalan söyledi, o kadar uydurma iddia ortaya attı ki, saymak mümkün değil... Bir masaya yüz binlerce, bardaklara on binlerce lira değer biçiyordu, bir ifadesinde “Bin tane” dediği külliyenin oda sayısına ertesi gün “İki bin tane” diyordu... “Ufak at” denilince de “Bizim işimiz bu, malı gözünden tanırız” diye atarlanıyordu... O kadar azıttı ki, sonunda kendi arkadaşları oda başkanlığını elinden aldı...

#11
Foto - Sözcü, 24 Haziran 2015. “Çiçekleri masaya vinçle mi koydunuz?

Sözcü, 24 Haziran 2015. “Çiçekleri masaya vinçle mi koydunuz?" Bir yandan FETÖ'cü Taraf gazetesi, diğer yandan da FETÖ'nün evlerinde kaldığı iddia edilen Burak Akbay'ın gazetesi Sözcü.. Bir iftar yemeğinde akademisyenlerin, müftülerin olmasından rahatsızlık duyan Sözcü, bir de çiçeğe varıncaya kadar fiyat çıkarttı. Külliye o rakamların hepsinin yalan olduğunu ortaya çıkarınca, utanmadılar, "nerede kalmıştık" diye iftiralara devam ettiler. Şimdi bu gazetenin patronu, hesap vermemek için, yurtdışında kaçak yaşıyor..

#12
Foto - Sözcü, 24 Haziran 2016. “Problem dinde değil, adamda.” Eh, “Adam” dediğin dini işine geldiği gibi eğip bükerse, problem olmaz senin için... Siz değil misiniz “Dindar” göründüğünde Fetullah’a düşman kesilen, adamın dört dörtlük terör örgütü elebaşı ortaya çıktığında adamlığına soyunan? Kimi kandırıyorsunuz siz?

Sözcü, 24 Haziran 2016. “Problem dinde değil, adamda.” Eh, “Adam” dediğin dini işine geldiği gibi eğip bükerse, problem olmaz senin için... Siz değil misiniz “Dindar” göründüğünde Fetullah’a düşman kesilen, adamın dört dörtlük terör örgütü elebaşı ortaya çıktığında adamlığına soyunan? Kimi kandırıyorsunuz siz?

#13
Foto - Yeni Hayat, 24 Haziran 2016. “Organize hırsızlık.” Adamlar örgütün finans ayağı yaptıkları bankayı, utanmadan bir de böyle kullandılar... Uyanıklar bir de darbeye girişmedikleri zamandaki rakamları açıklıyor, yazsanıza “Biz 2013’ün Aralık ayında hükümet devirmeye kalktık, 2015’in başında el konulmasa kimse parasını alamayacaktı bankadan” diye?

Yeni Hayat, 24 Haziran 2016. “Organize hırsızlık.” Adamlar örgütün finans ayağı yaptıkları bankayı, utanmadan bir de böyle kullandılar... Uyanıklar bir de darbeye girişmedikleri zamandaki rakamları açıklıyor, yazsanıza “Biz 2013’ün Aralık ayında hükümet devirmeye kalktık, 2015’in başında el konulmasa kimse parasını alamayacaktı bankadan” diye?

#14
Foto - Yarına Bakış, 24 Haziran 2016. “Yargı biterse.” FETÖ'cü gazetede, Mümtazer Türköne, siyasi iktidara vuruyor. Hem de yargıda 4500 FETÖ'cü hakim var iken.. Bugün o Türköne cezaevinde.. Ne yazık ki, ona yardım eli uzatan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.. Mümtazer Türköne, 4500 FETÖ'cüye güvenip, o gün atıp tutuyordu. Bugün ise, Bahçeli'den yardım dileniyor..

Yarına Bakış, 24 Haziran 2016. “Yargı biterse.” FETÖ'cü gazetede, Mümtazer Türköne, siyasi iktidara vuruyor. Hem de yargıda 4500 FETÖ'cü hakim var iken.. Bugün o Türköne cezaevinde.. Ne yazık ki, ona yardım eli uzatan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.. Mümtazer Türköne, 4500 FETÖ'cüye güvenip, o gün atıp tutuyordu. Bugün ise, Bahçeli'den yardım dileniyor..

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