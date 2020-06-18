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Medya
9
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-18 16:10:53
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 17 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü'nün 'Adaletiniz bu mu?' başlığını yorumlayan Karahasanoğlu, "Sanırsınız ki, adaletsizlikleri sıralamış.. Okuduğunuzda 'Polis araçlarını deviren, yüzlerce kamu aracını kullanılamaz hale getiren Gezici'lerlei tek bir kamu malına zarar vermeyen "AK Parti mitinglerine katılanları" kıyasladıklarını görüyorsunuz. Niye 'Gezicilere terörist' denmiş de, 'AK Parti mitingine katılanlar'a denilmemiş" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - 18 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi

18 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi "ADALETİNİZ BU MU?" BAŞLIĞI İLE ÇIKAN SÖZCÜ, SANIRSINIZ Kİ, ADALETSİZLİKLERİ SIRALAMIŞ.. OKUDUĞUNUZDA, "POLİS ARAÇLARINI DEVİREN, YÜZLERCE KAMU ARACINI KULLANILAMAZ HALE GETİREN GEZİCİ"LERLE, TEK BİR KAMU MALINA ZARAR VERMEYEN "AK PARTİ MİTİNGLERİNE KATILANLARI" KIYASLADIKLARINI GÖRÜYORSUNUZ.. NİYE "GEZİCİLERE TERÖRİST" DENMİŞ DE, “AK PARTİ MİTİNGİNE KATILANLAR"A DENİLMEMİŞ? Sözcü'nün kıyaslaması ibretlik. "Belediye araçlarını, polis araçlarını, hatta ambulansları tahrip eden gezicilere niye terörist diyorsunuz da, AK parti mitingine katılanlara demiyorsunuz" diye soruyorlar.. "Taksim'de kaldırım taşlarını bile yerinden söküp, polis araçlarına atanları engellemek için yolları kapattınız da, AK Parti mitingine gidenlerin yollarını niye kapatmadınız?" diye soruyorlar. "Metro araçlarının içindeki oturakları bile yerinden söküp, milyonlarca liralık zarar veren gezicileri engellemek için metroyu kapattınız da, AK Parti'ye sıra gelince, belediye otobüsleri parasını il teşkilatından aldığı belediye otobüslerine niye ek sefer yaptırıldı?" diyorlar.. Bunları anlama zekanız yoksa, biz size ne yapabiliriz ki, Sözcü?

#2
Foto - 18 Haziran 2014 Zaman gazetesi

18 Haziran 2014 Zaman gazetesi "MUSUL'A SANSÜR" BAŞLIĞI İLE, FETÖCÜ GAZETE, FİTNESİNİ ÇIKARTIYOR. MUSUL ELÇİLİĞİNDEKİ ÇALIŞANLARIN CANI TEHLİKEDE GİBİ GÖSTERİYOR. SONUÇ NE OLDU: BÜTÜN ELÇİLİK ÇALIŞANLARI KURTARILDI.. FETÖCÜ GAZETEYE DE, SUSPUS OLMAK DÜŞTÜ. ABD'nin kurduğu İŞİD'e, Musul elçiliğimizdeki çalışanlarımız rehin alındığında, sevinen CIA işbirlikçisi FETÖ'cüler, ardından da, "Elçiliktekilerin canları tehlikede, hükümet de haberlere sansür uyguluyor" algısı oluşturdular.. Ama sonunda, elçilik çalışanlarının tamamı, MİT operasyonu ile kurtarıldı. FETÖ'cülere de, yaptıkları hainlik kaldı..

#3
Foto - 18 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi ERDOĞAN'I SANDIKTA YENEMEYECEĞİNİ GÖREN CHP, MUHAFAZAKAR BİR İSMİ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERDİ.. KEMALİSTLER ZATEN BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ ADAYA OY VERİR, ÜÇ TANE DE MUHAFAZAKAR SEÇMENİ KANDIRIRSAK, 'İŞ TAMAM' DEDİLER.. AMA TÜM RİYAKARLIKLARINA RAĞMEN, YİNE KAYBETTİLER. 2000 yılında, TBMM çoğunluğu muhafazakar milletvekillerinden oluştuğu halde, Necdet Sezer gibi kendi adamlarını seçtirebilen sol kafa, 2014'de Erdoğan'ı yenemeyeceklerini bildikleri için, karşısına CHP'den değil, muhafazakarların içinden Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday çıkardı.. O adayı kendi tabanına kabul ettirmek için de,

18 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi ERDOĞAN'I SANDIKTA YENEMEYECEĞİNİ GÖREN CHP, MUHAFAZAKAR BİR İSMİ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERDİ.. KEMALİSTLER ZATEN BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ ADAYA OY VERİR, ÜÇ TANE DE MUHAFAZAKAR SEÇMENİ KANDIRIRSAK, 'İŞ TAMAM' DEDİLER.. AMA TÜM RİYAKARLIKLARINA RAĞMEN, YİNE KAYBETTİLER. 2000 yılında, TBMM çoğunluğu muhafazakar milletvekillerinden oluştuğu halde, Necdet Sezer gibi kendi adamlarını seçtirebilen sol kafa, 2014'de Erdoğan'ı yenemeyeceklerini bildikleri için, karşısına CHP'den değil, muhafazakarların içinden Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday çıkardı.. O adayı kendi tabanına kabul ettirmek için de, "Atatürk'ü inkar tarihi inkardır" sözünü ettirdi.. Sonuç ne oldu? Yine başaramadılar.. Yine kaybettiler..

#4
Foto - 18 Haziran 2014 Taraf gazetesi CUMHURİYET GAZETESİ, MUHAFAZAKAR ADAMA ATATÜRK ÖVGÜSÜ YAPTIRARAK CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİRKEN, FETÖ'NÜN TARAF GAZETESİ DE,

18 Haziran 2014 Taraf gazetesi CUMHURİYET GAZETESİ, MUHAFAZAKAR ADAMA ATATÜRK ÖVGÜSÜ YAPTIRARAK CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİRKEN, FETÖ'NÜN TARAF GAZETESİ DE, "AKP'DE E PLANI" BAŞLIĞI İLE, AK PARTİ'NİN CHP'NİN MUHAFZAKAR ADAYINDAN KORKTUĞU VE ABDULLAH GÜL'Ü CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTEREBİLECEĞİNİ YAZIYORDU.. NE AK PARTİ GÜL'Ü ADAY GÖSTERDİ, NE DE CHP'NİN MUHAFZAKAR ADAYI, SEÇİMİ KAZANABİLDİ! “Erdoğan kazanmasın da, kim kazanırsa kazansın" diyen kirli ittifak, bir yandan CHP'nin o tarihte MHP ile birlikte aday gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu'na Atatürkçü sözler ettirirken, bir yandan da FETÖ'cü Taraf, Erdoğan'ın bu işbirliğinden korktuğu ve Abdullah Gül'ü ikinci defa cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğini yazdı.. Doğru çıktı mı? Hayır.. Erdoğan aday oldu, CHP'liler muhafazakar bir adaya razı oldukları halde, kazanabildiler mi? Hayır.. FETÖ'cü Taraf, aynı günkü manşette ise, IŞİD'e broşürle adam toplandığı iftirası ile çıktı.. Geçen süre içinde, Türkiye IŞİD'i bitirdi.. CIA ile işbirliği yapan TARAF'ı bitirdi.. Şimdi piyasada, bunların artıkları kaldı.. O hainlere de Allah fırsat vermez, inşallah..

#5
Foto - 18 Haziran 2015 Sözcü gazetesi ULUSALCI DAMARI İSTİSMAR EDEN SÖZCÜ,

18 Haziran 2015 Sözcü gazetesi ULUSALCI DAMARI İSTİSMAR EDEN SÖZCÜ, "KIŞLADA PKK MARŞI" BAŞLIĞI İLE ÇIKIP, MİLLİYETÇİ İNSANLARI AK PARTİ'YE KARŞI KIŞKIRTIYORDU.. BİR DÖNEM ŞEHİDLERİMİZİN BAŞÖRTÜLÜ ANNELERİNİ YEMİN TÖRENLERİNE BİLE ALMAYANLARIN, O KIŞLALARDA PKK MARŞI ÇALINMASINA FIRSAT VERMESİ, VE ONUN SORUMLULUĞUNU DA AK PARTİ'YE YIKMASI, NASIL BÜYÜK BİR OYUN İLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZU DA GÖSTERDİYORDU. "Kışlada PKK marşı" manşetini atan Sözcü, aslında bunun hesabını, Kışla'ya eşi başörtülü bir tane subay sokmayan kemalistlerden sorması gerekirdi. Sözcü kimden soruyor? Başörtülü eşini 2007 yılında bir hasta ziyareti için gittiği GATA'ya sokamayan Tayyip Erdoğan'dan.. Sözcü'nün kurduğu tezgah, bugün artık sonlandı.. TSK içindeki darbeci kemalistler de, FETÖ'cüler de temizlendi.. Artık kışlalarda, PKK marşı değil, Fetih Marşları çalınıyor. Mehmedcik, cemaatle namazlarını kılabiliyor, başörtülü anneleri yemin törenlerine gidebiliyor.. PKK'ya da, Kışla'daki mehmedciğin yumruğu, balyoz gibi iniyor.

#6
Foto - 18 Haziran 2015 Bugün gazetesi İKİ FETÖCÜ HAKİM, TUTUKLU EMNİYET MÜDÜRLERİNİ OLDU BİTTİ İLE TAHLİYE ETMEK İSTEDİĞİNDE, AVRUPA KONSEYİNİ BİLE AYAĞA KALDIRTTILAR.. BUGÜN O HAİNLERİN GERÇEK YÜZÜ DAHA NET ORTAYA ÇIKTI.. Bu ülkeye 17-25 Aralık darbesi ile ihanet eden emniyet müdürleri tutuklandığında, iki FETÖ'cü hakim, nöbetin kendilerinde olduğu gün, tahliye kararı verdiler.. Emniyet müdürlerini çıkartıp, gövde gösterisi yapacaklardı. Başaramadılar. O iki FETÖ'cü hakim için, Avrupa'dan destek açıklamaları yaptırdılar.. Ama herkesin gerçek yüzü, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte ortaya çıktı. O emniyet müdürleri de, onları tahliye etmeye kalkanlar da, onlarla birlikte hareket edenler de, şimdi hep birlikte cezaevindeler..

18 Haziran 2015 Bugün gazetesi İKİ FETÖCÜ HAKİM, TUTUKLU EMNİYET MÜDÜRLERİNİ OLDU BİTTİ İLE TAHLİYE ETMEK İSTEDİĞİNDE, AVRUPA KONSEYİNİ BİLE AYAĞA KALDIRTTILAR.. BUGÜN O HAİNLERİN GERÇEK YÜZÜ DAHA NET ORTAYA ÇIKTI.. Bu ülkeye 17-25 Aralık darbesi ile ihanet eden emniyet müdürleri tutuklandığında, iki FETÖ'cü hakim, nöbetin kendilerinde olduğu gün, tahliye kararı verdiler.. Emniyet müdürlerini çıkartıp, gövde gösterisi yapacaklardı. Başaramadılar. O iki FETÖ'cü hakim için, Avrupa'dan destek açıklamaları yaptırdılar.. Ama herkesin gerçek yüzü, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte ortaya çıktı. O emniyet müdürleri de, onları tahliye etmeye kalkanlar da, onlarla birlikte hareket edenler de, şimdi hep birlikte cezaevindeler..

#7
Foto - 18 Haziran 2015 Taraf gazetesi İŞİNE GELİNCE AK PARTİ ÜLKEYİ SOYDU, İŞİNE GELİNCE TRANSFER İÇİN PARA BULAMADI. 2015 Haziran seçimlerinde, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu dönemde, tek başına hükümet kurabilecek milletvekili sayısına ulaşamayan AK Parti'nin, milletvekili transferi ile eksiğini tamamlayacağını iddia edenler, hemen iki haftada tornistan yaptılar.. Ne imiş,

18 Haziran 2015 Taraf gazetesi İŞİNE GELİNCE AK PARTİ ÜLKEYİ SOYDU, İŞİNE GELİNCE TRANSFER İÇİN PARA BULAMADI. 2015 Haziran seçimlerinde, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu dönemde, tek başına hükümet kurabilecek milletvekili sayısına ulaşamayan AK Parti'nin, milletvekili transferi ile eksiğini tamamlayacağını iddia edenler, hemen iki haftada tornistan yaptılar.. Ne imiş, "550 milletvekilli TBMM'de, diğer partilerin 300 milletvekilinden 20 tane transfer olacak adam bulamamışlar!" Ahlaksız teklif yapacak bir parti olsaydı, çok milletvekili bulunurdu.. Hatırlayın, Bülent Ecevit, 11 milletvekili bulmuştu, 11 bakanlığı verdi, aldı..

#8
Foto - BAŞÖRTÜ YASAĞINA DESTEK VEREN DEMİREL'İN, CUMHURİYET'E DE YARANAMADIĞININ BELGESİDİR.. DÜNYASINI DA KAYBETTİ, AHİRETİNİ DE KAYBETTİ... 28 Şubat sürecindeki darbecileri destekleyen ve başörtülüler için,

BAŞÖRTÜ YASAĞINA DESTEK VEREN DEMİREL'İN, CUMHURİYET'E DE YARANAMADIĞININ BELGESİDİR.. DÜNYASINI DA KAYBETTİ, AHİRETİNİ DE KAYBETTİ... 28 Şubat sürecindeki darbecileri destekleyen ve başörtülüler için, "Arabistan'a falan gitsinler, orada okusunlar" diyen Süleyman Demirel, öldüğünde Cumhuriyet'e böyle manşet oldu.. "Bu son gidişi" diye ölümü haberleştirilen Demirel, hayatı boyunca yaranmaya çalıştığı sol kafa tarafından da böyle reddedildi.. Dünyası da mahvoldu, ahireti de.. Sekizinci doküman 18 Haziran 2016 Cumhuriyet gazetesi CUMHURİYET, MANŞETTEN, FETÖCÜ HAKİMLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNUP, "YARGITAY'DA İSYAN" DİYE BÖYLE MANŞET ATMIŞ! 15 Temmuz hain darbesine bir aydan az zaman kalmış. Yargıtay'da 150'den fazla FETÖ'cü üye var. Danıştay'ın yarıdan fazlası FETÖ'cü.. Siyasi iktidar, bu hainleri tasfiye etmek için, çalışma yapıyor.. Peki, yıllardır FETÖ'yü göstererek, tüm dindarları yüksek yargıdan atmak isteyen Cumhuriyet ne yapıyor? CIA'nin kucağına oturan FETÖ'ye ve onun yüksek yargıdaki adamlarına sahip çıkıp, "Yargıtay'da isyan" diye başlık atıyor.. "Geniş tasfiye" diyor.. "Hükümetin yüksek yargıyı biçimlendirme tasarısı fırtına kopardı" diyor.. Söyleyin Cumhuriyetçiler, siz kimsiniz? Bu başlıkla kimi savundunuz? Savunduğunuz, FETÖ'cü hainler değil mi?

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