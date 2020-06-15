Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

15 Haziran 2014 Bugün gazetesi FETÖ'NÜN GAZETESİNDE ALİ BULAÇ, TERÖR ÖRGÜTÜ GÜZELLEMESİ YAPIYOR. "CEMAAT" DİYOR.. BUGÜN NE DİYOR, MERAK EDİYORUZ.. Bir tarihte Tayyip Erdoğan'a danışmanlık da yapan Ali Bulaç, sonradan iliştirildiği FETÖ'nün gazetesinde "İttihatçı ekip partinin kozmik odasına sızdı" diyerek, AK Parti'yi FETÖ'ye karşı mücadelesinde yalnızlaştırmaya çalışıyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, Ali Bulaç, bugün ne der acaba? Kim kozmik odaya girmek istemiş, kim engellemiş, kim de bu hainlere destek vermiş? FETÖ'nün gazetesinin manşeti, "120 bin Türk halen Irak'ta" şeklinde. Sanki Türkler, oraya terk edilmiş gibi algı oluşturuyorlar. Bugün o manşetin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra söyleyin, bir tane Türk vatandaşımızın canı tehlikede mi? Değil.. Ama bu manşeti atanların hepsi, yurtdışına kaçtılar.. CIA'ye sığındılar..