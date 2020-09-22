  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
10
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-22 10:28:00
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 22 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 22 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Taraf'ın 22 Eylül 2014 tarihli "PKK yurtdışında silahlandırılmalı" başlıklı haberine ilişkin "Bunu söyleyen, AK Parti’de Dışişleri Bakanlığı yapmış olan, sonradan FETÖ'yü masum gibi gösteren açıklamaları ile tanınan Yaşar Yakış. Adamdaki akla bakın. Eli kanlı terör örgütüne bu devlet silah verecekmiş., Ama yurtdışında olmak şartı ile. Bre akılsız, terör örgütünün neyine güvenebilirsin ki? Bugün söz verir, yarın o silahla, senin askerini vurur! Kimbilir belki de, Yaşar Yakış’ın kulağına, FETÖ’cüler bu fikri üflemişlerdir.. PKK’ya önce silah verdirecekler, sonra o silahla askerimiz şehid edilince de, Sözcü’ye manşet attıracaklar: “TSK silahı ile, Türk askeri şehid edildi. Sorumlusu Erdoğan’dır” diye.. Neyse ki, AK Parti iktidarı, bu akılsızları dinlemedi, .. " ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 22 Eylül 2012: “ADALETE BALYOZ” 2003’te AK Parti iktidarının daha altıncı ayında iken Kemalist generaller, darbe yapmaya kalkışmışlar, CD'leri ile, darbe planları ile suçüstü olmuşlar. Mahkumiyet kararları çıkınca, “Genç subaylar rahatsız” manşeti atan kemalist Cumhuriyet gazetesi ise, “Adalete balyoz” başlığı atmış. Sanki darbe hiç yokmuş, hiç konuşulmamış gibi.. Sanki,

CUMHURİYET, 22 Eylül 2012: “ADALETE BALYOZ” 2003’te AK Parti iktidarının daha altıncı ayında iken Kemalist generaller, darbe yapmaya kalkışmışlar, CD'leri ile, darbe planları ile suçüstü olmuşlar. Mahkumiyet kararları çıkınca, “Genç subaylar rahatsız” manşeti atan kemalist Cumhuriyet gazetesi ise, “Adalete balyoz” başlığı atmış. Sanki darbe hiç yokmuş, hiç konuşulmamış gibi.. Sanki, "Başörtü yasağını kaldırmanıza, bu ordu izin vermez" diyerek, bizzat kendileri yazılar yayınlamamışlar gibi.. Şurası doğru, Balyoz darbe girişimine hazırlananlar vardı. Ama.. Derin devletin bir başka versiyonu olan FETÖ işi sulandırdı, 10 kişi yerine, yanına 100 kişiyi de katıp, kendisine rakip gördüğü herkesi darbecilikten yargılattırdı.. Dava, böyle sulandırılınca, özellikle FETÖ’nün bu işteki hainliği ortaya çıkınca, AK Parti iktidarı gerçekten darbecilik yapan Balyozcuları yargılamak yerine, bu sefer de hepsini serbest bıraktı. Ama o Balyozcular, AK Parti’ye teşekkür edeceklerine, yine “nerede kalmıştık” diye, ihanetlerini sürdürdüler..

#2
Foto - SÖZCÜ, 22 Eylül 2012: “BALYOZ GİBİ CEZA” Sözcü gazetesi de, kemalist Cumhuriyet gibi, sanki 2003 yılının ortasında, AK Parti iktidarının daha altıncı ayında bu ülke darbe tehdidi ile karşı karşıya kalmamış gibi, Çetin Doğan’lar, İbrahim Fırtına’lar, Özden Örnek’ler hiçbir illegal fiile imza atmamışlar gibi manşete “Balyoz gibi ceza” ifadesini yazmışlar.. Darbe başarılmış olsaydı, “AK Parti’nin tepesine balyoz gibi indiler” diye manşet atacaklarından emin olabilirsiniz..

SÖZCÜ, 22 Eylül 2012: “BALYOZ GİBİ CEZA” Sözcü gazetesi de, kemalist Cumhuriyet gibi, sanki 2003 yılının ortasında, AK Parti iktidarının daha altıncı ayında bu ülke darbe tehdidi ile karşı karşıya kalmamış gibi, Çetin Doğan’lar, İbrahim Fırtına’lar, Özden Örnek’ler hiçbir illegal fiile imza atmamışlar gibi manşete “Balyoz gibi ceza” ifadesini yazmışlar.. Darbe başarılmış olsaydı, “AK Parti’nin tepesine balyoz gibi indiler” diye manşet atacaklarından emin olabilirsiniz.. "Biz uyarmamış mıydık, bakın darbeyi yediniz işte" diyeceklerinden emin olabilirsiniz.

#3
Foto - BUGÜN, 22 Eylül 2013: “BAKANLIĞIMDA BÖCEK ARATTIM” Şu komediye bakar mısınız, 17-25 Aralık’tan 3 ay önce, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bakanlıkta dinleme yapıldığından şüphelenip böcek araması yaptırıyor.. Ve bu bilgiyi de, tam da o dinlemeleri yapan FETÖ terör örgütünün has adamlarından Adem Yavuz Arslan’a anlatıyor.. FETÖ’cü Bugün gazetesinde, bu bilgi manşete konuluyor. Adamlarda özgüvene bakın. “Aman duyulmasın” diye küçücük bir gizleme niyetleri bile yok. “Bize kim ne yapabilir ki.. Emniyet müdürleri bizden. TSK’da 300 generalden yarısı bizden. Haaayttt, var mı bize yan bakan” der gibi, belki de diğer bakanları da korkutmak için, “Bakanlığımda böcek arattım” başlığını çekinmeden kullanıyorlar.. Türkiye böyle bir dönemden geçti. Çok şükür ki, bu hainlerin büyük çoğunluğu artık tasfiye edilmiş durumda.

BUGÜN, 22 Eylül 2013: “BAKANLIĞIMDA BÖCEK ARATTIM” Şu komediye bakar mısınız, 17-25 Aralık’tan 3 ay önce, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bakanlıkta dinleme yapıldığından şüphelenip böcek araması yaptırıyor.. Ve bu bilgiyi de, tam da o dinlemeleri yapan FETÖ terör örgütünün has adamlarından Adem Yavuz Arslan’a anlatıyor.. FETÖ’cü Bugün gazetesinde, bu bilgi manşete konuluyor. Adamlarda özgüvene bakın. “Aman duyulmasın” diye küçücük bir gizleme niyetleri bile yok. “Bize kim ne yapabilir ki.. Emniyet müdürleri bizden. TSK’da 300 generalden yarısı bizden. Haaayttt, var mı bize yan bakan” der gibi, belki de diğer bakanları da korkutmak için, “Bakanlığımda böcek arattım” başlığını çekinmeden kullanıyorlar.. Türkiye böyle bir dönemden geçti. Çok şükür ki, bu hainlerin büyük çoğunluğu artık tasfiye edilmiş durumda.

#4
Foto - CUMHURİYET, 22 Eylül 2013: “HESABI SORULACAK” Üç tane ağaç için, gençleri aldatıp, sokaklara çıkarttılar. Polisle çatıştırdılar. Hatay’da Ahmet Atakan, çıktığı bir binanın terasından polise taş atarken, havaya atılan biber gazı kapsülü ile yaralanıp, yüksekten düştü ve öldü.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Atakan’ın ailesini ziyaret edip, “Hesabı sorulacak” diyor. Kim, kimden hesap soracak? Polis mi sizden, siz mi polisten.. Aynı haberde, gezide ölenlerin adlarının köprü ve meydanlara verildiği de yazılmış. Siz genç olsanız, bu tür haberlerden cesaret kazanıp, sokaklara çıkıp, polisle çatışmaz mısınız? Üç tane ağacı bahane et, gençleri kışkırt, o gençler polisle çatışsın, öldüklerinde o gençlerin adlarını meydanlara verin.. Gençler de, “ölürsek adımız meydanlara verilecek” diye cesaretlenip, sokağa çıksın. Tekrar polisle çatışsınlar.. Kısır döngü devam edip gitsin.. CHP’li belediyelerin ölmüş gençlerin adlarını meydanlara vererek yaptıkları bu hainliğe, İçişleri Bakanlığı niye sessiz kalır, bir bilen var mı? Cumhuriyet’in tepesindeki, “Tazyikli kimyasal” manşetinin yalanlığını anlatmaya gerek var mı? Bence yok. Baştan aşağıya, yalan ve iftira.. Bir tek rapor alındı mı,

CUMHURİYET, 22 Eylül 2013: “HESABI SORULACAK” Üç tane ağaç için, gençleri aldatıp, sokaklara çıkarttılar. Polisle çatıştırdılar. Hatay’da Ahmet Atakan, çıktığı bir binanın terasından polise taş atarken, havaya atılan biber gazı kapsülü ile yaralanıp, yüksekten düştü ve öldü.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Atakan’ın ailesini ziyaret edip, “Hesabı sorulacak” diyor. Kim, kimden hesap soracak? Polis mi sizden, siz mi polisten.. Aynı haberde, gezide ölenlerin adlarının köprü ve meydanlara verildiği de yazılmış. Siz genç olsanız, bu tür haberlerden cesaret kazanıp, sokaklara çıkıp, polisle çatışmaz mısınız? Üç tane ağacı bahane et, gençleri kışkırt, o gençler polisle çatışsın, öldüklerinde o gençlerin adlarını meydanlara verin.. Gençler de, “ölürsek adımız meydanlara verilecek” diye cesaretlenip, sokağa çıksın. Tekrar polisle çatışsınlar.. Kısır döngü devam edip gitsin.. CHP’li belediyelerin ölmüş gençlerin adlarını meydanlara vererek yaptıkları bu hainliğe, İçişleri Bakanlığı niye sessiz kalır, bir bilen var mı? Cumhuriyet’in tepesindeki, “Tazyikli kimyasal” manşetinin yalanlığını anlatmaya gerek var mı? Bence yok. Baştan aşağıya, yalan ve iftira.. Bir tek rapor alındı mı, "TOMA'dan sıkılan suyun içinde kimyasal var" diye. Yok.. Ama iftiralar atıldı.. Sonra da üzerine yatıldı..

#5
Foto - TARAF, 22 Eylül 2014: “PKK YURTDIŞINDA SİLAHLANDIRILMALI” Bunu söyleyen, AK Parti’de Dışişleri Bakanlığı yapmış olan, sonradan FETÖ'yü masum gibi gösteren açıklamaları ile tanınan Yaşar Yakış. Adamdaki akla bakın. Eli kanlı terör örgütüne bu devlet silah verecekmiş., Ama yurtdışında olmak şartı ile. Bre akılsız, terör örgütünün neyine güvenebilirsin ki? Bugün söz verir, yarın o silahla, senin askerini vurur! Kimbilir belki de, Yaşar Yakış’ın kulağına, FETÖ’cüler bu fikri üflemişlerdir.. PKK’ya önce silah verdirecekler, sonra o silahla askerimiz şehid edilince de, Sözcü’ye manşet attıracaklar: “TSK silahı ile, Türk askeri şehid edildi. Sorumlusu Erdoğan’dır” diye.. Neyse ki, AK Parti iktidarı, bu akılsızları dinlemedi, ..

TARAF, 22 Eylül 2014: “PKK YURTDIŞINDA SİLAHLANDIRILMALI” Bunu söyleyen, AK Parti’de Dışişleri Bakanlığı yapmış olan, sonradan FETÖ'yü masum gibi gösteren açıklamaları ile tanınan Yaşar Yakış. Adamdaki akla bakın. Eli kanlı terör örgütüne bu devlet silah verecekmiş., Ama yurtdışında olmak şartı ile. Bre akılsız, terör örgütünün neyine güvenebilirsin ki? Bugün söz verir, yarın o silahla, senin askerini vurur! Kimbilir belki de, Yaşar Yakış’ın kulağına, FETÖ’cüler bu fikri üflemişlerdir.. PKK’ya önce silah verdirecekler, sonra o silahla askerimiz şehid edilince de, Sözcü’ye manşet attıracaklar: “TSK silahı ile, Türk askeri şehid edildi. Sorumlusu Erdoğan’dır” diye.. Neyse ki, AK Parti iktidarı, bu akılsızları dinlemedi, ..

#6
Foto - SÖZCÜ, 22 Eylül 2014: “CEVAP VER TAYYİP” Musul elçiliğimizi IŞİD teröristleri basmış, çalışanlarımız rehin alınmış.. MİT geceli gündüzlü çalışmış ve 101 gün sonra, IŞİD’din elinden, Musul Büyükelçiliği çalışanlarımız kurtarılmış.. Sözcü’nün yaptığı yayına bakın: “Rehineler operasyon ile mi, yoksa mutabakat ile mi bırakıldı?” Bir başka soru: “Rehineler, IŞİD’ciler ile takas mı edildi?” Ve daha birçok benzeri, ahlaksızca sorular.. Elçilik çalışanları rehin alındığında, “IŞİD’e teslim olduk, çalışanlar unutuldu.. Kimse takip bile etmiyor” diye manşetler atan Sözcü, o çalışanlarımız kurtarılınca, nerede ise, “Niye kurtardınız, öldürülseydiler de, bir hafta haber yapsaydık” der gibi ahlaksızca manşet atmış..

SÖZCÜ, 22 Eylül 2014: “CEVAP VER TAYYİP” Musul elçiliğimizi IŞİD teröristleri basmış, çalışanlarımız rehin alınmış.. MİT geceli gündüzlü çalışmış ve 101 gün sonra, IŞİD’din elinden, Musul Büyükelçiliği çalışanlarımız kurtarılmış.. Sözcü’nün yaptığı yayına bakın: “Rehineler operasyon ile mi, yoksa mutabakat ile mi bırakıldı?” Bir başka soru: “Rehineler, IŞİD’ciler ile takas mı edildi?” Ve daha birçok benzeri, ahlaksızca sorular.. Elçilik çalışanları rehin alındığında, “IŞİD’e teslim olduk, çalışanlar unutuldu.. Kimse takip bile etmiyor” diye manşetler atan Sözcü, o çalışanlarımız kurtarılınca, nerede ise, “Niye kurtardınız, öldürülseydiler de, bir hafta haber yapsaydık” der gibi ahlaksızca manşet atmış..

#7
Foto - TARAF 22 Eylül 2015: “CHP, 650 BİN KAYIP SEÇMENİ MECLİS’TE ARIYOR ” Bu CHP’lilerde hiç akıl yok. 650 bin seçmen, nasıl kaybolur? Akıl var, izan var.. Ama herkesi kendileri gibi akılsız zannettikleri için, palavradan çekinmiyorlar.. Atıyorlar ortaya bir palavra.. Gündemin sıcaklığı içinde, üç kişi kandırabilirlerse, ne ala.. O tarihte de atmışlar bu yalanı. Hem de 650 bin seçmenin CHP’li olduğunu bile iddia etmişler. Sonrası mı? Sonrasında ne olacak? Yalan olduğu ortaya çıkmış.. Ama bunlarda utanma ne gezer?

TARAF 22 Eylül 2015: “CHP, 650 BİN KAYIP SEÇMENİ MECLİS’TE ARIYOR ” Bu CHP’lilerde hiç akıl yok. 650 bin seçmen, nasıl kaybolur? Akıl var, izan var.. Ama herkesi kendileri gibi akılsız zannettikleri için, palavradan çekinmiyorlar.. Atıyorlar ortaya bir palavra.. Gündemin sıcaklığı içinde, üç kişi kandırabilirlerse, ne ala.. O tarihte de atmışlar bu yalanı. Hem de 650 bin seçmenin CHP’li olduğunu bile iddia etmişler. Sonrası mı? Sonrasında ne olacak? Yalan olduğu ortaya çıkmış.. Ama bunlarda utanma ne gezer?

#8
Foto - CUMHURİYET, 22 Eylül 2016: “İKTİDARA ÖKSÜZ GÖNDERMESİ” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe gecesi Akıncı Üssü’nde yakalanan Adil Öksüz’ün serbest kalması üzerinden, algı çalışması yapıyor. “Adil Öksüz’ün kim olduğunu hükümet biliyor” diyor.. “Korunuyor” diyor.. Diyor da diyor. Oysa Kılıçdaroğlu, kendisinin Bank Asya’ya el konulurken, ölümüne savunma yapıp, hükümete yönelik yaptığı suçlamalar için bir izah getirmesi lazımdı. Bank Asya’yı tüm dünya FETÖ’nün bankası olarak bildiği halde, Kılıçdaroğlu niçin, “Bank Asya’ya el konulamaz” diyordu? Ne karşılığında, niçin FETÖ’cü bankayı korumaya çalışıyordu? O günlerde izah etmedi, bari bugün izah etsin de, üzerindeki gölgeyi silsin.

CUMHURİYET, 22 Eylül 2016: “İKTİDARA ÖKSÜZ GÖNDERMESİ” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe gecesi Akıncı Üssü’nde yakalanan Adil Öksüz’ün serbest kalması üzerinden, algı çalışması yapıyor. “Adil Öksüz’ün kim olduğunu hükümet biliyor” diyor.. “Korunuyor” diyor.. Diyor da diyor. Oysa Kılıçdaroğlu, kendisinin Bank Asya’ya el konulurken, ölümüne savunma yapıp, hükümete yönelik yaptığı suçlamalar için bir izah getirmesi lazımdı. Bank Asya’yı tüm dünya FETÖ’nün bankası olarak bildiği halde, Kılıçdaroğlu niçin, “Bank Asya’ya el konulamaz” diyordu? Ne karşılığında, niçin FETÖ’cü bankayı korumaya çalışıyordu? O günlerde izah etmedi, bari bugün izah etsin de, üzerindeki gölgeyi silsin.

#9
Foto - SÖZCÜ, 22 Eylül 2016: “FETÖ’NÜN OKULLARINA TEŞVİK HİÇ KESİLMEMİŞ” Kemalist Sözcü’nün, “FETÖ’nün okullarına teşvik, hiç kesilmemiş” başlığı attığına aldanmayın. 17-25 Aralık’tan hemen sonra, Tayyip Erdoğan meydan meydan dolaşıp, “Bunların okullarına çocuklarınızı vermeyin” diye çağrı yaptığında, CHP’liler, Sözcü ekibi ve Cumhuriyet ekibi, “Erdoğan muhalefeti susturmak istiyor.. Tek adam olmak istiyor. Eğitim kurumlarına bile el koymak istiyor” diye haberler yaptılar.. Yalan mı Sözcü? Dersaneler kapatılmak istendiğinde bile, kıyameti kopartmadınız mı?

SÖZCÜ, 22 Eylül 2016: “FETÖ’NÜN OKULLARINA TEŞVİK HİÇ KESİLMEMİŞ” Kemalist Sözcü’nün, “FETÖ’nün okullarına teşvik, hiç kesilmemiş” başlığı attığına aldanmayın. 17-25 Aralık’tan hemen sonra, Tayyip Erdoğan meydan meydan dolaşıp, “Bunların okullarına çocuklarınızı vermeyin” diye çağrı yaptığında, CHP’liler, Sözcü ekibi ve Cumhuriyet ekibi, “Erdoğan muhalefeti susturmak istiyor.. Tek adam olmak istiyor. Eğitim kurumlarına bile el koymak istiyor” diye haberler yaptılar.. Yalan mı Sözcü? Dersaneler kapatılmak istendiğinde bile, kıyameti kopartmadınız mı?

Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki bazı sorunların iki ülke arasındaki ilişkilere yansımaması gerektiğini söyleyen Tür..
Yeşiller Partisi kuruldu
Siyaset

Yeşiller Partisi kuruldu

Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde bugün Yeşiller Partisi kuruldu.
‘Hortumcu Uzan’lardan Mustafa Kemal istismarı! 17 yıldır kaçak yaşa, sonra da atam izindeyiz
Siyaset

‘Hortumcu Uzan’lardan Mustafa Kemal istismarı! 17 yıldır kaçak yaşa, sonra da atam izindeyiz

Hortumcu Cem Uzan'ın kurduğu geçtiğimiz aylarda ise genel başkanlığına Yurtdışında 17 yıldır kaçak yaşayan, adresi bile belli olmayan, Türk ..
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı
Dünya

Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB dışişleri bakanlarının Rum kesiminin engeliyle Belarus'a yaptırım..
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maske ve mekan denetimle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı