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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

2020-09-12 15:27:50
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 12 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Bugün gazetesinin , 12 Eylül 2013 tarihli “Can kaybı şaka değil” başlıklı haberini yorumlayan Karahsanoğlu, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yapıyor, üç günde sadece 5 saat uyuyarak “sürekli sokaktayım” diyen bir gezicinin ölmesinden dolayı “Can kaybı şaka değil” diyor.. Doğru, “can kaybı şaka değil..” Peki, “Polis öldürdü” diye iftira atmak şaka mıydı? Bu Gezi’cilerin gönlünü almak için açıklama üstüne açıklama yapan Abdullah Gül’ün hiç çıkıp da “Devlete böyle iftiralar atılmasına da üzüldüm” dediğini duyamadık… Sonunda Abdullah Gül’ü nerede gördük, CHP’nin adayı olma yarışında! Haram olsun, AK Parti sayesinde o oturduğun tüm koltuklar sana.. “ dedi.

#1
Foto - Ve 12 Eylül darbesinden 36 yıl sonra bu haberi yayınlayan zaman gazetesinin örgütü de aynı hainliğe kalkıştı… Darbeyi başaramadılar, ama 251 kişiyi öldürdüler, binlerce insanı yaraladılar, Allah korusun başarsaydılar, acaba daha neler yapacaklardı?…

Ve 12 Eylül darbesinden 36 yıl sonra bu haberi yayınlayan zaman gazetesinin örgütü de aynı hainliğe kalkıştı… Darbeyi başaramadılar, ama 251 kişiyi öldürdüler, binlerce insanı yaraladılar, Allah korusun başarsaydılar, acaba daha neler yapacaklardı?…

#2
Foto - TARAF, 12 Eylül 2012 “OĞLUM NASIL ŞEHİT OLDU-BAŞBAKAN’A RAĞMEN TAVSİYEMİZDİR” Saf Müslümanları kandıran FETÖ, bir yandan şehid babasının oğlunun şehadeti ile ilgili ayrın9tılı bilgi istemesini manşete taşırken, utanmadan sıkılmadan, hemen yanı başına da, kocaman bir şarap kadehi ile “Boğaz’a karşı alkollü içki içip çerez yiyip ahkam kesmek” amaçlı olarak en rezil içkili mekanların listesini çıkarıyordu.. İşte bu riyakarlıkları, bir yandan dindarlık taslarken, bir yandan içkicilik yaptıkları için, bugün FETÖ’cülerin hiçbir söylediklerine hiçbir aklı başında insan inanmıyor…

TARAF, 12 Eylül 2012 “OĞLUM NASIL ŞEHİT OLDU-BAŞBAKAN’A RAĞMEN TAVSİYEMİZDİR” Saf Müslümanları kandıran FETÖ, bir yandan şehid babasının oğlunun şehadeti ile ilgili ayrın9tılı bilgi istemesini manşete taşırken, utanmadan sıkılmadan, hemen yanı başına da, kocaman bir şarap kadehi ile “Boğaz’a karşı alkollü içki içip çerez yiyip ahkam kesmek” amaçlı olarak en rezil içkili mekanların listesini çıkarıyordu.. İşte bu riyakarlıkları, bir yandan dindarlık taslarken, bir yandan içkicilik yaptıkları için, bugün FETÖ’cülerin hiçbir söylediklerine hiçbir aklı başında insan inanmıyor…

#3
Foto - BUGÜN, 12 Eylül 2013 “CAN KAYBI ŞAKA DEĞİL” Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yapıyor, üç günde sadece 5 saat uyuyarak “sürekli sokaktayım” diyen bir gezicinin ölmesinden dolayı “Can kaybı şaka değil” diyor.. çDoğru, “can kaybı şaka değil..” Peki, “Polis öldürdü” diye iftira atmak şaka mıydı peki? Bu Gezi’cilerin gönlünü almak için açıklama üstüne açıklama yapan Abdullah Gül’ün hiç çıkıp da “Devlete böyle iftiralar atılmasına da üzüldüm” dediğini duyamadık… Sonunda Abdullah Gül’ü nerede gördük, CHP’nin adayı olma yarışında! Haram olsun, AK Parti sayesinde o oturduğun tüm koltuklar sana..

BUGÜN, 12 Eylül 2013 “CAN KAYBI ŞAKA DEĞİL” Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yapıyor, üç günde sadece 5 saat uyuyarak “sürekli sokaktayım” diyen bir gezicinin ölmesinden dolayı “Can kaybı şaka değil” diyor.. çDoğru, “can kaybı şaka değil..” Peki, “Polis öldürdü” diye iftira atmak şaka mıydı peki? Bu Gezi’cilerin gönlünü almak için açıklama üstüne açıklama yapan Abdullah Gül’ün hiç çıkıp da “Devlete böyle iftiralar atılmasına da üzüldüm” dediğini duyamadık… Sonunda Abdullah Gül’ü nerede gördük, CHP’nin adayı olma yarışında! Haram olsun, AK Parti sayesinde o oturduğun tüm koltuklar sana..

#4
Foto - TARAF, 12 Eylül 2013 “AHMET’İN ÖLÜMÜNDE ÜÇ ŞÜPHE” İlk gün açıklama yapan Hatay Tabip Odası Başkanı (eski yıllarda, ateşli üç çocuğunu hastaneye götüren baba sakallı, anne örtülü diye onlara zorluk çıkartan doktor) Selim Matkap, “Yüksekten düşme bulgusu yok” demişti, aynı gün Ahmet Atakan’ın düştüğü görüntüler ortaya çıktı… Peki, bu yalanlar için bir tane dava, soruşturma açıldı mı? Bu doktor hale devlette çalışmaya devam ediyor mu, etmiyor mu? Bugün yine bu yalanları gönül rahatlığıyla söylemelerini engelleyecek acaba bir şey yapıldı mı?

TARAF, 12 Eylül 2013 “AHMET’İN ÖLÜMÜNDE ÜÇ ŞÜPHE” İlk gün açıklama yapan Hatay Tabip Odası Başkanı (eski yıllarda, ateşli üç çocuğunu hastaneye götüren baba sakallı, anne örtülü diye onlara zorluk çıkartan doktor) Selim Matkap, “Yüksekten düşme bulgusu yok” demişti, aynı gün Ahmet Atakan’ın düştüğü görüntüler ortaya çıktı… Peki, bu yalanlar için bir tane dava, soruşturma açıldı mı? Bu doktor hale devlette çalışmaya devam ediyor mu, etmiyor mu? Bugün yine bu yalanları gönül rahatlığıyla söylemelerini engelleyecek acaba bir şey yapıldı mı?

#5
Foto - SÖZCÜ, 12 Eylül 2013 “ALO!.. ALO!.. POLİS ÇEKİL ORADAN” Sözcü gazetesi, PKK’lılar askere kurşun sıkmadığı günlerde, böyle ergenlik gösterileri için tahriklerde bulunup duruyordu. Ama dikkat edin, bugünlerde PKK askerimizi şehid ediyor, en son dün bir yüzbaşı iki çavuşumuz şehid edildi. Ama Sözcü, PKK’nın uzantısı HDP’ye destek vermekten ger durmuyor..

SÖZCÜ, 12 Eylül 2013 “ALO!.. ALO!.. POLİS ÇEKİL ORADAN” Sözcü gazetesi, PKK’lılar askere kurşun sıkmadığı günlerde, böyle ergenlik gösterileri için tahriklerde bulunup duruyordu. Ama dikkat edin, bugünlerde PKK askerimizi şehid ediyor, en son dün bir yüzbaşı iki çavuşumuz şehid edildi. Ama Sözcü, PKK’nın uzantısı HDP’ye destek vermekten ger durmuyor..

#6
Foto - ZAMAN, 12 Eylül 2014 “ANKARA’NIN GÖBEĞİNDE VANDALLIK” FETÖ’nün gazetesi, askeriyedeki adamlarına, eski yıllarda da nasıl sahip çıkıyormuş. Kuveyt Büyükelçiliği diplomatlarıyla kavga edip ağzını burnunu kırdıran, meğer darbenin elebaşlarından Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş’muş… O tarihde nereden bilebilirdik, bu Hakan Karakuş’un da, halkın üzerine bomba yağdırma emrini verecek olan bir subay olacağını.. Bunca meseleden sonra, “Acaba ne yaptı da dövdürdü kendini” diye sormuyor musunuz siz de?

ZAMAN, 12 Eylül 2014 “ANKARA’NIN GÖBEĞİNDE VANDALLIK” FETÖ’nün gazetesi, askeriyedeki adamlarına, eski yıllarda da nasıl sahip çıkıyormuş. Kuveyt Büyükelçiliği diplomatlarıyla kavga edip ağzını burnunu kırdıran, meğer darbenin elebaşlarından Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş’muş… O tarihde nereden bilebilirdik, bu Hakan Karakuş’un da, halkın üzerine bomba yağdırma emrini verecek olan bir subay olacağını.. Bunca meseleden sonra, “Acaba ne yaptı da dövdürdü kendini” diye sormuyor musunuz siz de?

#7
Foto - ÖZGÜR GÜNDEM, 12 Eylül 2015 “DAHA KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRECEKSİNİZ?” PKK’nın gazetesinin ahlaksızlığına bakar mısınız? Türkiye’nin halini nasıl özetliyorlar: Bebek katillerinin yayın organı olduklarına bakmıyorlar, böyle iftira atıyorlar. Ama bir de bu bebek katiline destek çıkan gazeteye “nöbetçi yayın yönetmenliği” yapanlar Hasan Cemal’ler ve diğer bir sürü terör sevicisi adam var.. Onlardan hala ciddi bir hesap, sorulmadı.. Ve o terör örgütü gazetesinin okuyanlara son sözümüz: bugün o bölgede çocuklar ölmüyor.. Demek ki, sorun devlette değil, PKK terör örgütünde imiş. Bunu anlamış olmalısınız.

ÖZGÜR GÜNDEM, 12 Eylül 2015 “DAHA KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRECEKSİNİZ?” PKK’nın gazetesinin ahlaksızlığına bakar mısınız? Türkiye’nin halini nasıl özetliyorlar: Bebek katillerinin yayın organı olduklarına bakmıyorlar, böyle iftira atıyorlar. Ama bir de bu bebek katiline destek çıkan gazeteye “nöbetçi yayın yönetmenliği” yapanlar Hasan Cemal’ler ve diğer bir sürü terör sevicisi adam var.. Onlardan hala ciddi bir hesap, sorulmadı.. Ve o terör örgütü gazetesinin okuyanlara son sözümüz: bugün o bölgede çocuklar ölmüyor.. Demek ki, sorun devlette değil, PKK terör örgütünde imiş. Bunu anlamış olmalısınız.

#8
Foto - ZAMAN, 12 Eylül 2015 “ŞEHİDİN VASİYETİNİ DUYURANA SORUŞTURMA” “Duyurana” değil, “uydurana” olacaktı o… Şehidin annesinin, babasının haberi yok, bunlar vasiyet uyduruyor, sonra haktan, adaletten bahsediyorlar…

ZAMAN, 12 Eylül 2015 “ŞEHİDİN VASİYETİNİ DUYURANA SORUŞTURMA” “Duyurana” değil, “uydurana” olacaktı o… Şehidin annesinin, babasının haberi yok, bunlar vasiyet uyduruyor, sonra haktan, adaletten bahsediyorlar…

#9
Foto - CUMHURİYET, 12 Eylül 2016 “BİTMEYEN 12 EYLÜL” Cumhuriyet ile FGETÖ’nün ikiz kardeş olduğu bu başlıktan da anlaşılıyor. Adamlar darbelere karşı olduklarını söylerler, ama 12 Eylül’de yapılan askeri darbeyle, 15 Temmuz’daki askeri darbenin bastırılmasını ve darbeci yapının dağıtılmasını bir tutan bir zihniyet var karşımızda… Türkiye’de solun ahlakı bu kadar işte, ilke yok, değer yok.

CUMHURİYET, 12 Eylül 2016 “BİTMEYEN 12 EYLÜL” Cumhuriyet ile FGETÖ’nün ikiz kardeş olduğu bu başlıktan da anlaşılıyor. Adamlar darbelere karşı olduklarını söylerler, ama 12 Eylül’de yapılan askeri darbeyle, 15 Temmuz’daki askeri darbenin bastırılmasını ve darbeci yapının dağıtılmasını bir tutan bir zihniyet var karşımızda… Türkiye’de solun ahlakı bu kadar işte, ilke yok, değer yok.

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