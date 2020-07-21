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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-21 13:22:03
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 21 Temmuz 2013 tarihinde yayınladığı, “PKK'lı halay çekiyor, Devlet resim çekiyor!” haberine tepki gösteren Karahasanoğlu, “Çözüm süreci icinde, PKK'lılar askere-polise kurşun sıkmadığı dönemde, terör sorununun çözüleceğinden korkan FETÖ'cüler, Sözcü'ye de bu manşetleri attırdılar.. Gezi isyanında TOMA'yı yakan geziciler "barışçı gençler" gibi gösteren Sözcü, yıllardır askerimize kurşun sıkan teröristler şimdi silahı bırakma ihtimali olduğunda TOMA'ya molotof atınca, sanki dünden daha ağır saldırı üzenlemişler gibi başlık attılar.. Yine de biz sonuca bakalım: O gün devletin, PKK'lıların resimlerini çekmekle yetindiğini iddia edenler, o PKK'lıların tepelerine nasıl balyozların indiğini görüyorlar.. Devlet yeri gelir resim çeker, yeri gelir biletini keser!” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Taraf, 21 Temmuz 2012. “Beşşar Esed'in ölüm kalım pazarlığı.

Taraf, 21 Temmuz 2012. “Beşşar Esed'in ölüm kalım pazarlığı." FETÖ'nün Taraf gazetesi, Esed'in düşmek üzere olduğunu iddia ediyor. Gazetenin başındaki Ahmet Altan da, "tahmin edilenden de kısa sürede düşeceği"ni açıkca yazıyor.. Bugünden geriye dönüp bakıldığında, acaba bu gerçeklerle örtüşmeyen öngörüler, Tayyip Erdoğan'ı tuzağa düşürmek için yapılmış algı çalışmaları mıydı, diye düşünmeden edemiyor, insan.. CIA ile iş tutan bir gazete, "ölüm kalım pazarlığı" deyip, bir de Rusya'nın Esed'i terkettiği iddiasında bulunuyor ise, ama 8 yıl sonrasında bile Rusya, Esed'den vazgeçmiyorsa, burda bir tezgah olduğu ortaya çıkmaz mı?

#2
Foto - Cumhuriyet, 21 Temmuz 2012. “Çeyrek asırlık tutsaklık.

Cumhuriyet, 21 Temmuz 2012. “Çeyrek asırlık tutsaklık." Bugünlerde de ismini sık sık duyduğumuz Veli Ağbaba, 12 Eylül dönemindeki suçlar sebebi ile cezaevinde olan 8 solcunun durumlarını gündeme getirmiş, Cumhuriyet de manşete taşımış. Türkiye'de sağ ve sol görüşten 5 bin gencin hayatına sebeb olan anarşi döneminden suçlu bulunanlara gösterilen şu merhamete, şu ilgiye bakın.. Bir de aynı gazetenin ve aynı milletvekilinin, Sivas sebebi ile 27 yıldır cezaevinde olan masum insanların tahliye olmaması, hatta suçlu olup-olmadıklarının anlaşılması için yeniden yargılanma taleplerine bile bugün dahi karşı çıkan vicdansızlığa bakın. Bakış açıları şu: kendi teröristleri iyi, sağcıların eline silah almamış insanları bile suçlu!

#3
Foto - Sözcü, 21 Temmuz 2012. “Bir subayın acı kaderi.

Sözcü, 21 Temmuz 2012. “Bir subayın acı kaderi." Sözcü gazetesi, evinde C4 patlayıcı bulunan, "Güneydoğuda çalıştığım dönemden, hatıra olarak getirmiştim" diye izaha kalkışan, saatli bomba yapımında kullanılmak üzere alınan aynı özellikte birden fazla saatin bulundurulma sebebini izah edemeyen subayın avukatlığını yapmaya soyunmuş. Bir de gazetenin en tepesinde, Emin Çölaşan, Hizbuttahrircileri kastederek diyor ki, "Benim teröristim bin yaşasın!" Aslında kendilerini tarif ediyor Çölaşan. Onların teröristleri bin yaşasın diye geceli gündüzlü çalışıyorlar... Aynı sayfadaki, daha önce 1 polisi şehid eden DHKPC'li teröristin fotoğrafının altına, örgütün isminin yazılmaması, "dişi terörist" diyerek olayın yumuşatılmaya çalışılması da, aslında aynı amaca hizmet ediyor: Sol örgütlerdeki teröristler de, bizimdir, bin yaşasın!

#4
Foto - Bugün, 21 Temmuz 2012. “Annenin dramı.

Bugün, 21 Temmuz 2012. “Annenin dramı." FETÖ'cü Bugün gazetesi, "Annenin dramı" başlığı ile verilen haber, bugünlerde askeri öğrencilerin suçsuz olduğunu iddia eden anneleri nasıl da özetliyor. O tarihde bir anne, kızının polis katili olamayacağını iddia ederek, suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusundan bir hafta geçmeden, kız, polisle çatışarak gözaltına alınabiliyor.. Askeri öğrenciler için "Onlar suçsuz" diyen anneler de aslında, aynı bu terörist kızın annesine benzemiyor mu?

#5
Foto - Sözcü, 21 Temmuz 2013. “PKK'lı halay çekiyor, Devlet resim çekiyor!

Sözcü, 21 Temmuz 2013. “PKK'lı halay çekiyor, Devlet resim çekiyor!" Çözüm süreci icinde, PKK'lılar askere-polise kurşun sıkmadığı dönemde, terör sorununun çözüleceğinden korkan FETÖ'cüler, Sözcü'ye de bu manşetleri attırdılar.. Gezi isyanında TOMA'yı yakan geziciler "barışçı gençler" gibi gösteren Sözcü, yıllardır askerimize kurşun sıkan teröristler şimdi silahı bırakma ihtimali olduğunda TOMA'ya molotof atınca, sanki dünden daha ağır saldırı üzenlemişler gibi başlık attılar.. Yine de biz sonuca bakalım: O gün devletin, PKK'lıların resimlerini çekmekle yetindiğini iddia edenler, o PKK'lıların tepelerine nasıl balyozların indiğini görüyorlar.. Devlet yeri gelir resim çeker, yeri gelir biletini keser!

#6
Foto - Bugün, 21 Temmuz 2014. “Ölümlerde şok artış bekliyoruz.

Bugün, 21 Temmuz 2014. “Ölümlerde şok artış bekliyoruz." FETÖ''nün Bugün gazetesi, emniyetteki müdürleri görevden alındıkça, bu başlıklarla halkı korkuttular.. Bugün itibari ile FETÖ'cü binlerce polis emniyetten ihraç edildi. Uyuşturucu veya asayiş konularında, 2014'e göre daha geride miyiz, daha ileride mi? Üç-beş sosyal medya vakaları dışında, asayiş düne göre bugün, çok daha kontrol altında.. Demek ki FETÖ'cülerin emniyette var olmaları, güvenliğimizi artırmıyor, tehdit altına alıyormuş!

#7
Foto - Sözcü, 21 Temmuz 2015. “Katliam.

Sözcü, 21 Temmuz 2015. “Katliam." Dünyanın iki süper devleti ABD ve Rusya'nın güç savaşı verdiği Suriye'de olmamızı istemeyenlerin bugün, "Suriye'de ne işimiz var" diye sormalarına bakmayın. Kobani'de IŞİD'in bölge insanlarına eziyet ettiğini iddia eden Türkiye'deki bazı gruplar, o tarihde TSK'nın Suriye'ye girmesi gerektiğini söylüyorlardı. İşte o tahrik ile, yola çıkanlar, Suruç'taki molada, terörist bir saldırıya uğradığında, Sözcü gazetesi, "Mal bulmuş mağribi gibi" olaya yaklaşıp, AK Parti iktidarını suçluyordu.. "Emniyeti FETÖ'cüler ele geçirmiş, askeriyeyi FETÖ'cüler ele geçirmiş" demiyor, saldırıdan Erdoğan'ı suçluyorlardı.. O FETÖ'cüler emniyetten de TSK'dan da temizlendi. Erdoğan yine iktidarda.. Bugün böyle bir saldırı var mı?

#8
Foto - Bugün, 21 Temmuz 2015. “Büyük zafiyet.

Bugün, 21 Temmuz 2015. “Büyük zafiyet." FETÖ'cü zihniyet böyledir. Adamı öldürürler, sonra en ön safa geçer ağlayarak cenaze namazını kılarlar.. FETÖ'cü emniyetçiler, FETÖ'cü subaylar devletten temizlendikten sonra, niye bu saldırılar (Allah korusun) tekrarlamıyor? Demek ki zafiyetin sebebi, FETÖ'cü hainler imiş!

#9
Foto - Cumhuriyet, 21 Temmuz 2016. “Özgürlükler askıda.

Cumhuriyet, 21 Temmuz 2016. “Özgürlükler askıda." Ülkede darbe girişiminde bulunulmuş. 1960, 1980, 1997'nin aksine ilk defa halk sokağa çıkıp, darbeyi bastırmış, Cumhuriyet'in derdine bak: "Özgürlükler askıda". Sanki darbe başarılı olsa idi, özgürlükleriniz sınırsız olacaktı. Geçici olarak OHAL ilan edilmişse, nihayetinde de iki sene sonra kaldırıldı zaten. Eeee? Derdiniz bitti mi? Bitmedi. Bugün dahi hala aynı teraneyi okuyorsunuz: "Özgürlükler yok!" Sizin derdiniz özgürlük değil, sizin derdiniz, başörtünün yasak olduğu,İHL'lerin kapatıldığı, Kuran kursuna gitmenin engellendiği bir Türkiye.. Bunlar olduğunda; Türkiye özgür, bu yasaklar olmadığında ise özgürlükler askıda. Yesinler sizin özgürlük anlayışınızı..

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