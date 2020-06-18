Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

BAŞÖRTÜ YASAĞINA DESTEK VEREN DEMİREL'İN, CUMHURİYET'E DE YARANAMADIĞININ BELGESİDİR.. DÜNYASINI DA KAYBETTİ, AHİRETİNİ DE KAYBETTİ... 28 Şubat sürecindeki darbecileri destekleyen ve başörtülüler için, "Arabistan'a falan gitsinler, orada okusunlar" diyen Süleyman Demirel, öldüğünde Cumhuriyet'e böyle manşet oldu.. "Bu son gidişi" diye ölümü haberleştirilen Demirel, hayatı boyunca yaranmaya çalıştığı sol kafa tarafından da böyle reddedildi.. Dünyası da mahvoldu, ahireti de.. Sekizinci doküman 18 Haziran 2016 Cumhuriyet gazetesi CUMHURİYET, MANŞETTEN, FETÖCÜ HAKİMLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNUP, "YARGITAY'DA İSYAN" DİYE BÖYLE MANŞET ATMIŞ! 15 Temmuz hain darbesine bir aydan az zaman kalmış. Yargıtay'da 150'den fazla FETÖ'cü üye var. Danıştay'ın yarıdan fazlası FETÖ'cü.. Siyasi iktidar, bu hainleri tasfiye etmek için, çalışma yapıyor.. Peki, yıllardır FETÖ'yü göstererek, tüm dindarları yüksek yargıdan atmak isteyen Cumhuriyet ne yapıyor? CIA'nin kucağına oturan FETÖ'ye ve onun yüksek yargıdaki adamlarına sahip çıkıp, "Yargıtay'da isyan" diye başlık atıyor.. "Geniş tasfiye" diyor.. "Hükümetin yüksek yargıyı biçimlendirme tasarısı fırtına kopardı" diyor.. Söyleyin Cumhuriyetçiler, siz kimsiniz? Bu başlıkla kimi savundunuz? Savunduğunuz, FETÖ'cü hainler değil mi?