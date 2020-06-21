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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-21 13:03:00
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın 2014 yılındaki “Bu eylem planı doğru mu” manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Utanmadı... Bu yalanların hesabı sorulmadı, o da “Aynen devam” dedi... İdris Naim Şahin, FETÖ’cüler MİT’i ele geçirsin diye, PKK’lıların molotofla yakarak öldürdüğü kızın suçunu bile istihbaratçılara atmaya kalktı... Böyle bir ismi, milliyetçiliği kimseye bırakmayan İyi Parti, 2019'da belediye başkan adayı yaptı” dedi.

#1
Foto - Taraf 21 Haziran 2013. “AB’nin gündemi Penguenler oldu.” Bir taraftan gezi isyanını çıkarttılar, öbür taraftan böyle destek verdiler... Abarttıklarına bakmayın, “AB” dedikleri, AB himayesindeki dandikten konferans… Bunların elinde oyuncak olanlar da hiç sormadı, gezi isyanının başında 10 dakika Penguen gösterdiyseler, sonrasında 24 saat sokaktan canlı yayın yapıp, göstericileri övdüler.. Sormadı, geziciler

Taraf 21 Haziran 2013. “AB’nin gündemi Penguenler oldu.” Bir taraftan gezi isyanını çıkarttılar, öbür taraftan böyle destek verdiler... Abarttıklarına bakmayın, “AB” dedikleri, AB himayesindeki dandikten konferans… Bunların elinde oyuncak olanlar da hiç sormadı, gezi isyanının başında 10 dakika Penguen gösterdiyseler, sonrasında 24 saat sokaktan canlı yayın yapıp, göstericileri övdüler.. Sormadı, geziciler "Mesele ağaç değil, sen anlamadın mı?" sözünün ne manaya geldiğini. Taraf'taki haberleri hazırlayan açısından da ibretlik bir sayfa, Penguen haberini o gün yazan Lale Kemal şimdi bin pişman, Amberin Zaman, bir örgütten diğerine, yani FETÖ’den PKK’ya transfer oldu. Mehmet Baransu içlerindeki en garip: şu an cezaevinde. içeride. Emre Uslu mu? O da sahibinin kucağında, ABD'de...

#2
Foto - Sözcü, 21 Haziran 2013. “Tayyip oyunları.” Sözcü

Sözcü, 21 Haziran 2013. “Tayyip oyunları.” Sözcü "Olimpiyat oyunları'" der gibi, "Tayyip Oyunları" başlığı ile çıkmıştı. "Ateşli ateşler" oyunları deyip, Polisin gaz kapsülü atışını, "Su kayağı" oyunları deyip, polisin tazyikli su ile isyancıları dağıtmasını ironik şekilde haberleştirmiş.. Soralım Sözcü'ye, "Polis, bu saydıklarınızı durup dururken, evine giden insanlara mı yaptılar?… Yakıp yıktınız, hükümeti devirmeye çalıştınız.. Beceremediniz, bugün dahi hayaliyle yaşamıyor musunuz?" Sözcü, bir de utanmamış, “Birileri yine dövizden zengin oldu” diye haber yapmışlar... Birilerinin dövizden zengin olmasına karşı iseniz, o gezi isyanını desteklemezdiniz.. Desteklediğinize göre, oturup bir de kına yaksaydınız!

#3
Foto - Taraf, 21 Haziran 2014. “Devlet her eve böcek koyuyor.” Şu manşet bile, FETÖ'cülerin utanmazlıkta nasıl sınır tanımadıklarını gösteriyor... FETÖ'nün bu ülkede telefonunu dinlemediği kimse kalmadı. Listeler onbinlerle ifade ediliyor.. Bir de utanmadan, suçu siyasi iktidara atıyorlar.. Bugün bir tek kişi,

Taraf, 21 Haziran 2014. “Devlet her eve böcek koyuyor.” Şu manşet bile, FETÖ'cülerin utanmazlıkta nasıl sınır tanımadıklarını gösteriyor... FETÖ'nün bu ülkede telefonunu dinlemediği kimse kalmadı. Listeler onbinlerle ifade ediliyor.. Bir de utanmadan, suçu siyasi iktidara atıyorlar.. Bugün bir tek kişi, "Benim telefonum dinlendi, bak konuşmalarım şurada yazıldı deşifre edildi" diyor mu? Demiyor. Demek ki, "dinlemeler"i yapan, devlet değil, devlete sızan FETÖ imiş.. Hatta FETÖ'cü emniyet müdürleri bile, bazı dinlemeleri kendilerinin yaptıklarını sonradan kabul ettiler, büyüklerini ise inkar edip, "Dış istihbarat olabilir, Alman istihbaratı olabilir" diye kıvırdılar... Hepsi bir tarafa, bu habere imza atan Tunca Öğreten de şimdi Deutsche Welle’de, tesadüf mü bu yoksa DW bütün eski “varlık”ları yavaş yavaş bir araya mı topluyor?

#4
Foto - Zaman, 21 Haziran 2014. “Bu eylem planı doğru mu.” Utanmadı... Bu yalanların hesabı sorulmadı, o da “Aynen devam” dedi... İdris Naim Şahin, FETÖ’cüler MİT’i ele geçirsin diye, PKK’lıların molotofla yakarak öldürdüğü kızın suçunu bile istihbaratçılara atmaya kalktı... Böyle bir ismi, milliyetçiliği kimseye bırakmayan İyi Parti, 2019'da belediye başkan adayı yaptı, iyi mi! 6 yıl sonra okuyun FETÖ'cü Zaman'ın bu manşetini, 6 madde halinde sıraladıklarının bir tanesini, bugün hangi aklı başında insan dillendirebilir? Ama o zamandan söylemişti Tayyip Erdoğan,

Zaman, 21 Haziran 2014. “Bu eylem planı doğru mu.” Utanmadı... Bu yalanların hesabı sorulmadı, o da “Aynen devam” dedi... İdris Naim Şahin, FETÖ’cüler MİT’i ele geçirsin diye, PKK’lıların molotofla yakarak öldürdüğü kızın suçunu bile istihbaratçılara atmaya kalktı... Böyle bir ismi, milliyetçiliği kimseye bırakmayan İyi Parti, 2019'da belediye başkan adayı yaptı, iyi mi! 6 yıl sonra okuyun FETÖ'cü Zaman'ın bu manşetini, 6 madde halinde sıraladıklarının bir tanesini, bugün hangi aklı başında insan dillendirebilir? Ama o zamandan söylemişti Tayyip Erdoğan, "bunlar haşhaşi" diye..

#5
Foto - Zaman, 21 Haziran 2015. “Bebeklerinin sesini ahizeden dinliyorlar.” 2013'de,2014'de yüksekten ahkam kesen FETÖ'cüler, 2015'e gelince, yavaştan yavaştan mazlum oldukları havasını evrildiler.. İllegal dinleme yaptırdıkları, işadamlarına, bakanlara kumpas kurdurdukları, Pensilvanya'ya sıkı sıkıya bağlı adamlar olan emniyet müdürleri içeride diye, böyle ağladılar… Babalar günü istismarı yapıp,

Zaman, 21 Haziran 2015. “Bebeklerinin sesini ahizeden dinliyorlar.” 2013'de,2014'de yüksekten ahkam kesen FETÖ'cüler, 2015'e gelince, yavaştan yavaştan mazlum oldukları havasını evrildiler.. İllegal dinleme yaptırdıkları, işadamlarına, bakanlara kumpas kurdurdukları, Pensilvanya'ya sıkı sıkıya bağlı adamlar olan emniyet müdürleri içeride diye, böyle ağladılar… Babalar günü istismarı yapıp, "Bebeklerini ahizeden dinliyorlar" dediler.. Ama bir de şöyle düşünelim: Bunlar ya dışarıda olsalardı? Bir sene sonra kalkışacakları darbede bu sefer kaç şehit verirdik acaba?

#6
Foto - Cumhuriyet, 21 Haziran 2015. “Angelina’ya farklı Pelin’e farklı.” FETÖ'nün eline geçen Cumhuriyet, bu manşeti attığında ayrıntıya girmedi ama, Angelina Jolie ile Pelin Batu’nun gezdiği kampların asıl farkı, birisi hükümete bağlı kam olduğu, diğeri ise HDP'Li belediyeye ait olduğu idi.. CHP'li İnal Batu'nun kızı Pelin, gezdiği kampları AK Partili değil, HDP’li belediyenin yönettiğinin farkındadır da, ses etmez, kim merak edecek de araştıracak?

Cumhuriyet, 21 Haziran 2015. “Angelina’ya farklı Pelin’e farklı.” FETÖ'nün eline geçen Cumhuriyet, bu manşeti attığında ayrıntıya girmedi ama, Angelina Jolie ile Pelin Batu’nun gezdiği kampların asıl farkı, birisi hükümete bağlı kam olduğu, diğeri ise HDP'Li belediyeye ait olduğu idi.. CHP'li İnal Batu'nun kızı Pelin, gezdiği kampları AK Partili değil, HDP’li belediyenin yönettiğinin farkındadır da, ses etmez, kim merak edecek de araştıracak?

#7
Foto - Taraf, 21 Haziran 2015. “IŞİD için Batı’ya sırt çevirdiler.” O zamanın operasyonu buydu, hükümeti IŞİD’e destek veriyor gibi gösterip, Avrupa’ya “Bize bir destek atın da devirelim” demek... Hainliği bugün daha net görebiliyoruz. Ahlaksızlıklarını tahmin ediyorduk ama, bu kadarını, açık söylemek gerekirse tahayyül edemiyorduk.. Konuşturdukları CHP’li bu isim, o yılki seçimlerde kendisi ve çevresinin HDP’ye oy verdiğini söyleyip işbirliğini açık etmişti de, istifa etmek zorunda kalmıştı...

Taraf, 21 Haziran 2015. “IŞİD için Batı’ya sırt çevirdiler.” O zamanın operasyonu buydu, hükümeti IŞİD’e destek veriyor gibi gösterip, Avrupa’ya “Bize bir destek atın da devirelim” demek... Hainliği bugün daha net görebiliyoruz. Ahlaksızlıklarını tahmin ediyorduk ama, bu kadarını, açık söylemek gerekirse tahayyül edemiyorduk.. Konuşturdukları CHP’li bu isim, o yılki seçimlerde kendisi ve çevresinin HDP’ye oy verdiğini söyleyip işbirliğini açık etmişti de, istifa etmek zorunda kalmıştı...

#8
Foto - Cumhuriyet, 21 Haziran 2016. “Faşizm sınır tanımıyor.” Adli tıp profesörü Şebnem Fincancı, PKK gazetesinde nöbetçi yayın yönetmenliği yapıyor. Şimdi Alman istihbarat örgütünün koruma ve kollaması altında yaşayan Can Dündar, ele geçirdiği gazetede aynı doğrultuda

Cumhuriyet, 21 Haziran 2016. “Faşizm sınır tanımıyor.” Adli tıp profesörü Şebnem Fincancı, PKK gazetesinde nöbetçi yayın yönetmenliği yapıyor. Şimdi Alman istihbarat örgütünün koruma ve kollaması altında yaşayan Can Dündar, ele geçirdiği gazetede aynı doğrultuda "Gün cesaret ve dayanışma günü" diyerek gaz veriyor.. Dillerine de dolamışlar, klasik “Faşizm” lafını… Hepsinin pisliği ortaya döküldü ama hiçbiri utanmadı, hâlâ ortalara düşüp nizamat dağıtıyorlar... Bugün, eli kanlı teröristlerin çıkarttığı Özgür Gündem'e destek veren bu liberal geçinen, sosyal demokrat geçinen hainlerin yaptıklarını okurken, daha iyi anlıyoruz: Tek cephede kaç kişiyle savaşmışız, görüyor musunuz?

#9
Foto - Özgür Düşünce, 21 Haziran 2016. “Şehit var IŞİD yok.” FETÖ'nün Bugün gazetesi yerine çıkarttığı Özgür Düşünce'de, tam operasyonel bir haber.. 10’ar müebbet artı 200 küsur yıl ceza almış adamların “örgütten ceza almadıklarını, kararda IŞİD’in geçmediğini” söyleyecek kadar ahlaksızlığı azıtmışlar... Maksat, “Türkiye IŞİD’i terör örgütü olarak görmüyor, IŞİD’çilere sahip çıkıyor” algısı oluşturmak olunca, nasıl da rahat yalan yazmışlar. FETÖ'cü gazete, PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'e destek veren başka gazetelerin elemanlarına da,

Özgür Düşünce, 21 Haziran 2016. “Şehit var IŞİD yok.” FETÖ'nün Bugün gazetesi yerine çıkarttığı Özgür Düşünce'de, tam operasyonel bir haber.. 10’ar müebbet artı 200 küsur yıl ceza almış adamların “örgütten ceza almadıklarını, kararda IŞİD’in geçmediğini” söyleyecek kadar ahlaksızlığı azıtmışlar... Maksat, “Türkiye IŞİD’i terör örgütü olarak görmüyor, IŞİD’çilere sahip çıkıyor” algısı oluşturmak olunca, nasıl da rahat yalan yazmışlar. FETÖ'cü gazete, PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'e destek veren başka gazetelerin elemanlarına da, "Nöbetçi yayın yönetmenlerine terör hapsi" diyerek, gazeteciler içeri tıkılıyor algısı oluşturmuş! Şimdi, "Özgür Düşünce" adı ile topluma FETÖ'cü teröristleri aklamaya çalışan da, "Özgür Gündem" ismi ile PKK'lı teröristleri güzellemeye çalışan da, kapandı. Ülke teröristlerden büyük oranda kurtuldu!

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