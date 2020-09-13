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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 13 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

2020-09-13 14:02:02
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 13 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 13 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Bugün gazetesinin , Sözcü’nün 13 Eylül 2013 tarihli “33 yıl sonra yine aynı tablo var!” başlıklı haberini yorumlayan Karahsanoğlu, “Kenan Evren Atatürkçü.. Sözcü gazetesi de Atatürkçü. Askeri yönetim sırasındaki zalimlikleri kabul etmiyorlarmış gibi görüntü veren Sözcü, yüzlerce insanın işkence ile öldüğü 12 Eylül ile, 2013 yılındaki gezi isyanına kalkışan gezicilerin gözaltına alınmasını benzermiş gibi göstermeye kalkıyor. Başlık yanlış, “33 yıl sonra aynı tablo var” diyeceğinize, şöyle demeli idiniz: “1960’ta yapılanları, Menderes’in idamına giden yolda ‘Üniversitelileri öldürüp kıyma makinasında çektiler, yolların altına gömdüler’ diye uydurulanları tekrar sahneye koyup, ’53 yıl sonra yine aynı şekilde kaşıyoruz, yalanlarla hükümeti devireceğiz’ diyecektiniz… Ama başaramadınız. 27 Mayıs darbesinin 53. yıldönümünde, 27 Mayıs 2013’te üç tane ağaç için sokaklara çıktınız, ama ‘Demir yumruk’ kafanıza indi, oturduğunuz yerde kalakaldınız.” İfadelerini kullandı.

#1
Foto - SÖZCÜ, 13 Eylül 2012: “Suriye’deki muhaliflere ambulansla silah taşınıyor” İllegal Basın Konseyi’nin o zamanki başkanı Orhan Birgit, resmen kendi devletine iftira atarak, “Suriye’deki muhaliflere ambulansla silah taşındığını” iddia etmişti. Kulağına kim (Bakmayın ‘kim’ diye sorduğumuza, tabii ki FETÖ) üflediyse, aklınca Türkiye’yi “Suriye’yi karıştırıyor, teröristlere yardım ediyor” diye gösterecekti ama, kendi rezil oldu. “Elimizde fotoğraf var” dedi, sonra öyle komik bir fotoğraf attı ki ortaya, kendi adamları bile çıkan rezalete dayanamadı da istifa etti… Bu müfteri adam istifa etti mi? Hayır.. Böyle ahlaksızca yalanlar atanlar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeliklerine devam ettiler, ama Abdurrahman Dilipak’ın bir eleştirel yazısına tahammül edemediler.. Sonuçta, Orhan Birgit’in, elimizde fotoğraflar var dediği görüntüler ne çıktı? FETÖ’nün montajlanmış fotoğrafı çıktı. Bu kadar ahlaksızlar, bu kadar rezil adamlar, bunlar.. FETÖ’nün montaj fotoğrafları ile, türkiye Cumhuriyeti’ni suçlu gibi göstermek istediler, ama bir özür bilge dilemediler.

SÖZCÜ, 13 Eylül 2012: “Suriye’deki muhaliflere ambulansla silah taşınıyor” İllegal Basın Konseyi’nin o zamanki başkanı Orhan Birgit, resmen kendi devletine iftira atarak, “Suriye’deki muhaliflere ambulansla silah taşındığını” iddia etmişti. Kulağına kim (Bakmayın ‘kim’ diye sorduğumuza, tabii ki FETÖ) üflediyse, aklınca Türkiye’yi “Suriye’yi karıştırıyor, teröristlere yardım ediyor” diye gösterecekti ama, kendi rezil oldu. “Elimizde fotoğraf var” dedi, sonra öyle komik bir fotoğraf attı ki ortaya, kendi adamları bile çıkan rezalete dayanamadı da istifa etti… Bu müfteri adam istifa etti mi? Hayır.. Böyle ahlaksızca yalanlar atanlar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeliklerine devam ettiler, ama Abdurrahman Dilipak’ın bir eleştirel yazısına tahammül edemediler.. Sonuçta, Orhan Birgit’in, elimizde fotoğraflar var dediği görüntüler ne çıktı? FETÖ’nün montajlanmış fotoğrafı çıktı. Bu kadar ahlaksızlar, bu kadar rezil adamlar, bunlar.. FETÖ’nün montaj fotoğrafları ile, türkiye Cumhuriyeti’ni suçlu gibi göstermek istediler, ama bir özür bilge dilemediler.

#2
Foto - TARAF, 13 Eylül 2012: “Duygudaşlık bitti, bölünüyoruz biz…” Terör örgütü PKK ile içli dışlı olan HDP milletvekili, CIA’nin çıkarttığı Taraf gazetesinin yazarı Yıldıray Oğur ile mektuplaşırsa bundan ne çıkar? Tabii ki, hainlik oğlu hainlik çıkar.. PKK uzantısı HDP’nin elemanı Aysel Tuğluk, “Ülkenin doğusunda kendiliğinden gelişen bir duygu hali batıda infiale neden olabiliyor” demiş.. “Kendiliğinden gelişen duygu hali” dediği de bebek katili PKK’lı teröristlerle sarılmaları… Eh, romantik solcularımız teröristi gerilla yaparsa, teröristin siyasi uzantısı da böyle gıdıklar onları… İş, şimdi Ahmet Davutoğlu’nun Karar gazetesinde ülkeyi karıştırmaya devam eden Yıldıray’a kalır. O da köşesine taşır, PKK sempatizanın sözlerini. Şimdi de bu yazıları unutturup, bambaşka bir kimlikle, bizi yeniden aldatmak için, sahneye çıkarlar.

TARAF, 13 Eylül 2012: “Duygudaşlık bitti, bölünüyoruz biz…” Terör örgütü PKK ile içli dışlı olan HDP milletvekili, CIA’nin çıkarttığı Taraf gazetesinin yazarı Yıldıray Oğur ile mektuplaşırsa bundan ne çıkar? Tabii ki, hainlik oğlu hainlik çıkar.. PKK uzantısı HDP’nin elemanı Aysel Tuğluk, “Ülkenin doğusunda kendiliğinden gelişen bir duygu hali batıda infiale neden olabiliyor” demiş.. “Kendiliğinden gelişen duygu hali” dediği de bebek katili PKK’lı teröristlerle sarılmaları… Eh, romantik solcularımız teröristi gerilla yaparsa, teröristin siyasi uzantısı da böyle gıdıklar onları… İş, şimdi Ahmet Davutoğlu’nun Karar gazetesinde ülkeyi karıştırmaya devam eden Yıldıray’a kalır. O da köşesine taşır, PKK sempatizanın sözlerini. Şimdi de bu yazıları unutturup, bambaşka bir kimlikle, bizi yeniden aldatmak için, sahneye çıkarlar.

#3
Foto - SÖZCÜ, 13 Eylül 2013: “33 yıl sonra yine aynı tablo var!” Kenan Evren Atatürkçü.. Sözcü gazetesi de Atatürkçü. Askeri yönetim sırasındaki zalimlikleri kabul etmiyorlarmış gibi görüntü veren Sözcü, yüzlerce insanın işkence ile öldüğü 12 Eylül ile, 2013 yılındaki gezi isyanına kalkışan gezicilerin gözaltına alınmasını benzermiş gibi göstermeye kalkıyor. Başlık yanlış, “33 yıl sonra aynı tablo var” diyeceğinize, şöyle demeli idiniz: “1960’ta yapılanları, Menderes’in idamına giden yolda ‘Üniversitelileri öldürüp kıyma makinasında çektiler, yolların altına gömdüler’ diye uydurulanları tekrar sahneye koyup, ’53 yıl sonra yine aynı şekilde kaşıyoruz, yalanlarla hükümeti devireceğiz’ diyecektiniz… Ama başaramadınız. 27 Mayıs darbesinin 53. yıldönümünde, 27 Mayıs 2013’te üç tane ağaç için sokaklara çıktınız, ama ‘Demir yumruk’ kafanıza indi, oturduğunuz yerde kalakaldınız.

SÖZCÜ, 13 Eylül 2013: “33 yıl sonra yine aynı tablo var!” Kenan Evren Atatürkçü.. Sözcü gazetesi de Atatürkçü. Askeri yönetim sırasındaki zalimlikleri kabul etmiyorlarmış gibi görüntü veren Sözcü, yüzlerce insanın işkence ile öldüğü 12 Eylül ile, 2013 yılındaki gezi isyanına kalkışan gezicilerin gözaltına alınmasını benzermiş gibi göstermeye kalkıyor. Başlık yanlış, “33 yıl sonra aynı tablo var” diyeceğinize, şöyle demeli idiniz: “1960’ta yapılanları, Menderes’in idamına giden yolda ‘Üniversitelileri öldürüp kıyma makinasında çektiler, yolların altına gömdüler’ diye uydurulanları tekrar sahneye koyup, ’53 yıl sonra yine aynı şekilde kaşıyoruz, yalanlarla hükümeti devireceğiz’ diyecektiniz… Ama başaramadınız. 27 Mayıs darbesinin 53. yıldönümünde, 27 Mayıs 2013’te üç tane ağaç için sokaklara çıktınız, ama ‘Demir yumruk’ kafanıza indi, oturduğunuz yerde kalakaldınız.

#4
Foto - CUMHURİYET, 13 Eylül 2013: “Polis Kadıköy’ü cehenneme çevirdi” Kemalist Cumhuriyet gazetesinin devlet düşmanlığına, polis düşmanlığına bakar mısınız. Sanki durup dururken, polis sokağa çıkıp, Kadıköy’ü cehenneme çevirmiş gibi algı oluşturuyorlar. Fotoğrafta bile belli.. Polisin üstüne üstüne gidenler, dağıtılmak için gaz sıkılınca da, “cehenneme çevirdiler” diye suçlama yapıyorlar.

CUMHURİYET, 13 Eylül 2013: “Polis Kadıköy’ü cehenneme çevirdi” Kemalist Cumhuriyet gazetesinin devlet düşmanlığına, polis düşmanlığına bakar mısınız. Sanki durup dururken, polis sokağa çıkıp, Kadıköy’ü cehenneme çevirmiş gibi algı oluşturuyorlar. Fotoğrafta bile belli.. Polisin üstüne üstüne gidenler, dağıtılmak için gaz sıkılınca da, “cehenneme çevirdiler” diye suçlama yapıyorlar.

#5
Foto - TARAF, 13 Eylül 2014: “İmam-hatipler boş kaldı” Öbür okullarına ne kadar boş kaldığını hiç yazmadan, sadece imam hatiplerde kontenjan dolmamış gibi haber yapanlar, sadece gazeteciliğin değil, insanlığın da yüz karası… Bir de kendini uyanık zanneden bu kafadaki vekilleri, bunların haberlerine inanıp, Anadolu imam hatiplerle imam hatipleri toplam kontenjanda bir saymış, sonra dolan kontenjanda ayrı ayrı hesaplayıp soru önergesi vermişti de rezaleti katlamıştı… Hem İHL’ler boş kaldı ise, CIA’nin işbirlikçisi, FETÖ’nün uşağı gazete olarak, sevinseniz ya.. Niye tepiniyorsunuz?

TARAF, 13 Eylül 2014: “İmam-hatipler boş kaldı” Öbür okullarına ne kadar boş kaldığını hiç yazmadan, sadece imam hatiplerde kontenjan dolmamış gibi haber yapanlar, sadece gazeteciliğin değil, insanlığın da yüz karası… Bir de kendini uyanık zanneden bu kafadaki vekilleri, bunların haberlerine inanıp, Anadolu imam hatiplerle imam hatipleri toplam kontenjanda bir saymış, sonra dolan kontenjanda ayrı ayrı hesaplayıp soru önergesi vermişti de rezaleti katlamıştı… Hem İHL’ler boş kaldı ise, CIA’nin işbirlikçisi, FETÖ’nün uşağı gazete olarak, sevinseniz ya.. Niye tepiniyorsunuz?

#6
Foto - ZAMAN, 13 Eylül 2015: “Yolsuzluğu soruşturan savcı ve hakimlere yakalama kararı” FETÖ’cü Zaman gazetesine göre, örgütün elemanı olan hakim Süleyman Karaçöl, yolsuzluğu soruşturuyor hesapta ama, gözaltına alınacağını öğrenince bilgisayarının hard diskini parçalıyor… Mahkemede sorulunca da “Çocuğum sinirlenip tableti camdan atmış, onu mu soruyorlar” diye adam uyutmaya kalkıyor… Böyle rezil adam bunlar!

ZAMAN, 13 Eylül 2015: “Yolsuzluğu soruşturan savcı ve hakimlere yakalama kararı” FETÖ’cü Zaman gazetesine göre, örgütün elemanı olan hakim Süleyman Karaçöl, yolsuzluğu soruşturuyor hesapta ama, gözaltına alınacağını öğrenince bilgisayarının hard diskini parçalıyor… Mahkemede sorulunca da “Çocuğum sinirlenip tableti camdan atmış, onu mu soruyorlar” diye adam uyutmaya kalkıyor… Böyle rezil adam bunlar!

#7
Foto - CUMHURİYET, 13 Eylül 2015: “Erdoğan Türkçü kafalardan korktu” Kürt müzisyen Şivan Perver, Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecinde hangi riskleri göze aldığını görmezden gelip, “Erdoğan Türkçü kafalardan korktu” demiş.. Korkacak adam o süreci hiç başlatmazdı… PKK yedi bir halt, elinize geçen fırsatı haince, alçakça istismar ettiniz, en sonunda şımarıklığınızdan masayı tekmelediniz, bir de suçu Erdoğan’da bulmaya kalktınız… Bak, bugün o çok güvendiğiniz PKK da ha bitti ha bitecek, daha beter olun! Beter olun diyoruz ama, PKK’da hainlik bitmez.. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi de, kürt vatandaşlarımıza dışkı yedirecek kadar basitleşenlerle kahvaltı masasına oturup, kendilerine zamanında silahı bırakma fırsatı veren Erdoğan’ı devirmeye kalkıyorlar. Sizi gidi hainler sizi..

CUMHURİYET, 13 Eylül 2015: “Erdoğan Türkçü kafalardan korktu” Kürt müzisyen Şivan Perver, Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecinde hangi riskleri göze aldığını görmezden gelip, “Erdoğan Türkçü kafalardan korktu” demiş.. Korkacak adam o süreci hiç başlatmazdı… PKK yedi bir halt, elinize geçen fırsatı haince, alçakça istismar ettiniz, en sonunda şımarıklığınızdan masayı tekmelediniz, bir de suçu Erdoğan’da bulmaya kalktınız… Bak, bugün o çok güvendiğiniz PKK da ha bitti ha bitecek, daha beter olun! Beter olun diyoruz ama, PKK’da hainlik bitmez.. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi de, kürt vatandaşlarımıza dışkı yedirecek kadar basitleşenlerle kahvaltı masasına oturup, kendilerine zamanında silahı bırakma fırsatı veren Erdoğan’ı devirmeye kalkıyorlar. Sizi gidi hainler sizi..

#8
Foto - SÖZCÜ, 13 Eylül 2016: “ ‘Dokunan yanıyor’un ibretlik belgesi” Bu iki isim, Nuh Mete Yüksel ile Adil Serdar Saçan bugün çıkıp bunları söylese, yine şüpheyle yaklaşmak gerekir.. Biri işkenceden mahkum. Diğeri Hasan Karakaya abi’yi haksız yere bir hafta gözaltında tutturan, sonra da kendisine kadın servisi yapıldığı ispatlanan bir savcı.. Öyle kirli isimlerdir bunlar… Fırsattan istifade “Belki tekrar adam yerine saydırırız” diye uğraşmaları boşaydı, bu millet bu iki ismi de iyi tanır…

SÖZCÜ, 13 Eylül 2016: “ ‘Dokunan yanıyor’un ibretlik belgesi” Bu iki isim, Nuh Mete Yüksel ile Adil Serdar Saçan bugün çıkıp bunları söylese, yine şüpheyle yaklaşmak gerekir.. Biri işkenceden mahkum. Diğeri Hasan Karakaya abi’yi haksız yere bir hafta gözaltında tutturan, sonra da kendisine kadın servisi yapıldığı ispatlanan bir savcı.. Öyle kirli isimlerdir bunlar… Fırsattan istifade “Belki tekrar adam yerine saydırırız” diye uğraşmaları boşaydı, bu millet bu iki ismi de iyi tanır…

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