2020-07-10 13:59:41 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlusu Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 10 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın 10 Temmuz 2014 tarihli manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Erbakan Hoca'ya "Beceremediniz bırakın" diyen Fetullah Gülen'e, 17-25 Aralık darbesinden 1.5 yıl sonra, "Hizmet'e yapılanlar 28 Şubat'tan daha kirli" diyerek destek çıkıyor.. Bugünlerde "28 Şubat'ta bile bunlar olmamıştı" diyen kim var ise, Ahmet Davutoğlu'su, Alparslan Kuytul'u, işte aynı vicdansızlığın sözcüleridir.. Bu şablon cümleyi kim tekrarlıyorsa, biliniz ki, FETÖ'nün kulaklara üflemesi ile söylüyordur.. Yanarız yanarız da, sırf muhaliflik olsun diye AK Parti’ye böyle körü körüne saldıran anlayışın Türkiye’ye kaybettirdiği zamana yanarız..” dedi.