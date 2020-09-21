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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-21 09:58:26
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in 21 Eylül 2014 “101 KARANLIK GÜN” haberine ilişkin, “Musul'da elçiliğimiz basılmış, IŞİD elçilikteki Türk çalışanları rehin almıştı.. Bu Cumhuriyet ve avanesi 101 gün boyunca ne iftiralar attılar.. Tayyip Erdoğan'a ne ahlaksızca saldırılar yaptılar. "Elçilik çalışanları ile ilgilenen yok, terör örgütünün elinde unutuldular" dediler. "Elçilik çalışanlarını IŞİD'e sattılar" dediler.. 101. günde elçilik çalışanları sağ salim kurtarıldı.. Bu sefer de, "101 karanlık gün" diye manşet atarak, ahlaksızlıklarını tescillediler.. Ne imiş, "Sürece ilişkin pek çok nokta hala sır" imiş.. Sır falan yok, Cumhuriyet gazetesinin, PKK terör örgütüne verdiği desteğin apaçık ortada olduğu bir gündem var.. IŞİD ile AK Parti iktidarı ittifak içinde imiş gibi, Cumhuriyet'in attığı ve şimdi iftira olduğu ortaya çıkan ahlaksızca saldırılar var.. Bunlarda azıcık ahlak olsaydı, 101 elçilik çalışanı kurtarıldığında, Erdoğan'dan iki satırla da olsa, özür dilerlerdi.. Ama nerde? Yine saldırmışlar, yine saldırmışlar..” değerlendirmesinde bulundu.

#1
Foto - SÖZCÜ, 21 Eylül 2013:

SÖZCÜ, 21 Eylül 2013: "VER PARAYI, AL OYU!" 18 yıldır girdiği her seçimi kazanmış Tayyip Erdoğan'ı devirmek için, bırakın "kömür dağıtma"yı, PKK'lı teröristlerle kolkola girmeyi, kemalist geçinip, "Marks'ın uşakları ile ittifak yapma"yı bile göze alanlar, utanmadan "Ver parayı, al oyu!" başlığı ile çıkıyorlar.. Para ile oy nasıl alınır, Sözcü'de bir akıllı varsa, izah edebilir mi? Sandıkta oy atılırken, kim kimi görüyor ki, para alıp da, oy verilsin.. Ama bunların aklı bu kadar kıt, yalanları bu kadar basit! Şunu da söyleyelim, "Kömür dağıtma" karşılığında oy toplama diye bir şey yok ama.. Yine de, bana sorsanız: "Hangisi ahlaksızlıktır, 'Kömür dağıtma' mı, 'Teröristlerle kolkola girme' mi?" Ben "teröristlerle kolkola girmek" derim..

#2
Foto - CUMHURİYET, 21 Eylül 2013: “5 YAŞINDA TANIK” Suç uydurmada özel bir mahareti olan kemalist Cumhuriyet gazetesi, Malatya'da bir alevi ailenin linç edilmek istendiği yalanını ortaya atmış.. Mahkemede ciddi bir delil gösterilememiş. Mahkeme yine de, her delili inceleyelim diye düşünerek, olay yerinde olduğu belirtilen 5 yaşındaki çocukları da, psikolog eşliğinde dinlemek istemiş, gerçeğin ortaya çıkmasını istiyormuş gibi algı oluşturan Cumhuriyet gazetesi hemen itiraz moduna geçmiş..

CUMHURİYET, 21 Eylül 2013: “5 YAŞINDA TANIK” Suç uydurmada özel bir mahareti olan kemalist Cumhuriyet gazetesi, Malatya'da bir alevi ailenin linç edilmek istendiği yalanını ortaya atmış.. Mahkemede ciddi bir delil gösterilememiş. Mahkeme yine de, her delili inceleyelim diye düşünerek, olay yerinde olduğu belirtilen 5 yaşındaki çocukları da, psikolog eşliğinde dinlemek istemiş, gerçeğin ortaya çıkmasını istiyormuş gibi algı oluşturan Cumhuriyet gazetesi hemen itiraz moduna geçmiş.. "Çocuk nereden bilsin" diye, başlık atmış.. N'olur yani, çocuk da olsa gelip, bildiğini anlatsa. Bilmiyorsa, bilmediğini söylese.. Kıyamet mi kopar? Ama mahkeme o çocukları dinlemese.. Bu sefer de kıyameti, "Şahitleri dinlemediler" diye kopartırlar.. Cumhuriyet'in bir diğer yalan haberi, "700 silahlı sınırdan geçti" başlığını taşıyor. Kim veriyor haberi? Türk askerlerini şehid eden PYD'nin sözcüsü Kubani! Cumhuriyet'in terör seviciliğinin bir delili de işte bu haber..

#3
Foto - TARAF, 21 Eylül 2014:

TARAF, 21 Eylül 2014: "KOBANE'DE KADER SAVAŞI" FETÖ'cü Taraf gazetesi, Kobani'de PYD ile IŞİD kavgasının kızıştığını belirtip, PYD yenilirse, terör örgütünün Türkiye komşusu olacağını belirtiyor. IŞİD terör örgütü de, PYD terör örgütü değil mi? Hain FETÖ'cülerin kurnazlığını görüyor musunuz? IŞİD'i gösterip, PYD'ye razı etmeye kalkıyorlar! Sizi gidi hainler, sizi..

#4
Foto - CUMHURİYET, 21 Eylül 2014: “101 KARANLIK GÜN” Musul'da elçiliğimiz basılmış, IŞİD elçilikteki Türk çalışanları rehin almıştı.. Bu Cumhuriyet ve avanesi 101 gün boyunca ne iftiralar attılar.. Tayyip Erdoğan'a ne ahlaksızca saldırılar yaptılar.

CUMHURİYET, 21 Eylül 2014: “101 KARANLIK GÜN” Musul'da elçiliğimiz basılmış, IŞİD elçilikteki Türk çalışanları rehin almıştı.. Bu Cumhuriyet ve avanesi 101 gün boyunca ne iftiralar attılar.. Tayyip Erdoğan'a ne ahlaksızca saldırılar yaptılar. "Elçilik çalışanları ile ilgilenen yok, terör örgütünün elinde unutuldular" dediler. "Elçilik çalışanlarını IŞİD'e sattılar" dediler.. 101. günde elçilik çalışanları sağ salim kurtarıldı.. Bu sefer de, "101 karanlık gün" diye manşet atarak, ahlaksızlıklarını tescillediler.. Ne imiş, "Sürece ilişkin pek çok nokta hala sır" imiş.. Sır falan yok, Cumhuriyet gazetesinin, PKK terör örgütüne verdiği desteğin apaçık ortada olduğu bir gündem var.. IŞİD ile AK Parti iktidarı ittifak içinde imiş gibi, Cumhuriyet'in attığı ve şimdi iftira olduğu ortaya çıkan ahlaksızca saldırılar var.. Bunlarda azıcık ahlak olsaydı, 101 elçilik çalışanı kurtarıldığında, Erdoğan'dan iki satırla da olsa, özür dilerlerdi.. Ama nerde? Yine saldırmışlar, yine saldırmışlar..

#5
Foto - SÖZCÜ, 21 Eylül 2014:

SÖZCÜ, 21 Eylül 2014: "DOĞRUCU DAVUT HANGİSİ" Üç ay boyunca, atmadıkları iftira kalmadı, üzüntülü aileleri bile kendi emellerine alet edip, "Bizimle kimse ilgilenmiyor" manşetleri attılar. MİT operasyonu ile elçilik çalışanlarının hepsi özgürlüğüne kavuştu.. Şimdi kemalist Sözcü, "Bu nasıl oldu" diye, ihtimaller üzerinden iftira atmaya devam ediyor.. Hatta "101 günün hesabını şimdi kim verecek" diye haberler yapıyor.. Bu ülkede gerçekten bir savcı olsa idi, 101 gün boyunca attığınız yalanların hepsini toplar, önünüze koyar, "hesabını sorar"dı.. Savcı sizden hesabı sormadığı için, siz şimdi, "hesabı kim verecek" diye haber yapıyorsunuz..

#6
Foto - SÖZCÜ, 21 Eylül 2015:

SÖZCÜ, 21 Eylül 2015: "OYLARIMIZ ARTIYOR" Aç tavuk, kendisini darı ambarında sanarmış.. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hali de bu. "2015'te oylarımız artıyor" demiş.. 2018'de geldiği yer, 2015'ten daha geri.. Daha geri ki, "Dostlarımızla iktidar olacağız" diyerek, AK Parti eskilerini toplayarak, onlarla ittifak yaparak, Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor.. Dikkat edin, iktidar olmaya değil, devirmeye çalışıyor.

#7
Foto - CUMHURİYET, 21 Eylül 2015: “AKP YÜZDE 40'IN ALTINDA” Bugünlerde de aynı yalanları okuduğunuzda, bunların yüzlerine tükürmeniz için, eski başlıklarını veriyorum. 2015'te AK Parti'nin % 40'ın altına indiğini iddia etmişlerdi. Bu haberin üzerinden 1 ay geçtikten sonraki seçimde, AK Parti % 49 oy aldı.. Arada ne kadar fark var? % 9.. % 9, % 40'ın kaçı eder? % 22.5'i... Demek ki, bunların AK parti'ye takdir ettikleri oylara, % 22.5 ilave etmeniz lazım..

CUMHURİYET, 21 Eylül 2015: “AKP YÜZDE 40'IN ALTINDA” Bugünlerde de aynı yalanları okuduğunuzda, bunların yüzlerine tükürmeniz için, eski başlıklarını veriyorum. 2015'te AK Parti'nin % 40'ın altına indiğini iddia etmişlerdi. Bu haberin üzerinden 1 ay geçtikten sonraki seçimde, AK Parti % 49 oy aldı.. Arada ne kadar fark var? % 9.. % 9, % 40'ın kaçı eder? % 22.5'i... Demek ki, bunların AK parti'ye takdir ettikleri oylara, % 22.5 ilave etmeniz lazım..

#8
Foto - SÖZCÜ, 21 Eylül 2016: “KADINLARIN ŞORT İSYANI” Bir kadın,

SÖZCÜ, 21 Eylül 2016: “KADINLARIN ŞORT İSYANI” Bir kadın, "istediğimi giyerim" diyorsa.. Bir de üstelik, "sana ne" diyorsa. Sonrasında, "Bana tekme attılar, buna normal tekme cezası değil, daha fazla ceza verin" deme hakkını nasıl kendisinde bulur? İstediğinizi zaten giyiyorsunuz.. Kim, size engelleme yapabilir ki? Ama birisi de gelip, size saldırdı ise, onun sorumluluğunu, niye saldıranın dışında başkalarına yıkıyorsunuz?

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