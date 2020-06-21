2020-06-21 13:03:00 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın 2014 yılındaki “Bu eylem planı doğru mu” manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Utanmadı... Bu yalanların hesabı sorulmadı, o da “Aynen devam” dedi... İdris Naim Şahin, FETÖ’cüler MİT’i ele geçirsin diye, PKK’lıların molotofla yakarak öldürdüğü kızın suçunu bile istihbaratçılara atmaya kalktı... Böyle bir ismi, milliyetçiliği kimseye bırakmayan İyi Parti, 2019'da belediye başkan adayı yaptı” dedi.