2020-08-19 14:13:39 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 198 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Bugün gazetesinin “Fişleme depremi” başlığıyla servis ettiği 19 Ağustos 2014 tarihli haberini değerlendiren Karahasanoğlu “FETÖ'cü Bugün gazetesi, Pensilvanya'yı kurtarmak için, bütün cemaatlerin fişlendiği iftirasını atıyor.. Kendilerinin o gün itibari ile, Zaman, Bugün, Taraf gazeteleri var.. Samanyoluhaber'den başlayın, Mehtap TV'ye kadar birçok tv'leri var.. Kendilerini gizlemek için, "Bütün cemaatler hedefte" diyorlar.. Bugünkü pencereden, geçmişe bakalım, neler oldu? Bugün hangi camaatin kaç gazetesi var, kaç televizyonu var? Hangi cemaat takip ediliyor? Dış istihbarat örgütleri ile bağlantılı olmayan cemaatlerle, AK Parti iktidarı niye uğraşsın ki?” yorumunda bulundu.