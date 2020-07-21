2020-07-21 13:22:03 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 21 Temmuz 2013 tarihinde yayınladığı, “PKK'lı halay çekiyor, Devlet resim çekiyor!” haberine tepki gösteren Karahasanoğlu, “Çözüm süreci icinde, PKK'lılar askere-polise kurşun sıkmadığı dönemde, terör sorununun çözüleceğinden korkan FETÖ'cüler, Sözcü'ye de bu manşetleri attırdılar.. Gezi isyanında TOMA'yı yakan geziciler "barışçı gençler" gibi gösteren Sözcü, yıllardır askerimize kurşun sıkan teröristler şimdi silahı bırakma ihtimali olduğunda TOMA'ya molotof atınca, sanki dünden daha ağır saldırı üzenlemişler gibi başlık attılar.. Yine de biz sonuca bakalım: O gün devletin, PKK'lıların resimlerini çekmekle yetindiğini iddia edenler, o PKK'lıların tepelerine nasıl balyozların indiğini görüyorlar.. Devlet yeri gelir resim çeker, yeri gelir biletini keser!” ifadelerini kullandı.