Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Dokuzuncu döküman 17 Haziran 2016 Sözcü. HEMEN HER GÜN İSLAMI TAHKİR EDEN, KURAN KURSLARININ KAPANMASINI İSTEYEN, DİNDAR İLE ALAY EDEN SÖZCÜ, ERDOĞAN'I ELEŞTİRMEK İÇİN, "BAKIN KURAN NE ANLATIYOR" DİYE MANŞET ATMIŞ! KIYAMET ALAMETİ MİDİR, NEDİR BU? Hangi kamu kurumunda bir mescid görse, kapatılması için haber yapan. Hangi okulda başörtülü öğretmen görse, saldırıya geçen Sözcü.. İmam Hatipleri kapattırmak için olmadık iftiralar savuran Sözcü.. "Bakın Kuran ne anlatıyor diye manşet atıp, aklı sıra Tayyip Erdoğan'ı İslam'a davet ediyor. Atalarımız ne demiş? "Bari müslüman olsa!" Siz anladınız onu.. Erdoğan, o davet ettikleri tüm İslami ilkeleri harfiyyen uygulamak için didiniyor. Zaten onun için, Sözcü Erdoğan'a düşmanlık ediyor.. Allah'a, kemalist sistemi şirk koşmadığı için, Erdoğan'a düşmanlık ediyorlar. "Öldürmeyelim, silahı bırakıyorlarsa, çözelim" dediği için Erdoğan'ı indirmeye çalışıyorlar.. "21 bankayı batırıp, bu milletin 50 milyar dolarını hortumlayanlar"a fırsat vermediği, çaldırtmadığı, çalmadığı için, Cem Uzan'ları, Dinç Bilgin'leri tasfiye ettiği için Erdoğan'ı devirmek istiyorlar.. Yalan söylemediği, dürüst olduğu için; bir gün PKK karşıtı, ertesi günü "HDP'ye oy verin" diyecek kadar alçalanlarla mücadele ettiği için Erdoğan'ı istemiyorlar.. Düşmanı ile bile, mertçe mücadele ettiği, bel altı vuruş yapmadığı, iftiraya başvurmadığı için; hainlik yapana kadar kimse ile kavga etmediği için Erdoğan'ı tasfiye etmek istiyorlar.. Kimsenin arkasından iş kotarmadığı, kendisini başbakanlık koltuğuna oturtan varsa, kendisine bir makam veren var ise, onun arkasından konuşmadığı için Erdoğan'ı bitirmek istiyorlar.. Daha yazalım mı? Bu kadarı yeter!