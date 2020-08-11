2020-08-11 12:07:37 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Ağustoslardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 11 Ağustoslardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 11 Ağustos 2012 “Türkiye şehidine ağlıyor! Onlar ise Myanmar’a ağlıyor!” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Myanmar’a ağlamadan, buradaki şehide ağlayabilir misiniz? Myanmar’a ağlamayanları görüyoruz, buradaki şehidlere de ağlamıyorlar.. Hatta PKK’lıya ağlıyorlar da, askerimize, polisimize ağlamıyorlar. Bunların ikisine de ağlayabilmek, Sözcü’ye göre suç… En azından imkansız.. Ama mazlumiyeti esas alırsanız, ikisine de ağlayabilirsiniz, hatta ağlamanız gerekir. Myanmar’a ağlarsanız, Allah elinizden tutar.. Myanmar’a ağlamazsanız, Nişantaşı’nda, Boğaz’da oturup, ahkam kesersiniz, “Barış bildirileri” imzalar, şehid yerine PKK’lıların imdadına koşarsınız..” dedi.