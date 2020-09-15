2020-09-15 14:13:12 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 15 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 25 Eylül 2012 tarihli “THY’de türban” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Bak, Sözcü'nün özgürlükçü (!) kafasına bak, THY'de yer hostesi başörtü takınca, “Yakında bunların sayıları artar ve uçaklarda da görevlendirilirlerse şaşırmayın” yazmış… Şu haberi çevirin, mini etekliler için yazın, nasıl size saldırıyorlar, görün bunları.. Hemen yanıbaşındaki TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in açıklaması da tam evlere şenlik: "Demokrasiler böyle işlemez". Bu sözü, başörtünün yasaklanması için söylemiyor hanımefendi, başörtünün serbest bırakılma ve dini özgürlükleri tanınması adımlarının atılması sonrasında, ülkede kronik hale gelen güvenlikle ilgili sorunlar için söylüyor. Aslında gerçek derdi belli.. Herkesin, kendisi gibi olmasını istiyor. Herkes başını açsın demek istiyor.. Da açıkca diyemiyor.. Vah ülkem vah..” dedi.