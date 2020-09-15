Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 15 Eylül 2016: “Kullanışlı unutkanlık” Ortada unutkanlık falan yok, adamların gerçek niyetini bilmiyorduk… Siz ise, onları dindar zannedip bize karşı çıktığınız gibi, onlara da karşı çıkıyordunuz… Ne zaman anlaşıldı ki bunların derdi başka, vatanseverlikleri bir kenara Müslümanlıkları bile yalan; biz karşılarında durduk, siz yanlarına geçtiniz… 15 Temmuz’da, kaybettikleri kesinleşene kadar da yanlarında durmaya devam ettiniz… Kemalist Cumhuriyet'in bu haberinin altındaki "Cezaevlerinde 'ileri' sansür" haberi de, bunun bir parçası değil mi? Darbe sonrasında, cezaevlerinde en çok FETÖ'cüler var iken, onları da AK parti iktidarı cezaevine tıkmış iken, "Cezaevlerindekilere sahip çıkanlar", başkasına unutkanlık dersi vermeye nasıl kalkabilirler ki? Kendiniz, o başlığı atarken bile, FETÖ'cülük yapmışsınız.