Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 10 Temmuz 2013 “Vahşeti anlattılar” Gezi isyanında gençleri sokakta tutmaya çalışan Cumhuriyet gazetesinin, ilk sırada “Esnaf” dediği aslında bir PKK yandaşı, “terör örgütü propagandası”ndan gözaltına alınmışlığı var.. İkinci sıradaki “Taciz edildi” denilen kadının daha önce 3 defa polisi tacizle suçladığı ortaya çıktı.. Sonuncusu ise İzmir’de eyleme katılıyor, oranın “çadır ortamı” hoşuna gitmemiş olacak ki İstanbul’a geliyor, eyleme katılıyor.. Daha ne anlatalım? Aynı Cumhuriyet, her sene milletin orucuna laf sayarken, gezi isyanında FETÖ'cüler ve saf dindarlar katılsın diye, Taksim'de sokakta iftar açılmasını da fotoğraflı haber olarak kullanmıştı. Ne "sokağı işgal ettiler" eleştirisi var, ne de "İnsanlar kapatılan kaldırımdan bile geçemedi" eleştirisi. Erdoğan'ı devirme yolunda, orucu da, namazı da istismar etmekten çekinmiyorlar.. Tüm bunlar, o olayların canlı yaşandığı dönemde görülemiyor. Bugün bu çelişkileri, istismarları daha iyi görüyor ve değerlendirebiliyoruz.. Bundan sonrası için de, ders almak için, bir kenara not ediyoruz.