Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 19 Ağustos 2014 “İlk kumpas bize kuruldu" Bu milletin sırtına 15 milyar dolar borç yükleyen Cem Uzan, Sözcü'nün Saygı Öztürk'üne, FETÖ'cüleri kastederek, “İlk kumpas bize kuruldu" demiş. Eee.. Saygı Öztürk, Cem Uzan'ın eski işçisi.. Star gazetesinde AK parti iktidarına saldırıyor, hortumcu Cem Uzan'dan parasını alıyordu.. Şimdi de yine Ak Parti iktidarına Sözcü gazetesinden saldırıp, Fransa'ya kaçan Burak Akbay'dan parasını alıyor.. Önceden maaş aldığı patronu Cem Uzan'a sorulması gereken soruları yöneltmeden yaptığı bu röportaj karşılığında da bir şeyler almış olmalı ki, ne mahkumiyetini sormuş, ne Fransa'ya kaçışını sormuş, ne İmarbank'taki çifte hesapları, ne hazine bonosu sahtekarlığını, ne Telsim kartları hırsızlığını, ne de çiftlik evinde ağırlanan bürokratların çekilen gizli görüntüleri ile yapılan şantajları.. Saygı Öztürk bu.. Hortumcu patronların gazetecisi. Sadece hortumcu Uzan'ın değil, hortumcu Dinç Bilgin'in de işçisi..