Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 22 Eylül 2013: “HESABI SORULACAK” Üç tane ağaç için, gençleri aldatıp, sokaklara çıkarttılar. Polisle çatıştırdılar. Hatay’da Ahmet Atakan, çıktığı bir binanın terasından polise taş atarken, havaya atılan biber gazı kapsülü ile yaralanıp, yüksekten düştü ve öldü.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Atakan’ın ailesini ziyaret edip, “Hesabı sorulacak” diyor. Kim, kimden hesap soracak? Polis mi sizden, siz mi polisten.. Aynı haberde, gezide ölenlerin adlarının köprü ve meydanlara verildiği de yazılmış. Siz genç olsanız, bu tür haberlerden cesaret kazanıp, sokaklara çıkıp, polisle çatışmaz mısınız? Üç tane ağacı bahane et, gençleri kışkırt, o gençler polisle çatışsın, öldüklerinde o gençlerin adlarını meydanlara verin.. Gençler de, “ölürsek adımız meydanlara verilecek” diye cesaretlenip, sokağa çıksın. Tekrar polisle çatışsınlar.. Kısır döngü devam edip gitsin.. CHP’li belediyelerin ölmüş gençlerin adlarını meydanlara vererek yaptıkları bu hainliğe, İçişleri Bakanlığı niye sessiz kalır, bir bilen var mı? Cumhuriyet’in tepesindeki, “Tazyikli kimyasal” manşetinin yalanlığını anlatmaya gerek var mı? Bence yok. Baştan aşağıya, yalan ve iftira.. Bir tek rapor alındı mı, "TOMA'dan sıkılan suyun içinde kimyasal var" diye. Yok.. Ama iftiralar atıldı.. Sonra da üzerine yatıldı..