Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

17 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi. ÖNCE GENÇLERİ SOKAĞA İTİYORLAR, POLİSE TAŞ ATTIRIYORLAR, ANARŞİ ÇIKARTIYORLAR. GENÇLER ÖLDÜĞÜNDE CENAZESİ ÜZERİNDEN BİLE RANT DEVŞİRMEYE KALKIYORLAR, İZİN VERİLMEYİNCE DE "CENAZE TÖRENİNE BİLE SALDIRI" DİYE BAŞLIK ATIYORLAR.. Gezi isyanında, Ethem Sarısülük polise taş atarken, polisin kurşunu ile ölmüştü.. Cenazesi kaldırılırken, geziciler ölüyü bile istismar etmek istedi.. Her gün onlarca insanın hastalık veya başka sebeple öldüğü, cenazelerin kalktığı Türkiye'de, sanki cenaze bile sorunmuş gibi algı oluşturmak için, acılı anneyi konuşturdular: "Bırakın da oğlumu alıp geçeyim, oğlumu gömeyim." Rezilliğin böyle zirve yaptığı bir dönemdi, gezi isyanı dönemi.. Anne, ortada hiçbir sorun yok iken, polise taş atarken vurulan oğlunun cenazesini gömmeye razı olmuş, ona bile izin verilmiyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar.. Altta ise, "ekmek almaya giden Berkin Elvan" masalını anlatmışlar. 14 yaşındaki çocuğu, her gün gezi gösterilerine götürenler, elinde sapan ile polise taş attıranlar, o çocuğu, "Ekmek almaya giden çocuk" diye tanıtıyorlar.. "Çocuğu vurdular" diye başlık atıyorlar.. Bugün, o çocuğu kimin vurduğu, daha iyi anlaşılıyor. O çocuğu, DHKPC'liler vurdu.. O çocuğu sokağa çıkaranlar, gösterilere katılmasını sağlayanlar öldürdü.. Berkin Elvan üzerinden, Burak Can Karamanoğlu'nu öldürdüler. Savcı Selim Kiraz'ı öldürdüler.. Ama bir gün, bunların hepsinin hesabını verecekler. Vermeliler..