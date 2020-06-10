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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-06-10 13:26:24
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 10 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 10 Haziranlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün, bir PKK’lı tarafından Türk bayrağının indirilmesi haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı suçlamasına rağmen, HDP’nin seçimlerde barajı geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Ağlama” başlığını kullanmasını eleştiren Karahasanoğlu, PKK’ya karşı olup HDP’nin desteklenmesini eleştirdi. Aynı zamanda Karahasanoğlu, bugün PKK iltisaklı HDP’lilere operasyon çekildiği zaman yine Sözcü’nün ‘ciyakladığını’ söyledi.

#1
Foto - 10 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi. İllegal örgütlerin flamalarının da olduğu topluluk fotoğrafını basmaktan utanmayan Cumhuriyet,

10 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi. İllegal örgütlerin flamalarının da olduğu topluluk fotoğrafını basmaktan utanmayan Cumhuriyet, "Çapulcular sel oldu" manşetini atmış.. "Dünya yeter diyor" demiş.. Orhan Bursalı "RTE sokakla baş edebilir mi?" demiş.. "Tam bağımsızlık" sloganının sahibi olduğunu ileri sürdükleri Mustafa Kemal'in kurduğu gazete olmakla övündükleri halde, "Merkel'den ikinci çağrı" diye elin almanından Türkiye'ye yönelik baskıyı överek haberleştirmişler.. 7 yıl sonra bugün bir de bakalım bu sayfaya.. Söyler misiniz, Cumhuriyetçiler, "Kim sel oldu aktı? 7 yıldır her girdiği seçimden başarı ile çıkan kim?" söyleyin, utanmayın!

#2
Foto - 10 Haziran 2013 Sözcü gazetesi.

10 Haziran 2013 Sözcü gazetesi. "AKP'nin oyu yüzde 38'e geriledi" sürmanşeti ile çıkan Sözcü, bugünlerde yine aynı mavalı okuyor. 15 yıldır, AK Parti'yi % 38'e geriledi diyerek çıkıyorlar. Her seçimden sonra, tokatı yiyip, oturuyorlar.. Muharrem İnce'nin anlatımı ile, "Çıkmışsın, yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş!" Sözcü'nün "Başbakan kışlayı damada verecek" başlıklı ahlaksızlığını da es geçmeyelim.. 7 yıl geçti, Başbakan nereyi damada verdi, tek bir örnek gösterebilirler mi? Ama ahlaksızlık, böyle utanmazca haberlere imza attırıyor işte..

#3
Foto - 10 Haziran 2014 Bugün gazetesi. Kartvizit basarken, FETÖ'ye girip, trilyoner olan Akın İpek'in Bugün gazetesi,

10 Haziran 2014 Bugün gazetesi. Kartvizit basarken, FETÖ'ye girip, trilyoner olan Akın İpek'in Bugün gazetesi, "Bayrak indirildi tansiyon yükseldi" haberi ile, bir yandan çözüm sürecini baltalamak isterken, bir yandan da AK Parti iktidarına diş gösteriyordu.. Ama önemli olan, Erdoğan'ın o gazetede yayınlanmak zorunda kalınan, belki de "TSK'da iki generalden birisi bizim adamamız. Sen kimden hesap soruyorsun" cesareti ile yayınlanan Erdoğan'ın sözü şöyle: "O komutan ve asker bedelini ödeyecek" kim o komutan ve asker? Türk bayrağının indirilmesi için PKK'lıya zemin hazırlayıp, fotoğrafını çektirip, medyaya servis ettiren komutan.. İlk YAŞ'ta emekli edildi mi? Edildi.. Nokta..

#4
Foto - 10 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. 2014 yılında

10 Haziran 2014 Sözcü gazetesi. 2014 yılında "PKK, Bayrağımızı indirdi, eyler seyretti" diye başlık atan Sözcü, bir sene sonra HDP'ye barajı geçirtmek için ahlaksızca yayınlar yaptı.. O bayrak indirme hainliği de unutulmadı, indirenler de unutulmadı, indirenleri TBMM'ye sokmak için yırtınanları da bu millet unutmayacak. O HDP'li milletvekillerinin TBMM üyelikleri düşürüldüğünde "Demokrasi için utanç günü" diyenleri de, onlara çanak tutan Sözcü'yü de unutmayacağız. "Bunu da gördük yuh olsun" diyerek, Türk bayrağını indirenlerin hainlikleri üzerinden Erdoğan'a hakaret eden Emin Çölaşan'ın, 1 yıl sonra, PKK'ya nasıl sahip çıktığını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız..

#5
Foto - 10 Haziran 2015 Sözcü gazetesi. Bir yıl önce hainlerin Türk bayrağını askeri kışla önündeki direkten indirmesi üzerinden Tayyip Erdoğan'a saldıran Sözcü, 2015'de HDP'nin barajı geçmesi için CHP'lilere emanet oy vermesi çağrısı başarıya ulaştıktan sonra, Erdoğan'a

10 Haziran 2015 Sözcü gazetesi. Bir yıl önce hainlerin Türk bayrağını askeri kışla önündeki direkten indirmesi üzerinden Tayyip Erdoğan'a saldıran Sözcü, 2015'de HDP'nin barajı geçmesi için CHP'lilere emanet oy vermesi çağrısı başarıya ulaştıktan sonra, Erdoğan'a "Boşuna ağlama" manşeti ile seslenmiş.. "Habur'da dağdan inen teröristleri davul zurna ile karşıladınız" diyerek, AK Parti'nin imza attığı "bu ülkede barış olması için attığı adımı" itibarsızlaştırmak isteyen Sözcü, kendisinin HDP'ye 2015 haziran seçimlerinde verdiği desteği gizleyip, bu partinin 80 milletvekili kazanmasını AK Parti'ye fatura etmiş. O AK Parti, şimdi 5 yıl sonra o HDP'den hesap sorunca, ne hikmetse ciyaklaması Sözcü'den çıkıyor!

#6
Foto - 10 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi. 5 yıl önceki Cumhuriyet gazetesi tam ibretlik.. Hangisini zikredelim, 4 başlık halinde Türkiye'yi özetlemişler ama.. 4 başlık da tam fiyasko..

10 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi. 5 yıl önceki Cumhuriyet gazetesi tam ibretlik.. Hangisini zikredelim, 4 başlık halinde Türkiye'yi özetlemişler ama.. 4 başlık da tam fiyasko.. "İlk faturayı Obama kesti"den başlayalım? O Obama bugün siyasi mevta oldu mu? Oldu... Erdoğan Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor mu? Oturuyor?.. Söyle şimdi Cumhuriyet, kim kime fatura kesti? İkinci operasyonel haberleri HSBC için attıkları "Türkiye'den neden kaçtı" başlığı. Yabancılar gelince "Türkiye'yi satıyorsunuz" diyenler, o yabancıların yaptıkları usulsüzlüklere ceza kesilince kaçtıklarında da, bu sefer "neden kaçtı" diye algı oluşturuyorlar.. "Ruslar artık gelmiyor" ile 3. algıyı oluşturmak isteyen Cumhuriyet, bir yıl sonrasından itibaren Rus turist sayısında kırılan rekorları görünce, ne yaptılar? Azıcık utandılar mı? Mümkün değil. Dördüncü başlıkları da, "Enkazın büyüğü spor inşaatlarında" şeklinde.. "56 müteahhit firma parasını alamadı" üst başlığını atan Cumhuriyet, okurunu öyle aptal yerine koyuyor ki, bugün ise "Müteahhitleri zengin etti" diye haber üstüne haber yapıyor.. Söyle Cumhuriyet, AK Parti, müteahhitlerin paralarını vermeyen bir iktidar mı, yoksa onları zengin eden bir iktidar mı? Yalanın bini bir para.. Utanma ise, sıfır mesabesinde..

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