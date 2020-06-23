2020-06-23 12:30:32 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Haziranlardaki manşetleri yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 15 Temmuz darbesinden 22 gün önce Cumhuriyet’in attığı ‘MİT’in tasfiye listesi hazır’ manşetini hatırlattı. Yüksek yargıdaki FETÖ’cüleri koruyan Cumhuriyet’in aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan terörden tutuklanacağını biliyor” şeklindeki sözlerini de haberleştirdiğini anımsatan Karahasanoğlu, “O gün de FETÖ'ye hizmet ediyor, bugün de aynı çizgide kalarak, yine FETÖ'ye hizmet ediyor” ifadesini kullandı. Karahasanoğlu, “CHP Genel Başkanı, 2011'de yüksek yargıya seçilen FETÖ'cüler için "Bunlar militan" diyordu.. Ne oldu da acaba, o FETÖ'cüleri, 2016'da ölümüne savunmaya başladı? Şantaj altında olmasın, sakın..” diye sordu.