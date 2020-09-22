2020-09-22 10:28:00 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Taraf'ın 22 Eylül 2014 tarihli "PKK yurtdışında silahlandırılmalı" başlıklı haberine ilişkin "Bunu söyleyen, AK Parti’de Dışişleri Bakanlığı yapmış olan, sonradan FETÖ'yü masum gibi gösteren açıklamaları ile tanınan Yaşar Yakış. Adamdaki akla bakın. Eli kanlı terör örgütüne bu devlet silah verecekmiş., Ama yurtdışında olmak şartı ile. Bre akılsız, terör örgütünün neyine güvenebilirsin ki? Bugün söz verir, yarın o silahla, senin askerini vurur! Kimbilir belki de, Yaşar Yakış’ın kulağına, FETÖ’cüler bu fikri üflemişlerdir.. PKK’ya önce silah verdirecekler, sonra o silahla askerimiz şehid edilince de, Sözcü’ye manşet attıracaklar: “TSK silahı ile, Türk askeri şehid edildi. Sorumlusu Erdoğan’dır” diye.. Neyse ki, AK Parti iktidarı, bu akılsızları dinlemedi, .. " ifadelerini kullandı.