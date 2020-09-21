2020-09-21 09:58:26 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 21 Eylül 2014 “101 KARANLIK GÜN” haberine ilişkin, “Musul'da elçiliğimiz basılmış, IŞİD elçilikteki Türk çalışanları rehin almıştı.. Bu Cumhuriyet ve avanesi 101 gün boyunca ne iftiralar attılar.. Tayyip Erdoğan'a ne ahlaksızca saldırılar yaptılar. "Elçilik çalışanları ile ilgilenen yok, terör örgütünün elinde unutuldular" dediler. "Elçilik çalışanlarını IŞİD'e sattılar" dediler.. 101. günde elçilik çalışanları sağ salim kurtarıldı.. Bu sefer de, "101 karanlık gün" diye manşet atarak, ahlaksızlıklarını tescillediler.. Ne imiş, "Sürece ilişkin pek çok nokta hala sır" imiş.. Sır falan yok, Cumhuriyet gazetesinin, PKK terör örgütüne verdiği desteğin apaçık ortada olduğu bir gündem var.. IŞİD ile AK Parti iktidarı ittifak içinde imiş gibi, Cumhuriyet'in attığı ve şimdi iftira olduğu ortaya çıkan ahlaksızca saldırılar var.. Bunlarda azıcık ahlak olsaydı, 101 elçilik çalışanı kurtarıldığında, Erdoğan'dan iki satırla da olsa, özür dilerlerdi.. Ama nerde? Yine saldırmışlar, yine saldırmışlar..” değerlendirmesinde bulundu.