Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

ÖZGÜR GÜNDEM, 12 Eylül 2015 “DAHA KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRECEKSİNİZ?” PKK’nın gazetesinin ahlaksızlığına bakar mısınız? Türkiye’nin halini nasıl özetliyorlar: Bebek katillerinin yayın organı olduklarına bakmıyorlar, böyle iftira atıyorlar. Ama bir de bu bebek katiline destek çıkan gazeteye “nöbetçi yayın yönetmenliği” yapanlar Hasan Cemal’ler ve diğer bir sürü terör sevicisi adam var.. Onlardan hala ciddi bir hesap, sorulmadı.. Ve o terör örgütü gazetesinin okuyanlara son sözümüz: bugün o bölgede çocuklar ölmüyor.. Demek ki, sorun devlette değil, PKK terör örgütünde imiş. Bunu anlamış olmalısınız.