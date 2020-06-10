Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

10 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi. 5 yıl önceki Cumhuriyet gazetesi tam ibretlik.. Hangisini zikredelim, 4 başlık halinde Türkiye'yi özetlemişler ama.. 4 başlık da tam fiyasko.. "İlk faturayı Obama kesti"den başlayalım? O Obama bugün siyasi mevta oldu mu? Oldu... Erdoğan Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor mu? Oturuyor?.. Söyle şimdi Cumhuriyet, kim kime fatura kesti? İkinci operasyonel haberleri HSBC için attıkları "Türkiye'den neden kaçtı" başlığı. Yabancılar gelince "Türkiye'yi satıyorsunuz" diyenler, o yabancıların yaptıkları usulsüzlüklere ceza kesilince kaçtıklarında da, bu sefer "neden kaçtı" diye algı oluşturuyorlar.. "Ruslar artık gelmiyor" ile 3. algıyı oluşturmak isteyen Cumhuriyet, bir yıl sonrasından itibaren Rus turist sayısında kırılan rekorları görünce, ne yaptılar? Azıcık utandılar mı? Mümkün değil. Dördüncü başlıkları da, "Enkazın büyüğü spor inşaatlarında" şeklinde.. "56 müteahhit firma parasını alamadı" üst başlığını atan Cumhuriyet, okurunu öyle aptal yerine koyuyor ki, bugün ise "Müteahhitleri zengin etti" diye haber üstüne haber yapıyor.. Söyle Cumhuriyet, AK Parti, müteahhitlerin paralarını vermeyen bir iktidar mı, yoksa onları zengin eden bir iktidar mı? Yalanın bini bir para.. Utanma ise, sıfır mesabesinde..