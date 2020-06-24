2020-06-24 14:28:28 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 24 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 24 Haziranlardaki gazete manşetleri yorumladı. FETÖ’nün yayın organı Bugün gazetesinin 24 Haziran tarihli ‘Savcıdan şok talimat’ başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Neymiş biliyor musunuz o “şok” talimat? FETÖ'nün örgüt halinde hareket edip-etmediklerinin tespiti için araştırma yapılması... Savcının görevi bu değil mi? Niye şok talimat diye, karşı çıkıyorsunuz ki? Oktay Vural da bunların peşine takılıp siyasi hayatını bitirenlerden biri işte... MHP’nin grup başkanvekili, daha sonra MHP'den de istifa etti.” dedi.