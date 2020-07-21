Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 21 Temmuz 2012. “Çeyrek asırlık tutsaklık." Bugünlerde de ismini sık sık duyduğumuz Veli Ağbaba, 12 Eylül dönemindeki suçlar sebebi ile cezaevinde olan 8 solcunun durumlarını gündeme getirmiş, Cumhuriyet de manşete taşımış. Türkiye'de sağ ve sol görüşten 5 bin gencin hayatına sebeb olan anarşi döneminden suçlu bulunanlara gösterilen şu merhamete, şu ilgiye bakın.. Bir de aynı gazetenin ve aynı milletvekilinin, Sivas sebebi ile 27 yıldır cezaevinde olan masum insanların tahliye olmaması, hatta suçlu olup-olmadıklarının anlaşılması için yeniden yargılanma taleplerine bile bugün dahi karşı çıkan vicdansızlığa bakın. Bakış açıları şu: kendi teröristleri iyi, sağcıların eline silah almamış insanları bile suçlu!