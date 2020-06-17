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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-17 15:13:04
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 17 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 17 Haziran 2014 tarihindeki ‘Delikanlı Tayyip Neredesin’ manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Tayyip Erdoğan delikanlılığını gösterdi mi? O elçilik çalışanlarımızı kurtardı mı? Kurtardı. O zaman, ne diyelim, "haydi oradan Sözcü! haydi oradan ABD uşakları!" dedi.

#1
Foto - 17 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi. ÖNCE GENÇLERİ SOKAĞA İTİYORLAR, POLİSE TAŞ ATTIRIYORLAR, ANARŞİ ÇIKARTIYORLAR. GENÇLER ÖLDÜĞÜNDE CENAZESİ ÜZERİNDEN BİLE RANT DEVŞİRMEYE KALKIYORLAR, İZİN VERİLMEYİNCE DE

17 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi. ÖNCE GENÇLERİ SOKAĞA İTİYORLAR, POLİSE TAŞ ATTIRIYORLAR, ANARŞİ ÇIKARTIYORLAR. GENÇLER ÖLDÜĞÜNDE CENAZESİ ÜZERİNDEN BİLE RANT DEVŞİRMEYE KALKIYORLAR, İZİN VERİLMEYİNCE DE "CENAZE TÖRENİNE BİLE SALDIRI" DİYE BAŞLIK ATIYORLAR.. Gezi isyanında, Ethem Sarısülük polise taş atarken, polisin kurşunu ile ölmüştü.. Cenazesi kaldırılırken, geziciler ölüyü bile istismar etmek istedi.. Her gün onlarca insanın hastalık veya başka sebeple öldüğü, cenazelerin kalktığı Türkiye'de, sanki cenaze bile sorunmuş gibi algı oluşturmak için, acılı anneyi konuşturdular: "Bırakın da oğlumu alıp geçeyim, oğlumu gömeyim." Rezilliğin böyle zirve yaptığı bir dönemdi, gezi isyanı dönemi.. Anne, ortada hiçbir sorun yok iken, polise taş atarken vurulan oğlunun cenazesini gömmeye razı olmuş, ona bile izin verilmiyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar.. Altta ise, "ekmek almaya giden Berkin Elvan" masalını anlatmışlar. 14 yaşındaki çocuğu, her gün gezi gösterilerine götürenler, elinde sapan ile polise taş attıranlar, o çocuğu, "Ekmek almaya giden çocuk" diye tanıtıyorlar.. "Çocuğu vurdular" diye başlık atıyorlar.. Bugün, o çocuğu kimin vurduğu, daha iyi anlaşılıyor. O çocuğu, DHKPC'liler vurdu.. O çocuğu sokağa çıkaranlar, gösterilere katılmasını sağlayanlar öldürdü.. Berkin Elvan üzerinden, Burak Can Karamanoğlu'nu öldürdüler. Savcı Selim Kiraz'ı öldürdüler.. Ama bir gün, bunların hepsinin hesabını verecekler. Vermeliler..

#2
Foto - 17 Haziran 2013 Sözcü gazetesi.

17 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. "MİLLET KAN AĞLIYOR" BAŞLIĞI İLE ÇIKAN SÖZCÜ, HALKIN İŞKENCE GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR.. VATANDAŞA KİMYASAL SU SIKILDIĞINI İDDİA EDİYOR.. 7 YIL SONRA BUGÜN, AYNI HALKA SORALIM, KİMYASAL SU SIKILIYOR MU? KİME İŞKENCE YAPILIYOR? Üç tane ağacı gerekçe gösterip, sokağa çektikleri gençler üzerinden, siyasi iktidarı sandık dışında devirmeye kalkışanlar, kamu binalarına zarar verenlerin dağıtılması için polis zoru kullanılmasını da, "Halka işkence yapılıyor" diye gösteriyorlar. Bugün, aynı devlet, aynı iktidar, aynı polis, halka işkence yapıyor mu? Kimyasal su denilen şey, halkın üzerine sıkılıyor mu? Kaldı ki, o tarihte, polisin kullandığı suyun, kimyasal olduğu ispatlandı mı? Bir tek kişi bu sebeple tedavi gördü mü? Kendileri gençleri sokağa döktüklerinde, Erdoğan sevenleri sessiz kaldıklarında, “Halk artık seni istemiyor. Git!" diye manşet atanlar, AK Parti mitinglere başlayınca, halk meydanları doldurup, gezicileri protesto edince, "Tayyip Şov yapıyor" diye başlık attılar.. Yalan, yalan, yalan.. Her şeyleri yalan..

#3
Foto - 17 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. GÜNÜN HEYECANI İLE ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YAPAN SÖZCÜ,

17 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. GÜNÜN HEYECANI İLE ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YAPAN SÖZCÜ, "DELİKANLI TAYYİP NEREDESİN" BAŞLIĞI ATARAK, IŞİD'ÇİLERİN REHİN ALDIĞI ELÇİLİK MENSUPLARI ÜZERİNDEN, SİYASİ İKTİDARI DEVİRMEYE KALKIŞIYOR.. TAYYİP, DELİKANLILIĞINI GÖSTERDİ Mİ? O ELÇİLİK ÇALIŞANLARIMIZI KURTARDI MI? KURTARDI. O ZAMAN, NE DİYELİM, "HAYDİ ORADAN SÖZCÜ! HAYDİ ORADAN ABD UŞAKLARI!" Türkiye'deki siyasi iktidarı devirmek için, bir yandan IŞİD'ci diye suçlama yapıyorlar, bir yandan da IŞİD'in Türk konsolosluk çalışanlarını rehin alması üzerinden Erdoğan'a vuruyorlar.. Ama Tayyip Erdoğan delikanlılığını gösterdi, IŞİD'cilerin elinden elçilik çalışanlarımızı kurtardı. Hatta IŞİD'i yerle bir etti. Peki o başlığı atan Sözcü'nün delikanlı patronu(!) Burak Akbay özür diledi mi? Dilemedi, Fransa'ya kaçtı. Soralım mı, "Neredesin Delikanlı Burak? Hangi yabancı istihbarat teşkilatının koruması altındasın?"

#4
Foto - 17 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi. 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE KENDİ PARTİSİNDEN ADAY ÇIKARAMAYAN CHP,

17 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi. 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE KENDİ PARTİSİNDEN ADAY ÇIKARAMAYAN CHP, "HALK TANIDIKÇA SEVECEK" SÖZÜ İLE, HALKIN TANIMADIĞI BİR ADAMI ADAY GÖSTERDİ. İŞTE DEMOKRASİ, İŞTE HALKÇILIK İŞTE REZİLLİK! Halkın ilk defa cumhurbaşkanı seçeceği 2014 yılında, CHP ile MHP anlaşıp, Tayyip Erdoğan'ın oyunu bölecek kimlikte bir aday gösterdiler. CHP tabanı aday gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu'nu tanımıyordu. Hatta, CHP'ye karşıt birisi olarak tanıyordu.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne dese beğenirsiniz, "Halk tanıdıkça sevecek." Yani şunu demiş oluyor, CHP Genel Başkanı: "Biz halka emrederiz. Halk oyu verir. Önceden halkın tanıdığı, bildiği birisini aday göstermeye gerek yok. Halk koyundur. Biz de onları güdüyoruz." Başka ne anlamı olabilir, ülkeyi yönetmeye aday gösterdiğiniz adam için söylenen bu sözün! Cumhuriyet'teki "Ankara Türkmenlerin sesini duymadı" başlığını da unutmadık, unutturmayacağız. Türkmenlere giden yardım malzemelerini, IŞİD'e gidiyor diye dünyaya ifşa etmeye kalkışanlara rağmen, Erdoğan Türkmenleri korudu. O gün Türkmenler öldürülüyor" diyenler, Suriye'ye operasyon düzenlediğimizde "Suriye'de ne işimiz var" dediler.. Bugün ise, utançlarından susup, olayları seyretmekle yetiniyorlar..

#5
Foto - 17 Haziran 2015 Bugün gazetesi. FETÖCÜ BUGÜN, DİNDAR GİBİ GÖRÜNEREK, CIA UŞAKLIĞININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR. SAHURU BEKLEYENLERİN BİR KISMI, SONRAKİ GÜNLERDE AÇIKÇA İTİRAF ETTİ:

17 Haziran 2015 Bugün gazetesi. FETÖCÜ BUGÜN, DİNDAR GİBİ GÖRÜNEREK, CIA UŞAKLIĞININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR. SAHURU BEKLEYENLERİN BİR KISMI, SONRAKİ GÜNLERDE AÇIKÇA İTİRAF ETTİ: "CIA'DEN 50 BİN DOLAR ALDIM" DEDİ.. Dindar gibi görünüp gözaltına alındıklarında da, "Sahur yemeği" üzerinden polise iftira atmaya kalkışan FETÖ'cüler, "Öğle yemeği ile sahur yapın denildi" yalanını uydurdular. Gözaltına alınan bu polis müdürlerinden tahliye olanlarını biz daha sonra nerede gördük? ABD'de. Kimden para aldıklarını itiraf ettiler? CIA'den.. Hani siz sahura kalkıyordunuz, oruç tutuyordunuz.. CIA'den niye para alıyorsunuz, riyakar, din istismarcıları? Haberin altına da, Diyanet'in, Türkiye'nin en büyük dini yayın grubunu fuara almadığını yazmışlar. ABD'nin kuklası, 20 yıldır CIA'nin emri altında Pensilvanya'da yaşayanların kontrolündeki dini yayın grubu.. Güldürmeyin beyler insanı.. "Dini yayın grubu" yerine, "CIA yayın grubu" desenize ona siz.

#6
Foto - 17 Haziran 2015 Zaman. FETÖCÜ ZAMAN GAZETESİNDE İKİ İBRETLİK HABER. BİRİSİ ERGÜN ÖZBUDUN'DAN. DİĞERİ DE FETÖ İLE MÜCADELE EDEN SAVCIYA İTİRAZ EDEN MAHMUT TANAL'DAN. OKUYUN, KİMLERİN, FETÖ'YÜ NASIL ÖLÜMÜNE SAVUNDUĞUNU GÖRÜN.

17 Haziran 2015 Zaman. FETÖCÜ ZAMAN GAZETESİNDE İKİ İBRETLİK HABER. BİRİSİ ERGÜN ÖZBUDUN'DAN. DİĞERİ DE FETÖ İLE MÜCADELE EDEN SAVCIYA İTİRAZ EDEN MAHMUT TANAL'DAN. OKUYUN, KİMLERİN, FETÖ'YÜ NASIL ÖLÜMÜNE SAVUNDUĞUNU GÖRÜN. "AKP, fabrika ayarına dönmezse silinir" buyuruyor, Prof Ergun Özbudun.. Bunu niçin söylüyor? FETÖ'ye ait dershaneleri kapatmak istediği için.. AK Parti dershaneleri kapattı mı? Kapattı. Silindi mi? Hayır. Kim silindi? Bunu söyleyen Ergun Özbudun silindi. Şimdilerde birlikte çalıştığı Ahmet Davutoğlu'nun Şehir Üniversitesi ile birlikte silindi.. Bu demeci yayınlayan Zaman gazetesi ile birlikte silindi.. Ya CHP'li Mahmut Tanal'a ne diyeceksiniz? FETÖ ile mücadele eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'a bakın ne demiş: "Kodalak, savcılık cübbesini indirsin." O günden bu yana, Kodalak savcılık cübbesini çıkartmadı. Ama Mahmut Tanal'ın birlikte hareket ettiği, savunduğu FETÖ'cü savcıların cübbelerini indirdi.. Yakında Mahmut Tanal'ın FETÖ'cüleri savunmak için giydiği avukatlık cübbesini de indirecek. Yakındır, bekliyoruz..

#7
Foto - 17 Haziran 2015 Cumhuriyet. SOLCU CUMHURİYET, ULUSALCILIK ÜZERİNDEN, MİLLİYETÇİ TABANI TAHRİK EDİYOR..

17 Haziran 2015 Cumhuriyet. SOLCU CUMHURİYET, ULUSALCILIK ÜZERİNDEN, MİLLİYETÇİ TABANI TAHRİK EDİYOR.. "ANKARA'DA KÜRT DEVLETİ KORKUSU" DİYOR.. SANKİ RAHATSIZ OLMUŞ GİBİ, "PYD GÜÇLENİYOR" DİYOR.. AMA SÜREÇTE GÖRDÜK, PYD'YE NASIL SAHİP ÇIKTILAR, TSK'NIN SURİYE'YE GİRMEMESİ GEREKTİĞİNİ, NASIL SAVUNDULAR.. Cumhuriyet gazetesi bir yandan Kürt devleti kurulması için haberler yaparken, bir yandan PKK lehine, PYD lehine haberler üretirken, bir yandan da, milliyetçi seçmeni tahrik etmek için, "Kürt Devleti korkusu" başlığı ile çıktılar.. Bugün o korkudan miskal eser var mı? Yok.. Cumhuriyet'in her gün "Faşist" diye suçladığı Ümit Özdağ'ı konuşturarak, Erdoğan'a attığı "PKK'ya fırsat verildi" iftirasının bugün miskal oranda bir ciddiyeti var mı? Yok.. Daha bir gün önce, Kandil bombalandı.. PKK kaçacak delik arıyor. Ümit Özdağ kara kara düşünüyor: "Ben şimdi bu Erdoğan'a hangi gerekçe ile, hangi bahane ile, nasıl hakaret edeceğim?"

#8
Foto - Sekizinci döküman 17 Haziran 2016 Cumhuriyet. CUMHURİYET, MANŞETTEN, FETÖCÜ HAKİMLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNUP,

Sekizinci döküman 17 Haziran 2016 Cumhuriyet. CUMHURİYET, MANŞETTEN, FETÖCÜ HAKİMLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNUP, "YARGITAY'DA İSYAN" DİYE BÖYLE MANŞET ATMIŞ! 15 Temmuz hain darbesine bir aydan az zaman kalmış. Yargıtay'da 150'den fazla FETÖ'cü üye var. Danıştay'ın yarıdan fazlası FETÖ'cü.. Siyasi iktidar, bu hainleri tasfiye etmek için, çalışma yapıyor.. Peki, yıllardır FETÖ'yü göstererek, tüm dindarları yüksek yargıdan atmak isteyen Cumhuriyet ne yapıyor? CIA'nin kucağına oturan FETÖ'ye ve onun yüksek yargıdaki adamlarına sahip çıkıp, "Yargıtay'da isyan" diye başlık atıyor.. "Geniş tasfiye" diyor.. "Hükümetin yüksek yargıyı biçimlendirme tasarısı fırtına kopardı" diyor.. Söyleyin Cumhuriyetçiler, siz kimsiniz? Bu başlıkla kimi savundunuz? Savunduğunuz, FETÖ'cü hainler değil mi?

#9
Foto - Dokuzuncu döküman 17 Haziran 2016 Sözcü. HEMEN HER GÜN İSLAMI TAHKİR EDEN, KURAN KURSLARININ KAPANMASINI İSTEYEN, DİNDAR İLE ALAY EDEN SÖZCÜ, ERDOĞAN'I ELEŞTİRMEK İÇİN,

Dokuzuncu döküman 17 Haziran 2016 Sözcü. HEMEN HER GÜN İSLAMI TAHKİR EDEN, KURAN KURSLARININ KAPANMASINI İSTEYEN, DİNDAR İLE ALAY EDEN SÖZCÜ, ERDOĞAN'I ELEŞTİRMEK İÇİN, "BAKIN KURAN NE ANLATIYOR" DİYE MANŞET ATMIŞ! KIYAMET ALAMETİ MİDİR, NEDİR BU? Hangi kamu kurumunda bir mescid görse, kapatılması için haber yapan. Hangi okulda başörtülü öğretmen görse, saldırıya geçen Sözcü.. İmam Hatipleri kapattırmak için olmadık iftiralar savuran Sözcü.. "Bakın Kuran ne anlatıyor diye manşet atıp, aklı sıra Tayyip Erdoğan'ı İslam'a davet ediyor. Atalarımız ne demiş? "Bari müslüman olsa!" Siz anladınız onu.. Erdoğan, o davet ettikleri tüm İslami ilkeleri harfiyyen uygulamak için didiniyor. Zaten onun için, Sözcü Erdoğan'a düşmanlık ediyor.. Allah'a, kemalist sistemi şirk koşmadığı için, Erdoğan'a düşmanlık ediyorlar. "Öldürmeyelim, silahı bırakıyorlarsa, çözelim" dediği için Erdoğan'ı indirmeye çalışıyorlar.. "21 bankayı batırıp, bu milletin 50 milyar dolarını hortumlayanlar"a fırsat vermediği, çaldırtmadığı, çalmadığı için, Cem Uzan'ları, Dinç Bilgin'leri tasfiye ettiği için Erdoğan'ı devirmek istiyorlar.. Yalan söylemediği, dürüst olduğu için; bir gün PKK karşıtı, ertesi günü "HDP'ye oy verin" diyecek kadar alçalanlarla mücadele ettiği için Erdoğan'ı istemiyorlar.. Düşmanı ile bile, mertçe mücadele ettiği, bel altı vuruş yapmadığı, iftiraya başvurmadığı için; hainlik yapana kadar kimse ile kavga etmediği için Erdoğan'ı tasfiye etmek istiyorlar.. Kimsenin arkasından iş kotarmadığı, kendisini başbakanlık koltuğuna oturtan varsa, kendisine bir makam veren var ise, onun arkasından konuşmadığı için Erdoğan'ı bitirmek istiyorlar.. Daha yazalım mı? Bu kadarı yeter!

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