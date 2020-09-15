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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-15 14:13:12
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 15 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 15 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 25 Eylül 2012 tarihli “THY’de türban” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Bak, Sözcü'nün özgürlükçü (!) kafasına bak, THY'de yer hostesi başörtü takınca, “Yakında bunların sayıları artar ve uçaklarda da görevlendirilirlerse şaşırmayın” yazmış… Şu haberi çevirin, mini etekliler için yazın, nasıl size saldırıyorlar, görün bunları.. Hemen yanıbaşındaki TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in açıklaması da tam evlere şenlik: "Demokrasiler böyle işlemez". Bu sözü, başörtünün yasaklanması için söylemiyor hanımefendi, başörtünün serbest bırakılma ve dini özgürlükleri tanınması adımlarının atılması sonrasında, ülkede kronik hale gelen güvenlikle ilgili sorunlar için söylüyor. Aslında gerçek derdi belli.. Herkesin, kendisi gibi olmasını istiyor. Herkes başını açsın demek istiyor.. Da açıkca diyemiyor.. Vah ülkem vah..” dedi.

#1
Foto - ZAMAN, 15 Eylül 2012: “Provokasyona şiddetle cevap fitnecilerin istediğini yapmaktır” İslam peygamberine hakaret içerikli filim değişik ülkelerde gösterime girdiğinde, İslam ülkelerinden yeterli tepki gelmeyenci, iş halklara düşüyor.. Bu sefer de iş, çığrından çıkıyor.. O provokasyona hakkıyla zamanında, devlet yöneticileri tarafından cevap verilse, Suud kralı çıkıp,

ZAMAN, 15 Eylül 2012: “Provokasyona şiddetle cevap fitnecilerin istediğini yapmaktır” İslam peygamberine hakaret içerikli filim değişik ülkelerde gösterime girdiğinde, İslam ülkelerinden yeterli tepki gelmeyenci, iş halklara düşüyor.. Bu sefer de iş, çığrından çıkıyor.. O provokasyona hakkıyla zamanında, devlet yöneticileri tarafından cevap verilse, Suud kralı çıkıp, "ABD ile ilişkileri gözden geçiriyoruz" dese, sadece bunu bile söylese, o film anında geri çekilir.. Ama Suud sessiz kalıyor, diğerleri sessiz kalıyor.. Bu sefer halk sokağa dökülüyor. Hakaret yapıldığında gösterilmesi gereken tepki, bu sefer halkın kastı aşan gösterilerine karşı veriliyor. Müslümanların değerlerine saldırıldığında değil, provokasyon amacına ulaştığında tepki gösteriliyor. Bu olay da, bunun dört dörtlük örneği…

#2
Foto - SÖZCÜ, 25 Eylül 2012: “THY’de türban” Bak, Sözcü'nün özgürlükçü (!) kafasına bak, THY'de yer hostesi başörtü takınca, “Yakında bunların sayıları artar ve uçaklarda da görevlendirilirlerse şaşırmayın” yazmış… Şu haberi çevirin, mini etekliler için yazın, nasıl size saldırıyorlar, görün bunları.. Hemen yanıbaşındaki TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in açıklaması da tam evlere şenlik:

SÖZCÜ, 25 Eylül 2012: “THY’de türban” Bak, Sözcü'nün özgürlükçü (!) kafasına bak, THY'de yer hostesi başörtü takınca, “Yakında bunların sayıları artar ve uçaklarda da görevlendirilirlerse şaşırmayın” yazmış… Şu haberi çevirin, mini etekliler için yazın, nasıl size saldırıyorlar, görün bunları.. Hemen yanıbaşındaki TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in açıklaması da tam evlere şenlik: "Demokrasiler böyle işlemez". Bu sözü, başörtünün yasaklanması için söylemiyor hanımefendi, başörtünün serbest bırakılma ve dini özgürlükleri tanınması adımlarının atılması sonrasında, ülkede kronik hale gelen güvenlikle ilgili sorunlar için söylüyor. Aslında gerçek derdi belli.. Herkesin, kendisi gibi olmasını istiyor. Herkes başını açsın demek istiyor.. Da açıkca diyemiyor.. Vah ülkem vah..

#3
Foto - CUMHURİYET, 15 Eylül 2012: “Gururla yatarım” Kemalist Cumhuriyet gazetesinde, başörtü yasakçısı olduklarını ispatlayan bir haber. Üst başlıkta “Türban karşıtı tavrı” nedeniyle hapis cezası aldığını söylüyorlar Prof. Rennan Pekünlü’nün, habere bakıyorsunuz, “Türbanlı öğrenciyi okula almadığı için” oluyor birden… Üniversiteli bir kızı, başındaki örtüsü sebebi ile okula alma, sonra da böyle rezilce

CUMHURİYET, 15 Eylül 2012: “Gururla yatarım” Kemalist Cumhuriyet gazetesinde, başörtü yasakçısı olduklarını ispatlayan bir haber. Üst başlıkta “Türban karşıtı tavrı” nedeniyle hapis cezası aldığını söylüyorlar Prof. Rennan Pekünlü’nün, habere bakıyorsunuz, “Türbanlı öğrenciyi okula almadığı için” oluyor birden… Üniversiteli bir kızı, başındaki örtüsü sebebi ile okula alma, sonra da böyle rezilce "Gururla yatarım" de.. Sizin gururunuz da batsın, profesörlüğünüz de.. Gazeteciliğiniz de..

#4
Foto - SÖZCÜ, 15 Eylül 2013: “Tayyip bunlara destek veriyor” ABD'nin, Suriye'yi karıştırmak için kurduğu, donattığı, altlarına cip verdiği IŞİD’i, “Suriyeli muhalifler” diye tanıtmak da ancak kemalist geçinen Sözcü’nün ahlakına uyardı zaten… Hani şimdi “Bizim FETÖ’yle ne alakamız var” diyorlar ya, buyrun görün, Erdoğan'a, FETÖ ile birlikte aynı iftiraları atmada nasıl birlikte hareket ettiklerini…

SÖZCÜ, 15 Eylül 2013: “Tayyip bunlara destek veriyor” ABD'nin, Suriye'yi karıştırmak için kurduğu, donattığı, altlarına cip verdiği IŞİD’i, “Suriyeli muhalifler” diye tanıtmak da ancak kemalist geçinen Sözcü’nün ahlakına uyardı zaten… Hani şimdi “Bizim FETÖ’yle ne alakamız var” diyorlar ya, buyrun görün, Erdoğan'a, FETÖ ile birlikte aynı iftiraları atmada nasıl birlikte hareket ettiklerini…

#5
Foto - CUMHURİYET, 15 Eylül 2013: “Gazla daha kaç can alacaksınız

CUMHURİYET, 15 Eylül 2013: “Gazla daha kaç can alacaksınız" Kadıköy'de kalp ve astım hastası bir genç, hastalığına aldırmadan, sokak gösterilerine katılmış, belki biber gazından, belki bir başka sebeble kalp kirizi geçirmiş vefat etmiş. Bunu, "can alma" olarak gösteriyor, kemalist Cumhuriyet. Bunlar ahlaksızca yalanları çekinmeden manşete taşıyanlar gazeteci ise, vay haline bu Türkiye'nin..

#6
Foto - SÖZCÜ, 15 Eylül 2014: “Açılımda son perde” Yine Sözcü ahlakına bir örnek… “Silah bıraksın da son bir şans tanıyalım” denmesi, “Eyvah, Erdoğan çözecek” düşüncesiyle çok rahatsız etmişti, akrep yine akrepliğini yapınca böyle sevindiler… Sonra baktılar ki Erdoğan kararlı, müzakereyle olmazsa anladıkları dille çözecek, güvenlik güçlerine “Katil”, devletin PKK’ya yönelik operasyonlarına “Savaş” diyen, devletin kendi halkını öldürdüğü iftirasını atan sözde barış bildirisine imza atanlara bile destek vermekten çekinmediler… Hangi Sözcü’ye inanacağız, “PKK’yı masada bitirmeyin” diyene mi, “Operasyon yapmayın” diyene mi? Sözcü'nün ahlaksızlığını sürekli söylüyoruz da, bir çift laf da, Kürt politikacılara edelim mi? Erdoğan'ı, bu başlıklarla yerden yere vuran, Kürtlere taviz verdiği şeklinde ahlaksızca başlıklarla çıkan Sözcü ve avanesi ile bugün iş kotarıp, Erdoğan'ı devirmek, nankörlük değil de nedir? Söyleyin HDP yöneticileri.. Dün sizin üzerinizden Erdoğan'a saldırıyorlardı, bugün sizinle kolkola girip Erdoğan'a saldırıyorlar.. Şu manşete bakın, da tükürün, tükürüğü hakeden herkese.. Tabii, bu arada kendinizi de unutmayın..

SÖZCÜ, 15 Eylül 2014: “Açılımda son perde” Yine Sözcü ahlakına bir örnek… “Silah bıraksın da son bir şans tanıyalım” denmesi, “Eyvah, Erdoğan çözecek” düşüncesiyle çok rahatsız etmişti, akrep yine akrepliğini yapınca böyle sevindiler… Sonra baktılar ki Erdoğan kararlı, müzakereyle olmazsa anladıkları dille çözecek, güvenlik güçlerine “Katil”, devletin PKK’ya yönelik operasyonlarına “Savaş” diyen, devletin kendi halkını öldürdüğü iftirasını atan sözde barış bildirisine imza atanlara bile destek vermekten çekinmediler… Hangi Sözcü’ye inanacağız, “PKK’yı masada bitirmeyin” diyene mi, “Operasyon yapmayın” diyene mi? Sözcü'nün ahlaksızlığını sürekli söylüyoruz da, bir çift laf da, Kürt politikacılara edelim mi? Erdoğan'ı, bu başlıklarla yerden yere vuran, Kürtlere taviz verdiği şeklinde ahlaksızca başlıklarla çıkan Sözcü ve avanesi ile bugün iş kotarıp, Erdoğan'ı devirmek, nankörlük değil de nedir? Söyleyin HDP yöneticileri.. Dün sizin üzerinizden Erdoğan'a saldırıyorlardı, bugün sizinle kolkola girip Erdoğan'a saldırıyorlar.. Şu manşete bakın, da tükürün, tükürüğü hakeden herkese.. Tabii, bu arada kendinizi de unutmayın..

#7
Foto - ZAMAN, 15 Eylül 2015: “Şehit cenazesinde protokol isyanı” FETÖ'cü Zaman'ın iftirasına göre, Trabzon'da bir şehid cenazesinde, Tayyip Erdoğan'a protestoda bulunulmuş.. Hep aynı algı operasyonu… İsim vermez, kimdir söyleyemez… Tepki gösteren “şehidin annesi, babası, eşi, çocuğu, amcası, halası, dayısı” falan değil, haberi yapanların kendi adamları… Gönderiyorlar birilerini, bir laf attırıyorlar, sonra sanki şehit yakınları tepki göstermiş gibi haber yapıyorlar… Maksat, kendi hainliklerinin üstünü örtmek, Aslında o polisi şehid ettirenler de kendileri. ABD'deki CIA ile ortaklaşa hazırladıkları plan gereği, öldürtüyorlar, cenazesi üzerinden bir daha nemalanmaya çalışıyorlar.. Zaman'daki Barış Yarkadaş, Enis Berberoğlu ve Eren Erdem üçlüsünün fotoğrafını da atlamayalım. Üçü de CHP'de milletvekilliği yaptılar. Neden acaba-? FETÖ'nün medyasına operasyon yapıldığında, hemen orada bittikleri için olmasın!

ZAMAN, 15 Eylül 2015: “Şehit cenazesinde protokol isyanı” FETÖ'cü Zaman'ın iftirasına göre, Trabzon'da bir şehid cenazesinde, Tayyip Erdoğan'a protestoda bulunulmuş.. Hep aynı algı operasyonu… İsim vermez, kimdir söyleyemez… Tepki gösteren “şehidin annesi, babası, eşi, çocuğu, amcası, halası, dayısı” falan değil, haberi yapanların kendi adamları… Gönderiyorlar birilerini, bir laf attırıyorlar, sonra sanki şehit yakınları tepki göstermiş gibi haber yapıyorlar… Maksat, kendi hainliklerinin üstünü örtmek, Aslında o polisi şehid ettirenler de kendileri. ABD'deki CIA ile ortaklaşa hazırladıkları plan gereği, öldürtüyorlar, cenazesi üzerinden bir daha nemalanmaya çalışıyorlar.. Zaman'daki Barış Yarkadaş, Enis Berberoğlu ve Eren Erdem üçlüsünün fotoğrafını da atlamayalım. Üçü de CHP'de milletvekilliği yaptılar. Neden acaba-? FETÖ'nün medyasına operasyon yapıldığında, hemen orada bittikleri için olmasın!

#8
Foto - BUGÜN, 15 Eylül 2015: “Koza'ya baskın hukuksuz” FETÖ'nün gazetesinde konuşturulan Sami Karahan, sözümona bir hukuk profesörü. Akit'e de, bir sürü dava açtı.. Sonunda ne yaptı bu prof? 15 Temmuz hain darbe girişiminde şöyle bir baktı,

BUGÜN, 15 Eylül 2015: “Koza'ya baskın hukuksuz” FETÖ'nün gazetesinde konuşturulan Sami Karahan, sözümona bir hukuk profesörü. Akit'e de, bir sürü dava açtı.. Sonunda ne yaptı bu prof? 15 Temmuz hain darbe girişiminde şöyle bir baktı, "Bizimkiler başaramadı galiba" deyip, yurtdışına vırladı.. Hainliğin sonu, ihanet için işbirliği yaptın devletlere sığınmaktır.

#9
Foto - SÖZCÜ, 15 Eylül 2016: “AKP’li eski bakanın kızı, ABD’de Feto’nun özel aşçılığını yaptı!” Başlıktaki ifadeyi okuyunca, Halk TV Genel Yayın Müdürü Şaban Sevinç, “Buyrun, bu da kanıtı” diyecek diye hemen haberi okumaya başlıyoruz, ama “Önceki kabinedeki bir bakanın kızının, Pensilvanya’da Fetullah Gülen’in aşçılığını yaptığını duyduk. Bu korkunç bir iddia.” ifadesiyle karşılaşıyoruz… Be riyakar adam, senin kanalın sabahtan akşama kadar tescilli FETÖ’cüleri ağırlayıp, tescilli FETÖ iftiralarını yayınlamadı mı? Bunları yok sayıp “Biz FETÖ’cü değiliz” diyorsun, “İddia, duyduk” diye AK Partililere çamur atmaya kalkıyorsun… Hadi habercilikten haberin yok, mantıktan da mı yok? Ne kadar FETÖ'cü medya organına el konuldu ise, Zaman'ından Noktasına kadar hepsinde, CHP milletvekilileri koşa koşa gidip, aşçılığı bırakın, o FETÖ'cülerle birlikte poz verip, maskaralık yapmadı mı?

SÖZCÜ, 15 Eylül 2016: “AKP’li eski bakanın kızı, ABD’de Feto’nun özel aşçılığını yaptı!” Başlıktaki ifadeyi okuyunca, Halk TV Genel Yayın Müdürü Şaban Sevinç, “Buyrun, bu da kanıtı” diyecek diye hemen haberi okumaya başlıyoruz, ama “Önceki kabinedeki bir bakanın kızının, Pensilvanya’da Fetullah Gülen’in aşçılığını yaptığını duyduk. Bu korkunç bir iddia.” ifadesiyle karşılaşıyoruz… Be riyakar adam, senin kanalın sabahtan akşama kadar tescilli FETÖ’cüleri ağırlayıp, tescilli FETÖ iftiralarını yayınlamadı mı? Bunları yok sayıp “Biz FETÖ’cü değiliz” diyorsun, “İddia, duyduk” diye AK Partililere çamur atmaya kalkıyorsun… Hadi habercilikten haberin yok, mantıktan da mı yok? Ne kadar FETÖ'cü medya organına el konuldu ise, Zaman'ından Noktasına kadar hepsinde, CHP milletvekilileri koşa koşa gidip, aşçılığı bırakın, o FETÖ'cülerle birlikte poz verip, maskaralık yapmadı mı?

#10
Foto - BİRGÜN, 15 Eylül 2016: “IŞİD’i görebilmesi için devlete dürbün lazım” PKK'lılara kucak açan Birgün, bir başka terör örgütü İŞİD üzerinden, PKK'nın pilini bitirecek devlete ateş ediyor..Bu dürbün meselesini nereden öğreniyorlar biliyor musunuz? IŞİD’çilerin HTS kayıtlarından… İnternetten bile alınabilen 10 tane dürbünü -büyük ihtimalle de- bilerek serbest bıraktırıp, sonra alanı, göndereni, teslim alacağı, planlama yapanı, anlayacağınız basit bir kurye yerine hiyerarşinin neredeyse tamamını toplamış devlet, bunlar “Devlet IŞİD’i görmüyor” diyor… Asıl dertleri malum, “Devlet Suriye’de terör devleti kurulmasına fayda sağlayacak adımlar atsın” istiyorlar…

BİRGÜN, 15 Eylül 2016: “IŞİD’i görebilmesi için devlete dürbün lazım” PKK'lılara kucak açan Birgün, bir başka terör örgütü İŞİD üzerinden, PKK'nın pilini bitirecek devlete ateş ediyor..Bu dürbün meselesini nereden öğreniyorlar biliyor musunuz? IŞİD’çilerin HTS kayıtlarından… İnternetten bile alınabilen 10 tane dürbünü -büyük ihtimalle de- bilerek serbest bıraktırıp, sonra alanı, göndereni, teslim alacağı, planlama yapanı, anlayacağınız basit bir kurye yerine hiyerarşinin neredeyse tamamını toplamış devlet, bunlar “Devlet IŞİD’i görmüyor” diyor… Asıl dertleri malum, “Devlet Suriye’de terör devleti kurulmasına fayda sağlayacak adımlar atsın” istiyorlar…

#11
Foto - CUMHURİYET, 15 Eylül 2016: “Kullanışlı unutkanlık” Ortada unutkanlık falan yok, adamların gerçek niyetini bilmiyorduk… Siz ise, onları dindar zannedip bize karşı çıktığınız gibi, onlara da karşı çıkıyordunuz… Ne zaman anlaşıldı ki bunların derdi başka, vatanseverlikleri bir kenara Müslümanlıkları bile yalan; biz karşılarında durduk, siz yanlarına geçtiniz… 15 Temmuz’da, kaybettikleri kesinleşene kadar da yanlarında durmaya devam ettiniz… Kemalist Cumhuriyet'in bu haberinin altındaki

CUMHURİYET, 15 Eylül 2016: “Kullanışlı unutkanlık” Ortada unutkanlık falan yok, adamların gerçek niyetini bilmiyorduk… Siz ise, onları dindar zannedip bize karşı çıktığınız gibi, onlara da karşı çıkıyordunuz… Ne zaman anlaşıldı ki bunların derdi başka, vatanseverlikleri bir kenara Müslümanlıkları bile yalan; biz karşılarında durduk, siz yanlarına geçtiniz… 15 Temmuz’da, kaybettikleri kesinleşene kadar da yanlarında durmaya devam ettiniz… Kemalist Cumhuriyet'in bu haberinin altındaki "Cezaevlerinde 'ileri' sansür" haberi de, bunun bir parçası değil mi? Darbe sonrasında, cezaevlerinde en çok FETÖ'cüler var iken, onları da AK parti iktidarı cezaevine tıkmış iken, "Cezaevlerindekilere sahip çıkanlar", başkasına unutkanlık dersi vermeye nasıl kalkabilirler ki? Kendiniz, o başlığı atarken bile, FETÖ'cülük yapmışsınız.

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