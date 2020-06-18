2020-06-18 16:10:53 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 17 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü'nün 'Adaletiniz bu mu?' başlığını yorumlayan Karahasanoğlu, "Sanırsınız ki, adaletsizlikleri sıralamış.. Okuduğunuzda 'Polis araçlarını deviren, yüzlerce kamu aracını kullanılamaz hale getiren Gezici'lerlei tek bir kamu malına zarar vermeyen "AK Parti mitinglerine katılanları" kıyasladıklarını görüyorsunuz. Niye 'Gezicilere terörist' denmiş de, 'AK Parti mitingine katılanlar'a denilmemiş" ifadelerini kullandı.