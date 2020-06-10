2020-06-10 13:26:24 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 10 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün, bir PKK’lı tarafından Türk bayrağının indirilmesi haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı suçlamasına rağmen, HDP’nin seçimlerde barajı geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Ağlama” başlığını kullanmasını eleştiren Karahasanoğlu, PKK’ya karşı olup HDP’nin desteklenmesini eleştirdi. Aynı zamanda Karahasanoğlu, bugün PKK iltisaklı HDP’lilere operasyon çekildiği zaman yine Sözcü’nün ‘ciyakladığını’ söyledi.