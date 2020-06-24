Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Taraf, 24 Haziran 2015. “Saray sofrası.” Tezcan Karakuş Candan, Beştepe Külliyesi ile ilgili o kadar yalan söyledi, o kadar uydurma iddia ortaya attı ki, saymak mümkün değil... Bir masaya yüz binlerce, bardaklara on binlerce lira değer biçiyordu, bir ifadesinde “Bin tane” dediği külliyenin oda sayısına ertesi gün “İki bin tane” diyordu... “Ufak at” denilince de “Bizim işimiz bu, malı gözünden tanırız” diye atarlanıyordu... O kadar azıttı ki, sonunda kendi arkadaşları oda başkanlığını elinden aldı...