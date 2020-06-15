Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

15 Haziran 2013 Sözcü gazetesi BU ÜLKENİN BAŞBAKANINA, "SHUT UP TAYYİP" BAŞLIĞI İLE ÇIKAN BU GAZETEDEN, HALA HESAP SORULMADI.. Sözcü gazetesi, "Allah'ını seversen bu ülkeyi artık germe" dedikleri Başbakan, gece 03.30'lara kadar gezicileri dinleyen bir başbakan.. Ama bu hokkabazlar, o başbakana böyle hitap etmişler, "Sen sus" diye tahkir edici ifadeler kullanmışlardı.. Yazarları Mehmet Türker ise, "Halk oylaması tuzağına düşme" başlığı ile, halktan nasıl korktuklarını ispatlayan yazıyı kaleme almıştı.. Başyazıdaki "Toplum daha da gerilecek" başlığındaki "toplum"un kim olduğunu tahmin edin, kim? Tabii ki, "bir avuç azılı azınlık".. Yoksa, referandumdan niye korksunlar ki?