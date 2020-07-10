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Medya
9
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-10 13:59:41
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlusu Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 10 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın 10 Temmuz 2014 tarihli manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Erbakan Hoca'ya "Beceremediniz bırakın" diyen Fetullah Gülen'e, 17-25 Aralık darbesinden 1.5 yıl sonra, "Hizmet'e yapılanlar 28 Şubat'tan daha kirli" diyerek destek çıkıyor.. Bugünlerde "28 Şubat'ta bile bunlar olmamıştı" diyen kim var ise, Ahmet Davutoğlu'su, Alparslan Kuytul'u, işte aynı vicdansızlığın sözcüleridir.. Bu şablon cümleyi kim tekrarlıyorsa, biliniz ki, FETÖ'nün kulaklara üflemesi ile söylüyordur.. Yanarız yanarız da, sırf muhaliflik olsun diye AK Parti’ye böyle körü körüne saldıran anlayışın Türkiye’ye kaybettirdiği zamana yanarız..” dedi.

#1
Foto - Taraf, 10 Temmuz 2012 “Alevilik dindir, ibadeti cemdir” ve “Irkçı uygulama kaldırıldı” Ateist Ahmet Altan ile, eşi CIA çalışanı olan Yasemin Çongar'ın, FETÖ parası ile çıkarttığı Taraf gazetesi, “Alevilik dindir, ibadeti cemdir” başlığı ile, ateist aleviliğini Türk toplumuna dayatmaya çalışıyordu. Alevilik İslam'ın içinde bir kol olduğu gerçeğini gözlerden kaçırıp, sanki İslam'dan ayrı bir din imiş gibi propaganda yapıyordu.. Toplumu inanç ekseninde bölmeye çalışanlar kimlermiş, bugünün penceresinden daa iyi görülüyor.. Top;lumu, Müslüman ve alevi diye ikiye bölmek isteyenler, bugün çıkmışlar,

Taraf, 10 Temmuz 2012 “Alevilik dindir, ibadeti cemdir” ve “Irkçı uygulama kaldırıldı” Ateist Ahmet Altan ile, eşi CIA çalışanı olan Yasemin Çongar'ın, FETÖ parası ile çıkarttığı Taraf gazetesi, “Alevilik dindir, ibadeti cemdir” başlığı ile, ateist aleviliğini Türk toplumuna dayatmaya çalışıyordu. Alevilik İslam'ın içinde bir kol olduğu gerçeğini gözlerden kaçırıp, sanki İslam'dan ayrı bir din imiş gibi propaganda yapıyordu.. Toplumu inanç ekseninde bölmeye çalışanlar kimlermiş, bugünün penceresinden daa iyi görülüyor.. Top;lumu, Müslüman ve alevi diye ikiye bölmek isteyenler, bugün çıkmışlar, "Baroları böleceksiniz" diyorlar.. Ortodoksların izin almadan Türkiye'de mülk edinememesi kararını kaldıran AK Parti’nin döneminde, FETÖ’nün Taraf’ı ile CHP’nin Hüseyin Aygün’ü işte böyle işbirliği içinde Alevi-Sünni kavgası çıkartmaya çalışıyordu..

#2
Foto - Sözcü, 10 Temmuz 2012 “Yasak sırası alkolde” Aradan kaç sene geçti, kaç tane düzenleme yapıldı.. Hâlâ bu konudaki düzenlemelerde, Sözcü ekibinin özendiği Avrupa ve Amerika’daki kısıtlamaların tamamı Türkiye'de yürürlükte değil.. Toplumun alkol alışkanlığının azaltılmasının bile karşısına çıkan Sözcü, bir de izah edebilse, bu haberin yapıldığı yıl Türkiye’de içki içenlerin oranı yüzde 10.4’tü, 2019’da niye 14.9’a çıkmış.. Veya, alkol konusunda Avrupa'da, ABD'de olmayan hangi engel, Türkiye'de var? Kaldı ki, biz müslümanız, onlar Hristiyan. Bizim inancımızda alkol haram, onlarda değil..

Sözcü, 10 Temmuz 2012 “Yasak sırası alkolde” Aradan kaç sene geçti, kaç tane düzenleme yapıldı.. Hâlâ bu konudaki düzenlemelerde, Sözcü ekibinin özendiği Avrupa ve Amerika’daki kısıtlamaların tamamı Türkiye'de yürürlükte değil.. Toplumun alkol alışkanlığının azaltılmasının bile karşısına çıkan Sözcü, bir de izah edebilse, bu haberin yapıldığı yıl Türkiye’de içki içenlerin oranı yüzde 10.4’tü, 2019’da niye 14.9’a çıkmış.. Veya, alkol konusunda Avrupa'da, ABD'de olmayan hangi engel, Türkiye'de var? Kaldı ki, biz müslümanız, onlar Hristiyan. Bizim inancımızda alkol haram, onlarda değil..

#3
Foto - Taraf, 10 Temmuz 2013 “Pala hukuku biçmeye başladı” 15 Temmuz'da bu ülkede darbe yapmaya kalkışanlar, 3 yıl önceki gezi isyanında

Taraf, 10 Temmuz 2013 “Pala hukuku biçmeye başladı” 15 Temmuz'da bu ülkede darbe yapmaya kalkışanlar, 3 yıl önceki gezi isyanında "Pala hukuku biçmeye başladı" manşeti ile çıkmışlar. Gördük hukuku kimin nasıl biçtiğini.. Hepsi bir yana, ağababalarınız “Hadi aslanlar” deyince öyle karardı ki gözünüz, “Aman bunlar hükümeti devirsin de biz istediğimiz rezilliği yapalım” diyen eli palalı o gece kulübü sahiplerini bile bezdirdiniz.. Palalı gece klübü patronu da sizin adamınız, geziciler de sizin adamınız.. Ama yemeye çalıştığınız Tayyip Erdoğan, milletin adamı. Yiyemediniz, bugün dahi süren nefretiniz de bundan..

#4
Foto - Cumhuriyet, 10 Temmuz 2013 “Vahşeti anlattılar” Gezi isyanında gençleri sokakta tutmaya çalışan Cumhuriyet gazetesinin, ilk sırada “Esnaf” dediği aslında bir PKK yandaşı, “terör örgütü propagandası”ndan gözaltına alınmışlığı var.. İkinci sıradaki “Taciz edildi” denilen kadının daha önce 3 defa polisi tacizle suçladığı ortaya çıktı.. Sonuncusu ise İzmir’de eyleme katılıyor, oranın “çadır ortamı” hoşuna gitmemiş olacak ki İstanbul’a geliyor, eyleme katılıyor.. Daha ne anlatalım? Aynı Cumhuriyet, her sene milletin orucuna laf sayarken, gezi isyanında FETÖ'cüler ve saf dindarlar katılsın diye, Taksim'de sokakta iftar açılmasını da fotoğraflı haber olarak kullanmıştı. Ne

Cumhuriyet, 10 Temmuz 2013 “Vahşeti anlattılar” Gezi isyanında gençleri sokakta tutmaya çalışan Cumhuriyet gazetesinin, ilk sırada “Esnaf” dediği aslında bir PKK yandaşı, “terör örgütü propagandası”ndan gözaltına alınmışlığı var.. İkinci sıradaki “Taciz edildi” denilen kadının daha önce 3 defa polisi tacizle suçladığı ortaya çıktı.. Sonuncusu ise İzmir’de eyleme katılıyor, oranın “çadır ortamı” hoşuna gitmemiş olacak ki İstanbul’a geliyor, eyleme katılıyor.. Daha ne anlatalım? Aynı Cumhuriyet, her sene milletin orucuna laf sayarken, gezi isyanında FETÖ'cüler ve saf dindarlar katılsın diye, Taksim'de sokakta iftar açılmasını da fotoğraflı haber olarak kullanmıştı. Ne "sokağı işgal ettiler" eleştirisi var, ne de "İnsanlar kapatılan kaldırımdan bile geçemedi" eleştirisi. Erdoğan'ı devirme yolunda, orucu da, namazı da istismar etmekten çekinmiyorlar.. Tüm bunlar, o olayların canlı yaşandığı dönemde görülemiyor. Bugün bu çelişkileri, istismarları daha iyi görüyor ve değerlendirebiliyoruz.. Bundan sonrası için de, ders almak için, bir kenara not ediyoruz.

#5
Foto - Zaman, 10 Temmuz 2014

Zaman, 10 Temmuz 2014 "Hizmet'e yapılanlar 28 Şubat'tan daha kirli" Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Erbakan Hoca'ya "Beceremediniz bırakın" diyen Fetullah Gülen'e, 17-25 Aralık darbesinden 1.5 yıl sonra, "Hizmet'e yapılanlar 28 Şubat'tan daha daha kirli" diyerek destek çıkıyor.. Bugünlerde "28 Şubat'ta bile bunlar olmamıştı" diyen kim var ise, Ahmet Davutoğlu'su, Alparslan Kuytul'u, işte aynı vicdansızlığın sözcüleridir.. Bu şablon cümleyi kim tekrarlıyorsa, biliniz ki, FETÖ'nün kulaklara üflemesi ile söylüyordur.. Yanarız yanarız da, sırf muhaliflik olsun diye AK Parti’ye böyle körü körüne saldıran anlayışın Türkiye’ye kaybettirdiği zamana yanarız.. Taraf’ın “Alevilik ayrı bir dindir” manşeti işe yaramamış olmalı ki, umdukları mezhep kavgasını başlatamamış olmalılar ki, bu sefer FETÖ'nün ikinci gazetesi Zaman, “Aynı camiye ikinci saldırı” başlığı ile tahrikte bulunuyor. Caferilerin camisine saldırılıp Kur’an-ı Kerim’lerin yakılmasını bir yandan organize ettiriyorlar, bir yandan da haber adı altında, kamuoyuna aktararak, büyütmeye çalışıyorlar..

#6
Foto - Sözcü, 10 Temmuz 2014 “Şerefli Yüce Meclisimiz şerefsiz sözüyle açıldı” İşlerine gelince meclis şerefli.. İşlerine gelince, başka.. Meclis şerefli ise, yüce ise, şu an üç tane kerameti kendinden menkul yasakçı baro başkanlarının TBMM'ye sopa sallamasına Sözcü niye destek veriyor.. Deseler ya,

Sözcü, 10 Temmuz 2014 “Şerefli Yüce Meclisimiz şerefsiz sözüyle açıldı” İşlerine gelince meclis şerefli.. İşlerine gelince, başka.. Meclis şerefli ise, yüce ise, şu an üç tane kerameti kendinden menkul yasakçı baro başkanlarının TBMM'ye sopa sallamasına Sözcü niye destek veriyor.. Deseler ya, "Şerefli Yüce Meclis'e kimse sopa gösteremez.." Sanki hakareti alışkanlık edinen başkasıymış gibi dert yanıyorlar.. Haberde ismi geçen CHP’li Musa Çam vekilken, hakaretleri yüzünden ceza almış bir isim, yine hakaret ediyor, karşılığını alınca da böyle ağlıyorlar..

#7
Foto - Yeni Hayat, 10 Temmuz 2016 “Sır dolu 4 gün” Zaman gazetesine kayyım atandıktan sonra, FETÖ'cülerin çıkarttığı Yeni Hayat gazetesinde,

Yeni Hayat, 10 Temmuz 2016 “Sır dolu 4 gün” Zaman gazetesine kayyım atandıktan sonra, FETÖ'cülerin çıkarttığı Yeni Hayat gazetesinde, "Sır dolu 4 gün" başlığı ile, adamlar az kalsın kendi işledikleri cinayeti de başkalarına yıkacaklardı. Resmen, "kayıp trilyon davası" sebebi ile cinayetin işlendiği imasında bulunmuşlar. Erbakan Hoca'ya yakın isimlere iftira atmışlar. Kendi işledikleri cinayeti bile, Erbakan hocanın yakınındakilere yıkmaya çalışmışlar. Ama bugün, Milli Görüş çizgisindeki bazı kişiler, bu kadar takıyye yapan örgütün kripto elemanlarına sahip çıkıp, "28 Şubat'ta bile böyle şeyler olmadı" diyorlar. Evet, 28 Şubatçılar bile, Erbakan'ın yanındakilere cinayet suçlaması yapmadılar, ama bu FETÖ'cüler yaptılar. O FETÖ'cülerin gazeteci olduklarını, haksız yere cezaevinde olduklarını söyleyenler ise, maalesef Erbakan'ın talebesi olduğunu iddia edenlerin arasından çıktı.

#8
Foto - Özgür Düşünce, 10 Temmuz 2016

Özgür Düşünce, 10 Temmuz 2016 "Başkanı Suriyeli seçmen belirleyecek" Darbeden 5 gün önce, halkı Erdoğan'a karşı kışkırtmak için, darbeyi mazur göstermek için attıkları yalana bakın. Sözcü gazetesi de aynı şekilde 3 milyon Suriyelinin vatandaşlığa alınacağı yalanını atarken, FETÖ'cü Özgür Düşünce de, belediye başkanlığı seçimlerinde, vatandaşlığa alınacak Suriyelilerin etkili olacağı iftirasını atmıştı. 3 milyon değil, 300 bin değil sadece 30 bin Suriyeli vatandaşlığa alındı. Vatandaşlığa alınan Suriyelilerin, değil belediye başkanlıklarında, muhtar seçiminde bile etkisi olmadı. Bu iftiralar da, ahlaksızların alınlarına damga olarak vuruldu.

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