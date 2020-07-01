2020-07-01 14:05:30 Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 1 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 1 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Kemalist Cumhuriyet’in 1 Temmuz 2013 tarihli “NATO’yla da kavga” haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Solcu geçinen, ABD karşıtı geçinen, "M. Kemal'in emperyalizmle savaşının askerleriyiz" diyen Cumhuriyet gazetesi, "NATO'yla da kavga" başlığı ile, NATOculuğunu itiraf etmiş. Arşive kaydedin, hem Türkiye'nin NATO'yla kavga edebilecek güce geldiğini göstermesi açısından, hem de Cumhuriyet'in NATOculuğunun itirafının belgesi olması açısından.. Solcular, bu başlığa bakıp bakıp, okudukları gazeteden utansınlar” dedi.