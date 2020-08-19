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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-19 14:13:39
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 198 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı. Bugün gazetesinin “Fişleme depremi” başlığıyla servis ettiği 19 Ağustos 2014 tarihli haberini değerlendiren Karahasanoğlu “FETÖ'cü Bugün gazetesi, Pensilvanya'yı kurtarmak için, bütün cemaatlerin fişlendiği iftirasını atıyor.. Kendilerinin o gün itibari ile, Zaman, Bugün, Taraf gazeteleri var.. Samanyoluhaber'den başlayın, Mehtap TV'ye kadar birçok tv'leri var.. Kendilerini gizlemek için, "Bütün cemaatler hedefte" diyorlar.. Bugünkü pencereden, geçmişe bakalım, neler oldu? Bugün hangi camaatin kaç gazetesi var, kaç televizyonu var? Hangi cemaat takip ediliyor? Dış istihbarat örgütleri ile bağlantılı olmayan cemaatlerle, AK Parti iktidarı niye uğraşsın ki?” yorumunda bulundu.

#1
Foto - Sözcü, 19 Ağustos 2012 “Meclis’in vekilleri PKK’yla kucaklaşıyor” Sözcü gazetesinin bir bu manşetine bakın.. Bir de bugünlerde attıkları manşetlere bakın.. Dün Sözcü gazetesi, “Belki akan kan durur” umuduyla AK Parti iktidarının başlattığı çözüm süreci aşamasında şımaran HDP'lilerin üzerinden Erdoğan’a saldırıyorlardı… Sonra anlaşıldı ki PKK hainliğinden vazgeçmeyecek ki zaten saldırılara da başladılar.. Devlet hemen PKK'ya operasyonlara başladı, bugün artık PKK bitme noktasına geldi, teröre yardım ve yataklık yapanların vekillikleri de düşürüldü... Sözcü bu aşamada ne manşet atmaya başladı? En hafifini söyleyelim: “Demokrasimiz yara aldı.” HDP'li milletvekili, PKK'lı ile kucaklaştı, Erdoğan'a saldırdılar. O HDP'li milletvekilleri TBMM'ye girsin diye, Emin Çölaşan ile Bekir Coşkun ile çağrılar yaptılar.. Sonrasında o milletvekillerinin bazılarının TBMM üyeliği düşürüldü, yine Erdoğan’a saldırdılar…

Sözcü, 19 Ağustos 2012 “Meclis’in vekilleri PKK’yla kucaklaşıyor” Sözcü gazetesinin bir bu manşetine bakın.. Bir de bugünlerde attıkları manşetlere bakın.. Dün Sözcü gazetesi, “Belki akan kan durur” umuduyla AK Parti iktidarının başlattığı çözüm süreci aşamasında şımaran HDP'lilerin üzerinden Erdoğan’a saldırıyorlardı… Sonra anlaşıldı ki PKK hainliğinden vazgeçmeyecek ki zaten saldırılara da başladılar.. Devlet hemen PKK'ya operasyonlara başladı, bugün artık PKK bitme noktasına geldi, teröre yardım ve yataklık yapanların vekillikleri de düşürüldü... Sözcü bu aşamada ne manşet atmaya başladı? En hafifini söyleyelim: “Demokrasimiz yara aldı.” HDP'li milletvekili, PKK'lı ile kucaklaştı, Erdoğan'a saldırdılar. O HDP'li milletvekilleri TBMM'ye girsin diye, Emin Çölaşan ile Bekir Coşkun ile çağrılar yaptılar.. Sonrasında o milletvekillerinin bazılarının TBMM üyeliği düşürüldü, yine Erdoğan’a saldırdılar…

#2
Foto - Taraf, 19 Ağustos 2012 “Başbakan’ın derdini dinleyen basın türedi” FETÖ'nün gazetesi Taraf, karar veremedi, akit'e “Irkçı” diye mi saldıracaklardı yoksa “Ümmetçi” diye mi? Halbuki Ali Bayramoğlu, ermenilerin soykırıma uğradığı iftirası ile Osmanlıya hakaret etmiş, biz de cevabını vermişiz.. Durum çok net; milletin hilafına iş yaparsan kim olduğuna bakmayız, nerenin adamı olduğundan korkmayız, yaparız haberi… Bu Ali Bayramoğlu’nun kuyruğuna takılıp da o gün bize saldıran FETÖ'cü Taraf gazetesi yerine, şimdi Ali Bayramoğlu'nun sözcülüğünü yapanlar kimler? Karar gazetesindekiler..

Taraf, 19 Ağustos 2012 “Başbakan’ın derdini dinleyen basın türedi” FETÖ'nün gazetesi Taraf, karar veremedi, akit'e “Irkçı” diye mi saldıracaklardı yoksa “Ümmetçi” diye mi? Halbuki Ali Bayramoğlu, ermenilerin soykırıma uğradığı iftirası ile Osmanlıya hakaret etmiş, biz de cevabını vermişiz.. Durum çok net; milletin hilafına iş yaparsan kim olduğuna bakmayız, nerenin adamı olduğundan korkmayız, yaparız haberi… Bu Ali Bayramoğlu’nun kuyruğuna takılıp da o gün bize saldıran FETÖ'cü Taraf gazetesi yerine, şimdi Ali Bayramoğlu'nun sözcülüğünü yapanlar kimler? Karar gazetesindekiler..

#3
Foto - Sözcü, 19 Ağustos 2013 “İşine gelince serbest işine gelmeyince yasak” İşte Sözcü zihniyetinin dört dörtlük örneği… Adamlar, Türkiye’de bir siyasetçiye ana avrat küfretmekle, Mısır’da darbeyle devrilip hapse atılan Mursi’ye destek olmayı aynı kefeye koyuyor… Biri seçimle gelen cumhurbaşkanına destek, darbeciye telin.. Diğeri seçimle gelen cumhurbaşkanına telin, darbecilere davetiye.. İkisi aynı mı Sözcü? Darbeciden mi, seçilmişten mi yanasın, Sözcü?

Sözcü, 19 Ağustos 2013 “İşine gelince serbest işine gelmeyince yasak” İşte Sözcü zihniyetinin dört dörtlük örneği… Adamlar, Türkiye’de bir siyasetçiye ana avrat küfretmekle, Mısır’da darbeyle devrilip hapse atılan Mursi’ye destek olmayı aynı kefeye koyuyor… Biri seçimle gelen cumhurbaşkanına destek, darbeciye telin.. Diğeri seçimle gelen cumhurbaşkanına telin, darbecilere davetiye.. İkisi aynı mı Sözcü? Darbeciden mi, seçilmişten mi yanasın, Sözcü?

#4
Foto - Cumhuriyet, 19 Ağustos 2013 “Gezi'de 'gizli tanık' baskısı

Cumhuriyet, 19 Ağustos 2013 “Gezi'de 'gizli tanık' baskısı" Gezi isyanı sırasında, lise seviyesindeki öğrencileri, okuldan toplayıp, gösteri alanlarına götüren öğretmenler tespit edilmeye çalışılıyor. Yani okul saatinde, öğrenciyi manevi baskı kurarak gösteri alanlarında polisle çatıştıran, yaralanmalarına sebeb olan öğretmenler tespit edilmeye çalışılıyor.. Kemalist Cumhuriyet ise, "Aman, gösteri için meydanlara 15-17 yaşlarındaki çocukları götüren öğretmenler soruşturulmasın" diye, böyle yırtınıyor.,.

#5
Foto - Bugün, 19 Ağustos 2014 “Fişleme depremi” FETÖ'cü Bugün gazetesi, Pensilvanya'yı kurtarmak için, bütün cemaatlerin fişlendiği iftirasını atıyor.. Kendilerinin o gün itibari ile, Zaman, Bugün, Taraf gazeteleri var.. Samanyoluhaber'den başlayın, Mehtap TV'ye kadar birçok tv'leri var.. Kendilerini gizlemek için,

Bugün, 19 Ağustos 2014 “Fişleme depremi” FETÖ'cü Bugün gazetesi, Pensilvanya'yı kurtarmak için, bütün cemaatlerin fişlendiği iftirasını atıyor.. Kendilerinin o gün itibari ile, Zaman, Bugün, Taraf gazeteleri var.. Samanyoluhaber'den başlayın, Mehtap TV'ye kadar birçok tv'leri var.. Kendilerini gizlemek için, "Bütün cemaatler hedefte" diyorlar.. Bugünkü pencereden, geçmişe bakalım, neler oldu? Bugün hangi camaatin kaç gazetesi var, kaç televizyonu var? Hangi cemaat takip ediliyor? Dış istihbarat örgütleri ile bağlantılı olmayan cemaatlerle, AK Parti iktidarı niye uğraşsın ki?

#6
Foto - Taraf, 19 Ağustos 2014 “Skandaldan IŞİD iddiaları çıktı

Taraf, 19 Ağustos 2014 “Skandaldan IŞİD iddiaları çıktı" CIA-FETÖ ortaklığının çıkarttığı Taraf gazetesinde, MİT Müsteşarı, Genelkurmay 2. Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın konuşmalarının ortam dinlemesi dahil birçok illegal dinlemelerin sorumluluğu Alman istihbaratının üzerine atılıyor. kim dinlerse dinlesin. Dış istihbaratın yaptığı dinlemelere, bir Türk gazetesi, böyle mi bakar? Kendi ülkesindeki iktidarı suçlayarak mı bakar? Kaldı ki, ididalar da yalan ve iftira.. O günden sonra, MİT'in Suriye'ye silah yolladığına dair bir belge çıkarıldı mı? Hayır.. Bu ihanete imza atan Taraf'ın o günkü nüshasında birinci sayfada haber ve yazıları bulunan Ümit Kardaş, Murat Belge, Adnan Keskin, Hüseyin Özay'dan hesap soruldu mu? Hayır. ne bekleniyor, merak etmemek elde değil..

#7
Foto - Zaman, 19 Ağustos 2014 “Yamacılar, yalancıya cesaret kazandırıyor” FETÖ'nün Zaman gazetesinde, Gülen fotoğrafı eşlginde bir başlık:

Zaman, 19 Ağustos 2014 “Yamacılar, yalancıya cesaret kazandırıyor” FETÖ'nün Zaman gazetesinde, Gülen fotoğrafı eşlginde bir başlık: "Yamacılar, yalancıya cesaret kazandırıyor". Kim yamacı, kim yalancı, geçtiğimiz süreç içinde hepsini gördük.. Adamlarına “Her türlü yalanı söyleyeceksiniz” emrini veren bu takıyyeci, tutuyor, “Mesela yalan bir küfür sıfatıdır” diyor utanmadan… Aynı gazetede, Kazım Güleçyüz, Mustafa Kamalak ve Oktay Vural sürmanşette.. "Bütün tarikat ve cemaatlerin fişlenmesine sert tepki" vermişler.. Aslında bu üçlünün verdikleri tepki, 2 yıl sonra darbe yapacak FETÖ'cülerin tespit edilmesine. Ama bugün dahi çıkıp, halktan bir özür dilemediler, "Biz yanılmışız. Bu FETÖ'cüler, CIA kuklası imiş. biz onları cemaat sanıyorduk" demediler..

#8
Foto - Sözcü, 19 Ağustos 2014 “İlk kumpas bize kuruldu

Sözcü, 19 Ağustos 2014 “İlk kumpas bize kuruldu" Bu milletin sırtına 15 milyar dolar borç yükleyen Cem Uzan, Sözcü'nün Saygı Öztürk'üne, FETÖ'cüleri kastederek, “İlk kumpas bize kuruldu" demiş. Eee.. Saygı Öztürk, Cem Uzan'ın eski işçisi.. Star gazetesinde AK parti iktidarına saldırıyor, hortumcu Cem Uzan'dan parasını alıyordu.. Şimdi de yine Ak Parti iktidarına Sözcü gazetesinden saldırıp, Fransa'ya kaçan Burak Akbay'dan parasını alıyor.. Önceden maaş aldığı patronu Cem Uzan'a sorulması gereken soruları yöneltmeden yaptığı bu röportaj karşılığında da bir şeyler almış olmalı ki, ne mahkumiyetini sormuş, ne Fransa'ya kaçışını sormuş, ne İmarbank'taki çifte hesapları, ne hazine bonosu sahtekarlığını, ne Telsim kartları hırsızlığını, ne de çiftlik evinde ağırlanan bürokratların çekilen gizli görüntüleri ile yapılan şantajları.. Saygı Öztürk bu.. Hortumcu patronların gazetecisi. Sadece hortumcu Uzan'ın değil, hortumcu Dinç Bilgin'in de işçisi..

#9
Foto - Sözcü, 19 Ağustos 2014 “İlk kumpas bize kuruldu

Sözcü, 19 Ağustos 2014 “İlk kumpas bize kuruldu" Bu milletin sırtına 15 milyar dolar borç yükleyen Cem Uzan, Sözcü'nün Saygı Öztürk'üne, FETÖ'cüleri kastederek, “İlk kumpas bize kuruldu" demiş. Eee.. Saygı Öztürk, Cem Uzan'ın eski işçisi.. Star gazetesinde AK parti iktidarına saldırıyor, hortumcu Cem Uzan'dan parasını alıyordu.. Şimdi de yine Ak Parti iktidarına Sözcü gazetesinden saldırıp, Fransa'ya kaçan Burak Akbay'dan parasını alıyor.. Önceden maaş aldığı patronu Cem Uzan'a sorulması gereken soruları yöneltmeden yaptığı bu röportaj karşılığında da bir şeyler almış olmalı ki, ne mahkumiyetini sormuş, ne Fransa'ya kaçışını sormuş, ne İmarbank'taki çifte hesapları, ne hazine bonosu sahtekarlığını, ne Telsim kartları hırsızlığını, ne de çiftlik evinde ağırlanan bürokratların çekilen gizli görüntüleri ile yapılan şantajları.. Saygı Öztürk bu.. Hortumcu patronların gazetecisi. Sadece hortumcu Uzan'ın değil, hortumcu Dinç Bilgin'in de işçisi..

#10
Foto - Zaman, 19 Ağustos 2015 “Akıl ve ahlak sınırlarını aştılar” FETÖ'cü Zaman gazetesi, yıllarca

Zaman, 19 Ağustos 2015 “Akıl ve ahlak sınırlarını aştılar” FETÖ'cü Zaman gazetesi, yıllarca "Biz eğitim gönüllüsüyüz, siyasetle işimiz olmaz" diye halkı kandırdılar.. Gerçek yüzleri ortaya çıkarken, bu sefer de, "Sınavda altı birinci çıkaran okula baskın yapıldı" diyerek, o öğrencileri nasıl mankurtlaştırdıklarını gizlediler.. Soruları çaldıklarından ise hiç bahsetmediler.. Soruları çalıp eline verirsen, altı değil 66 birinci çıkarmanız lazımdı, rezil herifler… Aynı gazetenin bir diğer haberinde, Ertuğrul Günay, Murat Koç, Aytun Çıray FETÖ'cü okulun soruşturulmasına karşı çıkmışlar.. Bakın bu üç isme de. Üçü de sorunlu adamlar.. Birincisi AK Parti'den istifa etti. İkincisi, 2018'de listedeki yerini beğenmeyip MHP adaylığından istifa etti. Aytun Çıray da, CHP'den istifa edip, İyi Parti'ye transfer oldu.. Tesadüf mü bunlar?

#11
Foto - Cumhuriyet, 19 Ağustos 2016 “Terör patladı” Kemalist Cumhuriyet “Terör patladı” başlığını, sevincinden atıyor, kafanız karışmasın… Yoksa tutup da, terörü bitirmek için atılan adımlara her gün laf söyleyip, “Barış istiyoruz” yalanlarıyla ortalığa düşer mi?

Cumhuriyet, 19 Ağustos 2016 “Terör patladı” Kemalist Cumhuriyet “Terör patladı” başlığını, sevincinden atıyor, kafanız karışmasın… Yoksa tutup da, terörü bitirmek için atılan adımlara her gün laf söyleyip, “Barış istiyoruz” yalanlarıyla ortalığa düşer mi? "24 saatte 4 saldırı" der mi? Bugün söylesinler, "24 saatte kaç saldırı" var.. Veya cevaplasınlar, "Saldırı mı var, yoksa operasyon mu?"

#12
Foto - Sözcü, 19 Ağustos 2016 “FETÖ'nün de KK'nın da canı cehenneme

Sözcü, 19 Ağustos 2016 “FETÖ'nün de KK'nın da canı cehenneme" Sözcü bu başlığı atmakta samimi miydi acaba? Niye soruyorum? Çünkü bu başlığı attıktan sonra bile, FETÖ'nün cezaevindeki adamlarının mektuplarını yayınlayıp, "Mağduriyet yaşıyorlar" algısı oluşturdu.. Bu başlığı attıktan sonra bile, PKK'nın uzantısı olan HDP'nin desteklediği isimlerin belediye başkanı seçilmesi için onlarca haber yaptı, onlarca köşe yazısı yayınladı. Son örnek, Kandil'deki PKK'nın elebaşısı Murat Karayılan'ın destek verdiği Ekrem İmamoğlu'nu seçtirmek için, onlarca algı haberine imza atmadı. Söylesinler, hangi söylediğimiz yalan.. Hangi yazdığımız, yanlış?

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