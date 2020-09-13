2020-09-13 14:02:02 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 13 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 13 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Bugün gazetesinin , Sözcü’nün 13 Eylül 2013 tarihli “33 yıl sonra yine aynı tablo var!” başlıklı haberini yorumlayan Karahsanoğlu, “Kenan Evren Atatürkçü.. Sözcü gazetesi de Atatürkçü. Askeri yönetim sırasındaki zalimlikleri kabul etmiyorlarmış gibi görüntü veren Sözcü, yüzlerce insanın işkence ile öldüğü 12 Eylül ile, 2013 yılındaki gezi isyanına kalkışan gezicilerin gözaltına alınmasını benzermiş gibi göstermeye kalkıyor. Başlık yanlış, “33 yıl sonra aynı tablo var” diyeceğinize, şöyle demeli idiniz: “1960’ta yapılanları, Menderes’in idamına giden yolda ‘Üniversitelileri öldürüp kıyma makinasında çektiler, yolların altına gömdüler’ diye uydurulanları tekrar sahneye koyup, ’53 yıl sonra yine aynı şekilde kaşıyoruz, yalanlarla hükümeti devireceğiz’ diyecektiniz… Ama başaramadınız. 27 Mayıs darbesinin 53. yıldönümünde, 27 Mayıs 2013’te üç tane ağaç için sokaklara çıktınız, ama ‘Demir yumruk’ kafanıza indi, oturduğunuz yerde kalakaldınız.” İfadelerini kullandı.