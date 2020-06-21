Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Taraf, 21 Haziran 2014. “Devlet her eve böcek koyuyor.” Şu manşet bile, FETÖ'cülerin utanmazlıkta nasıl sınır tanımadıklarını gösteriyor... FETÖ'nün bu ülkede telefonunu dinlemediği kimse kalmadı. Listeler onbinlerle ifade ediliyor.. Bir de utanmadan, suçu siyasi iktidara atıyorlar.. Bugün bir tek kişi, "Benim telefonum dinlendi, bak konuşmalarım şurada yazıldı deşifre edildi" diyor mu? Demiyor. Demek ki, "dinlemeler"i yapan, devlet değil, devlete sızan FETÖ imiş.. Hatta FETÖ'cü emniyet müdürleri bile, bazı dinlemeleri kendilerinin yaptıklarını sonradan kabul ettiler, büyüklerini ise inkar edip, "Dış istihbarat olabilir, Alman istihbaratı olabilir" diye kıvırdılar... Hepsi bir tarafa, bu habere imza atan Tunca Öğreten de şimdi Deutsche Welle’de, tesadüf mü bu yoksa DW bütün eski “varlık”ları yavaş yavaş bir araya mı topluyor?