2020-07-22 14:45:33 Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Sözcü'nün 22 Temmuz 2015 tarihinde attığı, "Besle IŞİD'i, oysun gözünü" manşetini hatırlatıp, "Sözcü bugün çıkıp iddia edebilir mi, "Erdoğan, IŞİD'i besledi" diye.. Edemez. Çünkü IŞİD bugün gündemden çıktı ise, Türkiye'nin sayesinde, Erdoğan'ın sayesinde çıktı." ifadelerini kullandı.