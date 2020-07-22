Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 22 Temmuz 2012. “O da imama kaldı." Kadına şiddet, 2012 yılının da gündeminde.. AK parti iktidarı, 100 bin din görevlisi ile, arzu eden ailelere, kadına yönelik şiddeti sonlandırmaları doğrultusunda bilgilendirme yapmak, dini nasihatleri aktarmak istiyor.. Kim karşı çıkıyor? Cumhuriyet gazetesi. O gün Cumhuriyet'in "O da imama kaldı" başlığı atarak karşı çıktığı 100 bin din görevlisi ile kadına şiddeti önleme amaçlı bilgilendirme hizmeti, bugüne kadar tam olarak hayata geçirilemedi. Ama Cumhuriyet'in istediği "İstanbul Sözleşmesi" de, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu" da yürürlüğe girdi. Sonuç? Daha bir gün önce, Muğla'da yine bir kadın, kemalist bir erkek tarafından öldürüldü. Cumhuriyet bunun suçunu kime yükledi? Tahmin ettiğiniz gibi, yine AK Parti'ye.. Hem AK Parti'ye, istediği icraatı yaptırtmıyorlar. Hem de yaşanılanlardan sorumlu tutuyorlar!..