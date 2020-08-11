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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-08-11 12:07:37
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 11 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 11 Ağustos 2012 “Türkiye şehidine ağlıyor! Onlar ise Myanmar’a ağlıyor!” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Myanmar’a ağlamadan, buradaki şehide ağlayabilir misiniz? Myanmar’a ağlamayanları görüyoruz, buradaki şehidlere de ağlamıyorlar.. Hatta PKK’lıya ağlıyorlar da, askerimize, polisimize ağlamıyorlar. Bunların ikisine de ağlayabilmek, Sözcü’ye göre suç… En azından imkansız.. Ama mazlumiyeti esas alırsanız, ikisine de ağlayabilirsiniz, hatta ağlamanız gerekir. Myanmar’a ağlarsanız, Allah elinizden tutar.. Myanmar’a ağlamazsanız, Nişantaşı’nda, Boğaz’da oturup, ahkam kesersiniz, “Barış bildirileri” imzalar, şehid yerine PKK’lıların imdadına koşarsınız..” dedi.

#1
Foto - Sözcü, 11 Ağustos 2012 “Türkiye şehidine ağlıyor! Onlar ise Myanmar’a ağlıyor!” Myanmar’a ağlamadan, buradaki şehide ağlayabilir misiniz? Myanmar’a ağlamayanları görüyoruz, buradaki şehidlere de ağlamıyorlar.. Hatta PKK’lıya ağlıyorlar da, askerimize, polisimize ağlamıyorlar. Bunların ikisine de ağlayabilmek, Sözcü’ye göre suç… En azından imkansız.. Ama mazlumiyeti esas alırsanız, ikisine de ağlayabilirsiniz, hatta ağlamanız gerekir. Myanmar’a ağlarsanız, Allah elinizden tutar.. Myanmar’a ağlamazsanız, Nişantaşı’nda, Boğaz’da oturup, ahkam kesersiniz, “Barış bildirileri” imzalar, şehid yerine PKK’lıların imdadına koşarsınız..

Sözcü, 11 Ağustos 2012 “Türkiye şehidine ağlıyor! Onlar ise Myanmar’a ağlıyor!” Myanmar’a ağlamadan, buradaki şehide ağlayabilir misiniz? Myanmar’a ağlamayanları görüyoruz, buradaki şehidlere de ağlamıyorlar.. Hatta PKK’lıya ağlıyorlar da, askerimize, polisimize ağlamıyorlar. Bunların ikisine de ağlayabilmek, Sözcü’ye göre suç… En azından imkansız.. Ama mazlumiyeti esas alırsanız, ikisine de ağlayabilirsiniz, hatta ağlamanız gerekir. Myanmar’a ağlarsanız, Allah elinizden tutar.. Myanmar’a ağlamazsanız, Nişantaşı’nda, Boğaz’da oturup, ahkam kesersiniz, “Barış bildirileri” imzalar, şehid yerine PKK’lıların imdadına koşarsınız..

#2
Foto - Taraf, 11 Ağustos 2012 “Şehit oldu, eşit olamadı” CIA ile iş kotaran Taraf gazetesi, böyle fitne haberleri ile Türkiye’de kaos peşinde koşuyordu. Yazdıkları yalan idi.. Tören cemevinde ve ardından da camide yapıldı… Daha bu yılın Ocak ayında da Alican Uludağ isimli bir Cumhuriyet muhabiri aynı mantıkta bir haber yaptı… Haberin içinde hem “Devletin zirvesi yok”, hem de “Bir bakan ve bir AK Parti genel başkan yardımcısı katıldı” diye yazılmıştı. Bunlar istiyor ki Aleviler ile Sünniler yüzyıllardır beraber yaşadıkları gibi yaşamasın, kardeş kavgası çıksın da, gavurun işi kolaylaşsın…

Taraf, 11 Ağustos 2012 “Şehit oldu, eşit olamadı” CIA ile iş kotaran Taraf gazetesi, böyle fitne haberleri ile Türkiye’de kaos peşinde koşuyordu. Yazdıkları yalan idi.. Tören cemevinde ve ardından da camide yapıldı… Daha bu yılın Ocak ayında da Alican Uludağ isimli bir Cumhuriyet muhabiri aynı mantıkta bir haber yaptı… Haberin içinde hem “Devletin zirvesi yok”, hem de “Bir bakan ve bir AK Parti genel başkan yardımcısı katıldı” diye yazılmıştı. Bunlar istiyor ki Aleviler ile Sünniler yüzyıllardır beraber yaşadıkları gibi yaşamasın, kardeş kavgası çıksın da, gavurun işi kolaylaşsın…

#3
Foto - Cumhuriyet, 11 Ağustos 2012 “Hillary ile tehlikeli dans” Suriye’deki çatışmalar başlayalı, o tarih itibari ile 1 yıl olmuş, daha ortada yabancı grupların hakimiyet kurduğu alanlar yok, bizim muhalefet “Savaşa sürükleniriz” deyip güvenli bölgeye karşı çıkıyor… O zaman tek kurşun atmadan güvenli bölgeleri oluştursaydık da, hem Mehmetçiğin şehadetine, hem de ABD’nin PKK’ya binlerce TIR dolusu silah desteğine sebebiyet vermeseydik ne olurdu?

Cumhuriyet, 11 Ağustos 2012 “Hillary ile tehlikeli dans” Suriye’deki çatışmalar başlayalı, o tarih itibari ile 1 yıl olmuş, daha ortada yabancı grupların hakimiyet kurduğu alanlar yok, bizim muhalefet “Savaşa sürükleniriz” deyip güvenli bölgeye karşı çıkıyor… O zaman tek kurşun atmadan güvenli bölgeleri oluştursaydık da, hem Mehmetçiğin şehadetine, hem de ABD’nin PKK’ya binlerce TIR dolusu silah desteğine sebebiyet vermeseydik ne olurdu?

#4
Foto - Cumhuriyet, 11 Ağustos 2013 “Hayatını kararttılar” DHKP-C’ye Ocak 2013’te yapılan operasyonda iki kardeş gözaltına alınmış, kardeşlerden Duygu Yücel tutuklanmış. Annesi ile babası adliye önünde “Kızlarımızı kandırdılar” diye ağladı diye, örgüt te anne-babanın arabalarını yakmış, onları tehdit etmiş, Cumhuriyet olayları haberleştiren emniyet için “Hayat kararttı” diyor da, DHKP-C’den tutuklanan kardeşten, anne babanın tehdit edilmesinden, arabalarının yakılmasından hiç bahsetmiyor… Asıl dikkat çekecek noktaya gelelim; haberin altında, yine, yukarıda bahsettiğimiz “Alevi şehidin cenaze töreni” haberini yapan Alican Uludağ’ın imzası var…

Cumhuriyet, 11 Ağustos 2013 “Hayatını kararttılar” DHKP-C’ye Ocak 2013’te yapılan operasyonda iki kardeş gözaltına alınmış, kardeşlerden Duygu Yücel tutuklanmış. Annesi ile babası adliye önünde “Kızlarımızı kandırdılar” diye ağladı diye, örgüt te anne-babanın arabalarını yakmış, onları tehdit etmiş, Cumhuriyet olayları haberleştiren emniyet için “Hayat kararttı” diyor da, DHKP-C’den tutuklanan kardeşten, anne babanın tehdit edilmesinden, arabalarının yakılmasından hiç bahsetmiyor… Asıl dikkat çekecek noktaya gelelim; haberin altında, yine, yukarıda bahsettiğimiz “Alevi şehidin cenaze töreni” haberini yapan Alican Uludağ’ın imzası var…

#5
Foto - Taraf, 11 Ağustos 2013 “PKK silah bırakıp şehre iniyor” Bir gazete, ülkesindeki terör örgütünün silah bırakma aşamasına geldiğinde, böyle bir başlığı niye atar? Olsa olsa, o gazetenin dış istihbarat örgütleri ile ilişkisi vardır, amaçlarını örgüte dikte etmeye çalışıyorlardır. Buradan anlıyoruz ki, çözüm sürecinde PKK’nın silah bırakma kararına ABD razı olmamış. “Madem silah bırakıyorsunuz, bari şehre inin” mesajı vermiş olmalılar..

Taraf, 11 Ağustos 2013 “PKK silah bırakıp şehre iniyor” Bir gazete, ülkesindeki terör örgütünün silah bırakma aşamasına geldiğinde, böyle bir başlığı niye atar? Olsa olsa, o gazetenin dış istihbarat örgütleri ile ilişkisi vardır, amaçlarını örgüte dikte etmeye çalışıyorlardır. Buradan anlıyoruz ki, çözüm sürecinde PKK’nın silah bırakma kararına ABD razı olmamış. “Madem silah bırakıyorsunuz, bari şehre inin” mesajı vermiş olmalılar..

#6
Foto - Sözcü, 11 Ağustos 2013 “Komutanlardan ‘yıkılmadık ayaktayız’ mesajı” 15 Temmuz hain darbe girişiminde öğrendik ki, TSK’daki 300 generalden 150’si FETÖ’cü imiş. Ama FETÖ’cü olmayan generaller neyin kafasını yaşıyorlarsa, adamlar kendileri cezaevine girmişler, dışarıdaki subayların da yarısı FETÖ’cü, bunlar hala “Yıkılmadık, ayaktayız” diyorlar. Yıkılmış olma daha nasıl olacaksa!

Sözcü, 11 Ağustos 2013 “Komutanlardan ‘yıkılmadık ayaktayız’ mesajı” 15 Temmuz hain darbe girişiminde öğrendik ki, TSK’daki 300 generalden 150’si FETÖ’cü imiş. Ama FETÖ’cü olmayan generaller neyin kafasını yaşıyorlarsa, adamlar kendileri cezaevine girmişler, dışarıdaki subayların da yarısı FETÖ’cü, bunlar hala “Yıkılmadık, ayaktayız” diyorlar. Yıkılmış olma daha nasıl olacaksa!

#7
Foto - Zaman, 11 Ağustos 2014 “Kazansan bile kaybedersin” FETÖ’cü Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni, şimdi yurtdışına kaçan Ekrem Dumanlı, bir zamanlar “Herkesi kucaklamak”tan falan bahsediyordu. 17 Aralık’ta ne kadar hain olduklarını gördük.. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan kazanınca da, “Kazansan bile kaybedersin” diyerek, tüm kin ve nefretlerinin dindar cumhurbaşkanına olduğunu ispatladılar.. O Erdoğan, bir daha Cumhurbaşkanlığını kazandı.. FETÖ de kaybetti.. Kaybetmeye de devam edecek..

Zaman, 11 Ağustos 2014 “Kazansan bile kaybedersin” FETÖ’cü Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni, şimdi yurtdışına kaçan Ekrem Dumanlı, bir zamanlar “Herkesi kucaklamak”tan falan bahsediyordu. 17 Aralık’ta ne kadar hain olduklarını gördük.. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan kazanınca da, “Kazansan bile kaybedersin” diyerek, tüm kin ve nefretlerinin dindar cumhurbaşkanına olduğunu ispatladılar.. O Erdoğan, bir daha Cumhurbaşkanlığını kazandı.. FETÖ de kaybetti.. Kaybetmeye de devam edecek..

#8
Foto - Cumhuriyet, 11 Ağustos 2014 “ ‘Çatı’ oy kaybettirdi” Bunun böyle olacağı belliydi, “çatı aday” diye ortalığa düşenler dışında herkes bunu söyledi de, siz haftalarca “Ekmel geldi, geliyor, silip süpürecek” yaygarası yapmaktan utanmadınız mı? Ha şunu da belirtelim, çatı olmasaydı ne olacaktı diye soran olursa.. Onu da 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde denediler. Erdoğan %52, en yakın rakibi % 30.5 aldı!

Cumhuriyet, 11 Ağustos 2014 “ ‘Çatı’ oy kaybettirdi” Bunun böyle olacağı belliydi, “çatı aday” diye ortalığa düşenler dışında herkes bunu söyledi de, siz haftalarca “Ekmel geldi, geliyor, silip süpürecek” yaygarası yapmaktan utanmadınız mı? Ha şunu da belirtelim, çatı olmasaydı ne olacaktı diye soran olursa.. Onu da 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde denediler. Erdoğan %52, en yakın rakibi % 30.5 aldı!

#9
Foto - Taraf, 11 Ağustos 2014 “Köşk’e yeter, başkanlığa yetmez” CIA destekli Taraf gazetesi, Zaman’daki Ekrem Dumanlı ile nasıl da örtüşüyor. “Kazansa da kaybedecek” diyordu ya FETÖ’cü Dumanlı.. Bunlar da, Köşk’e çıktın ama, Başkanlığa bu olayla geçemezsin diyor. Köşk’e de çıktı, Başkanlığa da geçti, başkan da seçildi… Naber, FETÖ’cü hainler? Aynı gazetede, “Anketçiler algı operasyonu yaptı” başlıklı haberle de, mağlubiyetin faturasını anketçilere çıkarıyorlar. Sanki Türkiye’de işini düzgün yapan anketçi var… O değil de, kazanacak adama “Kazanacak” demek algı operasyonu diye tanıtılıyor ama.. O dönem CHP’nin milletvekili olan, şimdi İyi Parti’de siyaset yapan Aytun Çıray’ın çıkıp “İhsanoğlu yüzde 37, Erdoğan yüzde 39 oy alacak” demesini hiç hatırlayan olmuyor..

Taraf, 11 Ağustos 2014 “Köşk’e yeter, başkanlığa yetmez” CIA destekli Taraf gazetesi, Zaman’daki Ekrem Dumanlı ile nasıl da örtüşüyor. “Kazansa da kaybedecek” diyordu ya FETÖ’cü Dumanlı.. Bunlar da, Köşk’e çıktın ama, Başkanlığa bu olayla geçemezsin diyor. Köşk’e de çıktı, Başkanlığa da geçti, başkan da seçildi… Naber, FETÖ’cü hainler? Aynı gazetede, “Anketçiler algı operasyonu yaptı” başlıklı haberle de, mağlubiyetin faturasını anketçilere çıkarıyorlar. Sanki Türkiye’de işini düzgün yapan anketçi var… O değil de, kazanacak adama “Kazanacak” demek algı operasyonu diye tanıtılıyor ama.. O dönem CHP’nin milletvekili olan, şimdi İyi Parti’de siyaset yapan Aytun Çıray’ın çıkıp “İhsanoğlu yüzde 37, Erdoğan yüzde 39 oy alacak” demesini hiç hatırlayan olmuyor..

#10
Foto - Cumhuriyet ve Sözcü 11 Ağustos 2015 “Başıboş ülkede kanlı Pazartesi” ve “Sahipsiz ülkenin hali” Cumhuriyet ve Sözcü, PKK veya DHKP-C saldırınca böyle yazıyor da, devlet teröristlere operasyon yapınca “Katil devlet” niye diyorlar.. Kimden yana bu gazeteler: Devletten mi, yoksa terör örgütlerinden mi? Ama şu önemli; o günlerde topluma terör ve korkunun hakim olduğunu iddia eden Sözcü, gazetesi, bugün itibari ile bu örgütlerin hepsine hadleri bildirildiğinde memnun oldu mu: yine hayır. Çünkü kandan besleniyorlar. Bakmayın şikayet ettiklerine..

Cumhuriyet ve Sözcü 11 Ağustos 2015 “Başıboş ülkede kanlı Pazartesi” ve “Sahipsiz ülkenin hali” Cumhuriyet ve Sözcü, PKK veya DHKP-C saldırınca böyle yazıyor da, devlet teröristlere operasyon yapınca “Katil devlet” niye diyorlar.. Kimden yana bu gazeteler: Devletten mi, yoksa terör örgütlerinden mi? Ama şu önemli; o günlerde topluma terör ve korkunun hakim olduğunu iddia eden Sözcü, gazetesi, bugün itibari ile bu örgütlerin hepsine hadleri bildirildiğinde memnun oldu mu: yine hayır. Çünkü kandan besleniyorlar. Bakmayın şikayet ettiklerine..

#11
Foto - Sözcü, 11 Ağustos 2016 “FETÖ ihbar etti PKK infaz etti” Sözcü gazetesi, FETÖ’cülerin PKK’ya bilgi sızdırdığını söylüyor ve PKK’daki devlete çalışan muhbirlerin ifşa edilmesi ile teröristlerce infaz edildiğini manşete taşıyor.. İstihbaratçının kimliğini, terör örgütüne bildirmek ihanetti de, darbe günü darbecilerin öldürmek için her yerde aradığı cumhurbaşkanının adresini “Bulduk, bulduk” diye Sözcü’nün birinci sayfasında yayınlamak neydi? FETÖ, PKK içindeki devlet adına çalışan muhbirlerin kimliğini ifşa ediyor, Sözcü de, Cumhurbaşkanı’nın tatil yaptığı yeri ifşa ediyor. İkisi de aynı değil mi?

Sözcü, 11 Ağustos 2016 “FETÖ ihbar etti PKK infaz etti” Sözcü gazetesi, FETÖ’cülerin PKK’ya bilgi sızdırdığını söylüyor ve PKK’daki devlete çalışan muhbirlerin ifşa edilmesi ile teröristlerce infaz edildiğini manşete taşıyor.. İstihbaratçının kimliğini, terör örgütüne bildirmek ihanetti de, darbe günü darbecilerin öldürmek için her yerde aradığı cumhurbaşkanının adresini “Bulduk, bulduk” diye Sözcü’nün birinci sayfasında yayınlamak neydi? FETÖ, PKK içindeki devlet adına çalışan muhbirlerin kimliğini ifşa ediyor, Sözcü de, Cumhurbaşkanı’nın tatil yaptığı yeri ifşa ediyor. İkisi de aynı değil mi?

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