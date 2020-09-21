Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 21 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 21 Eylül 2013: "VER PARAYI, AL OYU!" 18 yıldır girdiği her seçimi kazanmış Tayyip Erdoğan'ı devirmek için, bırakın "kömür dağıtma"yı, PKK'lı teröristlerle kolkola girmeyi, kemalist geçinip, "Marks'ın uşakları ile ittifak yapma"yı bile göze alanlar, utanmadan "Ver parayı, al oyu!" başlığı ile çıkıyorlar.. Para ile oy nasıl alınır, Sözcü'de bir akıllı varsa, izah edebilir mi? Sandıkta oy atılırken, kim kimi görüyor ki, para alıp da, oy verilsin.. Ama bunların aklı bu kadar kıt, yalanları bu kadar basit! Şunu da söyleyelim, "Kömür dağıtma" karşılığında oy toplama diye bir şey yok ama.. Yine de, bana sorsanız: "Hangisi ahlaksızlıktır, 'Kömür dağıtma' mı, 'Teröristlerle kolkola girme' mi?" Ben "teröristlerle kolkola girmek" derim..