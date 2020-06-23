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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Haziranlardaki manşetleri yorumladı

2020-06-23 12:30:32
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 23 Haziranlardaki manşetleri yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 15 Temmuz darbesinden 22 gün önce Cumhuriyet’in attığı ‘MİT’in tasfiye listesi hazır’ manşetini hatırlattı. Yüksek yargıdaki FETÖ’cüleri koruyan Cumhuriyet’in aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan terörden tutuklanacağını biliyor” şeklindeki sözlerini de haberleştirdiğini anımsatan Karahasanoğlu, “O gün de FETÖ'ye hizmet ediyor, bugün de aynı çizgide kalarak, yine FETÖ'ye hizmet ediyor” ifadesini kullandı. Karahasanoğlu, “CHP Genel Başkanı, 2011'de yüksek yargıya seçilen FETÖ'cüler için "Bunlar militan" diyordu.. Ne oldu da acaba, o FETÖ'cüleri, 2016'da ölümüne savunmaya başladı? Şantaj altında olmasın, sakın..” diye sordu.

#1
Foto - Cumhuriyet, 23 Haziran 2013. “Karanfile de şiddet.” Bugün sokaklara dökülen Baro başkanları ne ise, 2013'de sokağa dökülen geziciler de aynı.. O gün geziciler, bir yandan “Talepleri yinelemek” için yaptıklarını ilan ettikleri eylemi, bir yandan da “Kayıpları anmak içindi” diye gösterecek kadar tutarsızdılar.. “Çapulcular, protesto geleneğinde devrimci bir değişim yaratmış”lar... İnternette yalan haber yaymaktan mı bahsediyorlardı, hamile kadınların Taksim'de polis copu ile bebeğini düşürdü iftiralarından mı bahsediyorlardı, polise çelik bilye ve molotof atıp sonra da “Polis orantısız şiddet kullanıyor” demekten mi?

Cumhuriyet, 23 Haziran 2013. “Karanfile de şiddet.” Bugün sokaklara dökülen Baro başkanları ne ise, 2013'de sokağa dökülen geziciler de aynı.. O gün geziciler, bir yandan “Talepleri yinelemek” için yaptıklarını ilan ettikleri eylemi, bir yandan da “Kayıpları anmak içindi” diye gösterecek kadar tutarsızdılar.. “Çapulcular, protesto geleneğinde devrimci bir değişim yaratmış”lar... İnternette yalan haber yaymaktan mı bahsediyorlardı, hamile kadınların Taksim'de polis copu ile bebeğini düşürdü iftiralarından mı bahsediyorlardı, polise çelik bilye ve molotof atıp sonra da “Polis orantısız şiddet kullanıyor” demekten mi?

#2
Foto - Sözcü, 23 Haziran 2013. “Halk karanfil attı, polis su ve gaz sıktı.” Bu millete 150 milyar dolarlık fatura çıkartan geziciler, karangil atmışlar, polis ise su ve gaz sıkmış.. Sevsinler yalanlarınızı.. Ters çevrilen polis araçlarını, kullanılmaz hale getirilen belediye otobüslerini, ambulansları, uzaylılar mı o hale getirdi? Sapanlarla polislere atılan taşları gizleyip, polis aracının yakılmasını gizleyip, Adana'da öldürülen komiseri gizleyip,

Sözcü, 23 Haziran 2013. “Halk karanfil attı, polis su ve gaz sıktı.” Bu millete 150 milyar dolarlık fatura çıkartan geziciler, karangil atmışlar, polis ise su ve gaz sıkmış.. Sevsinler yalanlarınızı.. Ters çevrilen polis araçlarını, kullanılmaz hale getirilen belediye otobüslerini, ambulansları, uzaylılar mı o hale getirdi? Sapanlarla polislere atılan taşları gizleyip, polis aracının yakılmasını gizleyip, Adana'da öldürülen komiseri gizleyip, "Gezi eylemlerinde ölenleri barışçıl bir şekilde anmak isteyen onbinlere yine orantısız güç kullandılar. Vicdanları sızlattılar" diye birinci sayfalarına yorum yazdılar.. Soralım bu ahlaksızlara, "Polis sokaktaki insanlara mı su sıkmıştı? Durup dururken mi gaz sıkmıştı? Bugün sokaktaki insanlara, niye su sıkmıyor polis?" Karanfillerle TOMA'yı süslemişler. Bir de kullanılmaz hale getirilen polis araçlarının fotoğraflarını bassaydınız ya.. Bir tane TOMA'ya karanfil asılmış, yüzlerce kamu aracı ise kullanılmaz hale gelmiş.. Birini gizleyip, diğeri ile algı oluşturuyor, uyanık Sözcü.

#3
Foto - Taraf, 23 Haziran 2013. “Sopalı polis emri Ankara’dan geldi.” Çok araştırmaya gerek kalmadı, bugün anlıyoruz ki olaylar çıksın diye çadırı yaktıran da, sonra milleti sokağa sürmek için çırpınan da aynı el... Sol tarafta tek sütuna sıkıştırılan haber de dikkat çekici; Koç Üniversitesi, “Bizans İstanbul’u İmgeleri” diye sergi açmış, tam da “Zulüm 1453’te başladı” diyen gezicilere destek çıktıkları günlere denk gelmiş...

Taraf, 23 Haziran 2013. “Sopalı polis emri Ankara’dan geldi.” Çok araştırmaya gerek kalmadı, bugün anlıyoruz ki olaylar çıksın diye çadırı yaktıran da, sonra milleti sokağa sürmek için çırpınan da aynı el... Sol tarafta tek sütuna sıkıştırılan haber de dikkat çekici; Koç Üniversitesi, “Bizans İstanbul’u İmgeleri” diye sergi açmış, tam da “Zulüm 1453’te başladı” diyen gezicilere destek çıktıkları günlere denk gelmiş...

#4
Foto - Taraf, 23 Haziran 2014. “Hukukçunun çığlığı.” Bir zamanlar AK Parti'ye yanaşan, sonrasında halkın seçeceği AK partili cumhurbaşkanına bile karşı çıkacak kadar karşı tarafa savrulan Anayasa hukukçusu hanımefendi, FETÖ'nün gazetesinde böyle manşet olmuş.. Şimdi nerede diye sorarsanız.. Ahmet Davutoğlu'nun, Şehir Üniversitesi'nde.. Bu, her şeyi size izah ediyor, değil mi? Hani şu kayyıma devredildiği için, kıyamet kopartılan Şehir Üniversitesi. O üniversitede bu hukukçu(!) anayasa dersi veriyor:

Taraf, 23 Haziran 2014. “Hukukçunun çığlığı.” Bir zamanlar AK Parti'ye yanaşan, sonrasında halkın seçeceği AK partili cumhurbaşkanına bile karşı çıkacak kadar karşı tarafa savrulan Anayasa hukukçusu hanımefendi, FETÖ'nün gazetesinde böyle manşet olmuş.. Şimdi nerede diye sorarsanız.. Ahmet Davutoğlu'nun, Şehir Üniversitesi'nde.. Bu, her şeyi size izah ediyor, değil mi? Hani şu kayyıma devredildiği için, kıyamet kopartılan Şehir Üniversitesi. O üniversitede bu hukukçu(!) anayasa dersi veriyor: "Diyor ki, halk da seçse, AK partili birisi cumhurbaşkanı olamaz!" Affedersiniz, Ergenekoncular da zaten, aynısını demiyorlar mıydı?

#5
Foto - Sözcü, 23 Haziran 2014. “Açılım, iktidarda kalma oyunudur.

Sözcü, 23 Haziran 2014. “Açılım, iktidarda kalma oyunudur." Darbeci Çetin Doğan Silivri cezaevinden çıkmış, kendisini ordan kurtaran AK Parti'ye teşekkür edeceğine, sopa göstermeye devam ediyor. Boğaz'ın kenarına geçmişler, "Türkiye'yi yönetmede nerede kalmıştık" diye ahkam kesiyorlar.. "Dağdakiyle işbirliği olmaz" diyen ulusalcılar, bir tane askerin ölmediği o "çözüm süreci"nden niye rahatsız olduklarını açıklasınlar.. Bugün PKK, güvenlik güçlerimizi, hatta sivil insanları bile şehid ederken, etmeye devam ederken, bırakın bu ulusalcı generalleri, CHP'nin, hatta milliyetçi geçinen İyi Parti'nin bile, nasıl olup da bunlarla bugün işbirliği yaptığını bir izah etsinler.. Birisinde PKK silah bırakmaya hazırlanıyor. Bugünkünde ise, silahı acımasızca kullanıyor. Silah bırakırken bile PKK'yla konuşanlara laf edenler.. Şimdi PKK silahı kullanırken, o teröristlerle işbirliği yapanlara oy veriyorlar..

#6
Foto - Bugün, 23 Haziran 2014. “Polislere sorguda işkence.” FETÖ'cü emniyetçilerden illegal dinlemelerin, kumpasların hesabı sorulmaya başlandığında, aynı terane ortaya atılıyor: “İçeride şöyle oldu, sorguda böyle oldu”. Hep aynı duygu sömürüsü... Bütün işleri böyle böyle, adamlarını örgütten koparmadan diri tutmaktı, hâlâ da aynı taktiği sürdürüyorlar... O gün de “Bu insanlar suçsuz, isnat edilen suçlarla alakaları yok” diyemediler, bugün de diyemiyorlar...

Bugün, 23 Haziran 2014. “Polislere sorguda işkence.” FETÖ'cü emniyetçilerden illegal dinlemelerin, kumpasların hesabı sorulmaya başlandığında, aynı terane ortaya atılıyor: “İçeride şöyle oldu, sorguda böyle oldu”. Hep aynı duygu sömürüsü... Bütün işleri böyle böyle, adamlarını örgütten koparmadan diri tutmaktı, hâlâ da aynı taktiği sürdürüyorlar... O gün de “Bu insanlar suçsuz, isnat edilen suçlarla alakaları yok” diyemediler, bugün de diyemiyorlar...

#7
Foto - Sözcü, 23 Haziran 2015. “Tayyip’e cami yapmak için denizi dolduruyorlar.” 5 yıl geçmiş üzerinden, Recep Tayyip Erdoğan Başbakan’ken Cumhurbaşkanı olmuş, hani nerede bu cami? “Haber yalandı, Saygı Öztürk’ün klasik haberciliği” manasında söylemiyorum, niye yapılmadı bu cami, ayıp değil mi?

Sözcü, 23 Haziran 2015. “Tayyip’e cami yapmak için denizi dolduruyorlar.” 5 yıl geçmiş üzerinden, Recep Tayyip Erdoğan Başbakan’ken Cumhurbaşkanı olmuş, hani nerede bu cami? “Haber yalandı, Saygı Öztürk’ün klasik haberciliği” manasında söylemiyorum, niye yapılmadı bu cami, ayıp değil mi?

#8
Foto - Taraf, 23 Haziran 2015. “Aydınlardan Baransu çağrısı.” Bugün 17-25 Aralık’ın da, MİT TIR’larının da FETÖ operasyonu olduğunu bilmeyen var mı? Peki, hükümeti devirme amaçlı kumpasların tetikçilerini, o gün FETÖ'nün gazetesi Taraf'da kimler savunmuş?

Taraf, 23 Haziran 2015. “Aydınlardan Baransu çağrısı.” Bugün 17-25 Aralık’ın da, MİT TIR’larının da FETÖ operasyonu olduğunu bilmeyen var mı? Peki, hükümeti devirme amaçlı kumpasların tetikçilerini, o gün FETÖ'nün gazetesi Taraf'da kimler savunmuş? "Aydın" diye tanıtılan, sözde solcu Baskın Oran, İsmail Beşikçi ve Akın Birdal.. Hey gidi hey, solcular da, FETÖ'nün emri altında, AK Parti'yi devirmek için bakın nasıl işbirliğine soyunmuşlar.. FETÖ'cüleri aklıyorlar, AK Parti'yi suçluyorlar..

#9
Foto - Cumhuriyet, 23 Haziran 2016.

Cumhuriyet, 23 Haziran 2016. "MİT'in tasfiye listesi hazır." Bu manşeti, darbeden 22 gün önce Cumhuriyet gazetesi, yüksek yargıdaki FETÖ'cüleri korumak için atmış.. Metin Feyzioğlu, "Reisçi bir yargı istemiyoruz" diyor ama, 23 gün sonraki darbeyi görünce, o işlerin arkasında FETÖ'nün olduğunu anlayıp, yol haritasını tekrar çiziyor. Ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor? "Erdoğan terörden tutuklanacağını biliyor" diyerek, o gün de FETÖ'ye hizmet ediyor, bugün de aynı çizgide kalarak, yine FETÖ'ye hizmet ediyor.. Darbe sonrasında, siyasi iktidar yüksek yargıdaki tüm FETÖ'cüleri temizledi de, ülke rahat etti. Bir hatırlatma daha yapalım: CHP Genel Başkanı, 2011'de yüksek yargıya seçilen FETÖ'cüler için "Bunlar militan" diyordu.. Ne oldu da acaba, o FETÖ'cüleri, 2016'da ölümüne savunmaya başladı? Şantaj altında olmasın, sakın.. “Çağrıldılar” başlıklı haber de ilginç.. “Beni halk seçti, siyasi faaliyetlerim sebebiyle beni ancak halk sorgular” demiş, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ifadeye çağırılan HDP’li vekiller... Yukarıdaki ifade doğru, doğru ama alakasız... Bugün de aynı yalanlar söyleniyor; siyasi faaliyet başka, terör propagandası başka, teröriste yardım ve yataklık bambaşka şeyler...

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