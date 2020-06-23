Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Haziranlardaki manşetleri yorumladı

Cumhuriyet, 23 Haziran 2016. "MİT'in tasfiye listesi hazır." Bu manşeti, darbeden 22 gün önce Cumhuriyet gazetesi, yüksek yargıdaki FETÖ'cüleri korumak için atmış.. Metin Feyzioğlu, "Reisçi bir yargı istemiyoruz" diyor ama, 23 gün sonraki darbeyi görünce, o işlerin arkasında FETÖ'nün olduğunu anlayıp, yol haritasını tekrar çiziyor. Ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor? "Erdoğan terörden tutuklanacağını biliyor" diyerek, o gün de FETÖ'ye hizmet ediyor, bugün de aynı çizgide kalarak, yine FETÖ'ye hizmet ediyor.. Darbe sonrasında, siyasi iktidar yüksek yargıdaki tüm FETÖ'cüleri temizledi de, ülke rahat etti. Bir hatırlatma daha yapalım: CHP Genel Başkanı, 2011'de yüksek yargıya seçilen FETÖ'cüler için "Bunlar militan" diyordu.. Ne oldu da acaba, o FETÖ'cüleri, 2016'da ölümüne savunmaya başladı? Şantaj altında olmasın, sakın.. “Çağrıldılar” başlıklı haber de ilginç.. “Beni halk seçti, siyasi faaliyetlerim sebebiyle beni ancak halk sorgular” demiş, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ifadeye çağırılan HDP’li vekiller... Yukarıdaki ifade doğru, doğru ama alakasız... Bugün de aynı yalanlar söyleniyor; siyasi faaliyet başka, terör propagandası başka, teröriste yardım ve yataklık bambaşka şeyler...