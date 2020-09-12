2020-09-12 15:27:50 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 12 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Bugün gazetesinin , 12 Eylül 2013 tarihli “Can kaybı şaka değil” başlıklı haberini yorumlayan Karahsanoğlu, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yapıyor, üç günde sadece 5 saat uyuyarak “sürekli sokaktayım” diyen bir gezicinin ölmesinden dolayı “Can kaybı şaka değil” diyor.. Doğru, “can kaybı şaka değil..” Peki, “Polis öldürdü” diye iftira atmak şaka mıydı? Bu Gezi’cilerin gönlünü almak için açıklama üstüne açıklama yapan Abdullah Gül’ün hiç çıkıp da “Devlete böyle iftiralar atılmasına da üzüldüm” dediğini duyamadık… Sonunda Abdullah Gül’ü nerede gördük, CHP’nin adayı olma yarışında! Haram olsun, AK Parti sayesinde o oturduğun tüm koltuklar sana.. “ dedi.