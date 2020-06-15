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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-15 15:28:49
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

#1
Foto - 15 Haziran 2014 Bugün gazetesi FETÖ'NÜN GAZETESİNDE ALİ BULAÇ, TERÖR ÖRGÜTÜ GÜZELLEMESİ YAPIYOR.

15 Haziran 2014 Bugün gazetesi FETÖ'NÜN GAZETESİNDE ALİ BULAÇ, TERÖR ÖRGÜTÜ GÜZELLEMESİ YAPIYOR. "CEMAAT" DİYOR.. BUGÜN NE DİYOR, MERAK EDİYORUZ.. Bir tarihte Tayyip Erdoğan'a danışmanlık da yapan Ali Bulaç, sonradan iliştirildiği FETÖ'nün gazetesinde "İttihatçı ekip partinin kozmik odasına sızdı" diyerek, AK Parti'yi FETÖ'ye karşı mücadelesinde yalnızlaştırmaya çalışıyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, Ali Bulaç, bugün ne der acaba? Kim kozmik odaya girmek istemiş, kim engellemiş, kim de bu hainlere destek vermiş? FETÖ'nün gazetesinin manşeti, "120 bin Türk halen Irak'ta" şeklinde. Sanki Türkler, oraya terk edilmiş gibi algı oluşturuyorlar. Bugün o manşetin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra söyleyin, bir tane Türk vatandaşımızın canı tehlikede mi? Değil.. Ama bu manşeti atanların hepsi, yurtdışına kaçtılar.. CIA'ye sığındılar..

#2
Foto - 15 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi SOLCU GİBİ GÖZÜKEN CUMHURİYET'İN IŞİD PROPAGANDASI YAPTIĞINI SÖYLESEK,

15 Haziran 2014 Cumhuriyet gazetesi SOLCU GİBİ GÖZÜKEN CUMHURİYET'İN IŞİD PROPAGANDASI YAPTIĞINI SÖYLESEK, "YOK ARTIK" DERSİNİZ AMA, İŞTE MANŞETTEN IŞİD'E VERDİKLERİ DESTEK. IŞİD elemanları, Musul Başkonsolosluğu'muzu bastıklarında, adeta zil takıp oynayanlar, "Erdoğan'a bu baskın üzerinden nasıl vurabiliriz" diye tepinenler, "Ankara'da takas ve fidye zirveleri" başlığı ile, terör örgütüne zemin hazırlıyorlardı.. Takas oldu mu? Hayır. Fidye verildi mi? Hayır.. IŞİD bitirildi mi? Evet.. Cumhuriyet'e bu ders, utanmaları var ise, yeter de artar bile..

#3
Foto - 15 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi CUMHURİYET, ABDULLAH GÜL'Ü NE DE ÇOK SEVERMİŞ? GÜL'ÜN ÖNÜNÜN, ÜÇ DEFA ERDOĞAN TARAFINDAN KESİLDİĞİ İFTİRASINI ATARKEN, ACABA DERTLERİ NE İDİ? AK PARTİ'Yİ BÖLMEK DEĞİL DE, NE? 2007'de kendisi cumhurbaşkanı olma imkanı var iken, Abdullah Gül'ü aday gösteren Tayyip Erdoğan'a, Cumhuriyet'in attığı iftiraya bakın.. Aslında Erdoğan, Gül'ü, 2007'de adaylıktan vazgeçirmek istemiş.. Aday yapan bizzat Erdoğan.. Kaldı ki, Erdoğan aday göstermese, Gül 2007'de ne yapabilirdi ki? CHP zaten karşı çıkıyor.. AK parti de aday göstermezdi, olur biterdi.. Ama fitne kafası işte.. Nereden ne uyduracaklarını bilmiyorlar..

15 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi CUMHURİYET, ABDULLAH GÜL'Ü NE DE ÇOK SEVERMİŞ? GÜL'ÜN ÖNÜNÜN, ÜÇ DEFA ERDOĞAN TARAFINDAN KESİLDİĞİ İFTİRASINI ATARKEN, ACABA DERTLERİ NE İDİ? AK PARTİ'Yİ BÖLMEK DEĞİL DE, NE? 2007'de kendisi cumhurbaşkanı olma imkanı var iken, Abdullah Gül'ü aday gösteren Tayyip Erdoğan'a, Cumhuriyet'in attığı iftiraya bakın.. Aslında Erdoğan, Gül'ü, 2007'de adaylıktan vazgeçirmek istemiş.. Aday yapan bizzat Erdoğan.. Kaldı ki, Erdoğan aday göstermese, Gül 2007'de ne yapabilirdi ki? CHP zaten karşı çıkıyor.. AK parti de aday göstermezdi, olur biterdi.. Ama fitne kafası işte.. Nereden ne uyduracaklarını bilmiyorlar..

#4
Foto - 15 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi

15 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi "MESAJI GEÇ ALDI" BAŞLIĞI İLE ÇIKAN CUMHURİYET, ALEVİ VATANDAŞLARI DA TAHRİK ETMEK İÇİN, AYNI GÜN "ALEVİLER" İSMİ İLE YAZI DİZİSİ ANONSU YAPIYORDU. Diktatör olarak suçladıkları Tayyip Erdoğan, Başbakanlıkta gezicilerin temsilcilerini 4 saat boyunca dinleyip, sorunlarını öğrenmeye çalışırken, özellikle de "yargının kararını bekleyelim, lehimize çıksa bile, yine halka soralım" dediği halde, Cumhuriyet gazetesi, aleviler üzerinden yeni yazı dizisi ile tahriki sürdürüyordu. "Yeni hedef doktorlar" başlığı altında ise, koronalı bugünlerde Tabipler Birliği'nin "Çocuğu olan sağlık çalışanlarımıza ücretli izin verilmesi gerekir" açıklaması ile sağlık gibi önemli bir konuda bile, çalışanlara tatil peşinde koşarken, o günlerde sağlıkçıları sokaklarda uygun olmayan koşullarda göstericileri tedavi etmeleri için fazladan çalışmaları çağrısında bulunuyordu..

#5
Foto - 15 Haziran 2013 Sözcü gazetesi BU ÜLKENİN BAŞBAKANINA,

15 Haziran 2013 Sözcü gazetesi BU ÜLKENİN BAŞBAKANINA, "SHUT UP TAYYİP" BAŞLIĞI İLE ÇIKAN BU GAZETEDEN, HALA HESAP SORULMADI.. Sözcü gazetesi, "Allah'ını seversen bu ülkeyi artık germe" dedikleri Başbakan, gece 03.30'lara kadar gezicileri dinleyen bir başbakan.. Ama bu hokkabazlar, o başbakana böyle hitap etmişler, "Sen sus" diye tahkir edici ifadeler kullanmışlardı.. Yazarları Mehmet Türker ise, "Halk oylaması tuzağına düşme" başlığı ile, halktan nasıl korktuklarını ispatlayan yazıyı kaleme almıştı.. Başyazıdaki "Toplum daha da gerilecek" başlığındaki "toplum"un kim olduğunu tahmin edin, kim? Tabii ki, "bir avuç azılı azınlık".. Yoksa, referandumdan niye korksunlar ki?

#6
Foto - 15 Haziran 2015 Bugün gazetesi FETÖ'CÜ SAVCIDAN, ABDULLAH GÜL GÜZELLEMESİ.. FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, henüz yurtdışına kaçmamış iken, FETÖ'cü gazetede, Abdullah Gül'ü böyle övüyor.. Gül'ün bir danışmanı ile görüşmesini kaynak göstererek, eski cumhurbaşkanının görevden alma kararına destek vermediğini aktarıyor.. O günden belli imiş, kimler kimlerle iş kotarıyormuş.. Gül, FETÖ'cü savcılara nasıl kol-kanat geriyormuş.

15 Haziran 2015 Bugün gazetesi FETÖ'CÜ SAVCIDAN, ABDULLAH GÜL GÜZELLEMESİ.. FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, henüz yurtdışına kaçmamış iken, FETÖ'cü gazetede, Abdullah Gül'ü böyle övüyor.. Gül'ün bir danışmanı ile görüşmesini kaynak göstererek, eski cumhurbaşkanının görevden alma kararına destek vermediğini aktarıyor.. O günden belli imiş, kimler kimlerle iş kotarıyormuş.. Gül, FETÖ'cü savcılara nasıl kol-kanat geriyormuş.

#7
Foto - 15 Haziran 2015 Sözcü YALANCILIK CHP'LİLERİN GENLERİNE İŞLEMİŞ.. AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLACAK MİLLETVEKİLİ KAZANAMAYINCA MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ YAPACAĞINI, PARAYI DA KATAR'DAN GETİRECEĞİNİ İDDİA MÜFTERİLERİN YALANLARINI YÜZLERİNE VURALIM CHP'li Gürsel Tekin, AK Parti'nin Katar'dan gelecek para ile, milletvekili transfer edeceği iftirasını atmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu iddianın yalan olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. Bu milletvekili, bir özür diledi mi? Dilemedi. Bunların siyaset anlayışı budur. At çamuru.. At iftirayı.. Muhatabın düzeltebilirse düzeltsin.. Üç seçmen bile aldansa, onlar için kar, kardır.

15 Haziran 2015 Sözcü YALANCILIK CHP'LİLERİN GENLERİNE İŞLEMİŞ.. AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLACAK MİLLETVEKİLİ KAZANAMAYINCA MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ YAPACAĞINI, PARAYI DA KATAR'DAN GETİRECEĞİNİ İDDİA MÜFTERİLERİN YALANLARINI YÜZLERİNE VURALIM CHP'li Gürsel Tekin, AK Parti'nin Katar'dan gelecek para ile, milletvekili transfer edeceği iftirasını atmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu iddianın yalan olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. Bu milletvekili, bir özür diledi mi? Dilemedi. Bunların siyaset anlayışı budur. At çamuru.. At iftirayı.. Muhatabın düzeltebilirse düzeltsin.. Üç seçmen bile aldansa, onlar için kar, kardır.

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