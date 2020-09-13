Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 13 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 13 Eylül 2012: “Suriye’deki muhaliflere ambulansla silah taşınıyor” İllegal Basın Konseyi’nin o zamanki başkanı Orhan Birgit, resmen kendi devletine iftira atarak, “Suriye’deki muhaliflere ambulansla silah taşındığını” iddia etmişti. Kulağına kim (Bakmayın ‘kim’ diye sorduğumuza, tabii ki FETÖ) üflediyse, aklınca Türkiye’yi “Suriye’yi karıştırıyor, teröristlere yardım ediyor” diye gösterecekti ama, kendi rezil oldu. “Elimizde fotoğraf var” dedi, sonra öyle komik bir fotoğraf attı ki ortaya, kendi adamları bile çıkan rezalete dayanamadı da istifa etti… Bu müfteri adam istifa etti mi? Hayır.. Böyle ahlaksızca yalanlar atanlar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeliklerine devam ettiler, ama Abdurrahman Dilipak’ın bir eleştirel yazısına tahammül edemediler.. Sonuçta, Orhan Birgit’in, elimizde fotoğraflar var dediği görüntüler ne çıktı? FETÖ’nün montajlanmış fotoğrafı çıktı. Bu kadar ahlaksızlar, bu kadar rezil adamlar, bunlar.. FETÖ’nün montaj fotoğrafları ile, türkiye Cumhuriyeti’ni suçlu gibi göstermek istediler, ama bir özür bilge dilemediler.