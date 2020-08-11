Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı

Taraf, 11 Ağustos 2012 “Şehit oldu, eşit olamadı” CIA ile iş kotaran Taraf gazetesi, böyle fitne haberleri ile Türkiye’de kaos peşinde koşuyordu. Yazdıkları yalan idi.. Tören cemevinde ve ardından da camide yapıldı… Daha bu yılın Ocak ayında da Alican Uludağ isimli bir Cumhuriyet muhabiri aynı mantıkta bir haber yaptı… Haberin içinde hem “Devletin zirvesi yok”, hem de “Bir bakan ve bir AK Parti genel başkan yardımcısı katıldı” diye yazılmıştı. Bunlar istiyor ki Aleviler ile Sünniler yüzyıllardır beraber yaşadıkları gibi yaşamasın, kardeş kavgası çıksın da, gavurun işi kolaylaşsın…