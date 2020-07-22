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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-22 14:45:33
Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Sözcü'nün 22 Temmuz 2015 tarihinde attığı, "Besle IŞİD'i, oysun gözünü" manşetini hatırlatıp, "Sözcü bugün çıkıp iddia edebilir mi, "Erdoğan, IŞİD'i besledi" diye.. Edemez. Çünkü IŞİD bugün gündemden çıktı ise, Türkiye'nin sayesinde, Erdoğan'ın sayesinde çıktı." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Cumhuriyet, 22 Temmuz 2012. “O da imama kaldı.

Cumhuriyet, 22 Temmuz 2012. “O da imama kaldı." Kadına şiddet, 2012 yılının da gündeminde.. AK parti iktidarı, 100 bin din görevlisi ile, arzu eden ailelere, kadına yönelik şiddeti sonlandırmaları doğrultusunda bilgilendirme yapmak, dini nasihatleri aktarmak istiyor.. Kim karşı çıkıyor? Cumhuriyet gazetesi. O gün Cumhuriyet'in "O da imama kaldı" başlığı atarak karşı çıktığı 100 bin din görevlisi ile kadına şiddeti önleme amaçlı bilgilendirme hizmeti, bugüne kadar tam olarak hayata geçirilemedi. Ama Cumhuriyet'in istediği "İstanbul Sözleşmesi" de, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu" da yürürlüğe girdi. Sonuç? Daha bir gün önce, Muğla'da yine bir kadın, kemalist bir erkek tarafından öldürüldü. Cumhuriyet bunun suçunu kime yükledi? Tahmin ettiğiniz gibi, yine AK Parti'ye.. Hem AK Parti'ye, istediği icraatı yaptırtmıyorlar. Hem de yaşanılanlardan sorumlu tutuyorlar!..

#2
Foto - Bugün, 22 Temmuz 2013. “Sahte tablodan 33 milyon dolar.

Bugün, 22 Temmuz 2013. “Sahte tablodan 33 milyon dolar." Dolandırıcılık, üçkağıtçılık haberlerini FETÖ'cülerden okumak lazım.. Akın İpek'in Bugün gazetesi, küçük bir haber yapmış.. "Sahte tablodan 33 milyon dolar" başlığı ile. NewYork'ta sanat galerilerini sahte tablo satıp 33 milyon dolar çarpan Glafira Rosales'a 59 yıl hapis istenmiş. Sakın Emrem İmamoğlu'nun satın aldığı Fatih portresinin sonunda da, böyle bir dolandırıcılık çıkmasın!

#3
Foto - Taraf, 22 Temmuz 2013. “Hükümet başörtü için yasak istedi.

Taraf, 22 Temmuz 2013. “Hükümet başörtü için yasak istedi." Takıyyenin kralını yapan hain FETÖ'cülerin CIAile işbirliği yaparak çıkarttığı Taraf gazetesinin başlığına bakın: "Hükümet başörtü için yasak istedi". Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Her seçimden önce, seçmene "Başörtü yasağını kaldırma vaadi"nde bulunan AK Parti, başörtü yasağının sürmesini hiç ister mi? Ama ahlaksızlar, bunu bile iddia ettiler.. Devlete çöreklenmiş kemalist yasakçı avukatların, "Biz böyle savunma yapmak zorundayız" dayatması ile verilen formaliteden cevaplar, Ayasofya'nın açılmasında da karşımıza çıkmadı mı? Ayasofya'nın açılması için açılan davada, devlet adına cevap verenlerin, "Ayasofya müze olarak kalmalı" savunması yaptığı daha iki hafta önce iddia edilmedi mi? sonuç ne oldu? Erdoğan, başörtü yasağını da kaldırdı. Ayasofya'yı da açtı. FETÖ'cüler de, içine düştükleri acıklı hallerine yansın otursunlar..

#4
Foto - Bugün, 22 Temmuz 2014. “Havada Cemaat'e operasyon kokusu var.

Bugün, 22 Temmuz 2014. “Havada Cemaat'e operasyon kokusu var." FETÖ'cü hain Bugün gazetesinde, örgütün emniyet müdürlerinden Yakup Saygılı'nın, 17-25 Aralık'dan 7 ay sonrasında “Havada Cemaat'e operasyon kokusu var" açıklaması, aslında örgütün derin yapısını da deşifre etmiş oluyordu.. Kendisi FETÖ'cü değil ise, CIA ile birlikte çalışmıyorlar ise, gerçekten yolsuzluk vardı da, onu takip ediyordu ise, ona ne cemaat'e yönelik operasyondan? Böyle böyle, kendileri itiraf ettiler, hainliklerini. Şimdi de cezaevinde yatıyorlar..

#5
Foto - Zaman, 22 Temmuz 2014. “Darbe mahkemesi itirafı.

Zaman, 22 Temmuz 2014. “Darbe mahkemesi itirafı." FETÖ'cü Zaman, Erdoğan'a karşı açtıkları savaşta kimleri konuşturuyor? DSP'de Adalet Bakanlığı yapan Hikmet Sami Türk'ü.. FETÖ'cü Fatih Üniversitesi'ndeki Hukuk fakültesi dekanı, aynı zamanda Hukuk Profesörü Osman Kaşıkçı'yı. Avukat, O. Kemal Cengiz'i.. Nasıl bir takıyye içindeler, görebiliyor musunuz? Solculara sorsanız, "Biz onlarca yıldır, FETÖ'ye karşıyız" derler. Ama ölümüne savunma yapıp, FETÖ'ye bakın nasıl sahip çıkmışlar.. Kendi örgütlerinden bir öğretim üyesi. Kendilerinden kripto bir avukat.. Nerde bu kişiler, şimdi çıkıp aynı şeyi savunabilirler mi acaba?

#6
Foto - Sözcü, 22 Temmuz 2015. “Besle IŞİD'i, oysun gözünü.

Sözcü, 22 Temmuz 2015. “Besle IŞİD'i, oysun gözünü." Terörist saldırıların olduğu bir dönemde, bu başlığı atar, insanları ölümler üzerinden tahrik edebilirsiniz. Bu başlığın atılmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, Sözcü bugün çıkıp iddia edebilir mi, "Erdoğan, IŞİD'i besledi" diye.. Edemez. Çünkü IŞİD bugün gündemden çıktı ise, Türkiye'nin sayesinde, Erdoğan'ın sayesinde çıktı. IŞİD'i ABD kurdu, besledi, Türkiye bitirdi.. Ama ABD'den emir alan Sözcü, halkı böyle aldatmaya kalktı.. Hepsinden önemlisi ve ibretlik olanı şu ki, Sözcü gazetesi Erdoğan'ın yanısıra, o tarihde Ahmet Davutoğlu'nu da böyle manşetten suçluyordu. Davutoğlu, Erdoğan'a ihanet edince, bugün Davutoğlu iyi oldu, Sözcü'de övgülerle takdim ediliyor.. "Erdoğan'dan % 0.5 puan oy alırsa" diye ince ince hesaplarla, Davutoğlu övgüleri yapılıyor.. Güler misiniz, ağlar mısınız? Sözcü'ye mi gülersiniz, yoksa Davutoğlu'na mı? Takdir sizin.

#7
Foto - Cumhuriyet, 22 Temmuz 2016. “Affetmek yok, af yok.

Cumhuriyet, 22 Temmuz 2016. “Affetmek yok, af yok." Cumhuriyet gazetesi bir yandan bu hain emrin verilmesini haberleştiriyor, bir yandan da CHP'nin OHAL'e karşı çıkışını birinci sayfasına taşıyor.. Darbeyi; sıradan basit bir olaymış gibi gösteriyor. Hatta şimdilik komutanları bırakıp, askerleri tahliye ettirmeye çalışıyor.. Darbeyi yaptıkları gece, darbeci komutan bu emri verdiğinde, sanki onun emri altındaki bir tek er de, oraya ulaşan askeri öğrenciler de, bu emre karşı "sen ne emri veriyorsun hain" demiş gibi, askeri öğrencileri kurtarmaya çalışıyorlar. Askeri öğrencilerin "Bizim suçumuz ne?" şeklindeki sözümona sorularını Cumhuriyet bize yönlendiriyor.. O darbeci komutan tek başına mı, 60 sivil vatandaşı rehin aldı? Köprüde şehid edilen onlarca kişiyi, bir tane darbeci mi öldürdü? Darbeci komutanın yanındakiler hiçbir şeye katılmadı ise; bir kişi, köprüyü saatlerce trafiğe kapatmayı nasıl başarabildi? Soruların cevabı net: Başlarında darbeci FETÖcü komutan, altlarında da seçilmiş FETÖ'cüler vardı..

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