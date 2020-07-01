Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 1 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Sözcü, 1 Temmuz 2016 “Hatalarının bedelini halk canıyla ödüyor” FETÖ'nün eline tutuşturduğu sahte belgelerle MİT'in IŞİD'e silah yolladığı iftirasını atan Sözcü gazetesi, o terör örgütü Türkiye'de silahlı saldırılar yapınca, bu sefer de "Hatalarının bedelini halk canıyla ödüyor" başlığını attılar. Doğrusu ne? Türkiye hiçbir zaman IŞİD'e destek vermedi. IŞİD, Musul Konsolosluğumuzu bastı, çalışanlarımızı rehin aldı.. Bunu gizleyerek, sanki IŞİD'e yardım yapılıyormuş gibi yıllarca iftira atan Sözcü, o örgüt direkt Türkiye'ye saldırdığında da, bu sefer "halk canıyla ödüyor" tahrikinde bulundu. Bugün o IŞİD bitti. Sözcü'nün suçladığı Türkiye, IŞİD'i bitirdi. Ama bunu bile yazamaz, FETÖ'cülerle kolkola giren Sözcü.. “Madem hükümet IŞİD’e toleranslı, bu IŞİD’liler niye Türkiye’ye saldırıyor” diye soracak akılları bile yoktur, bu Sözcü ekibinin.. Olaya bir de şöyle bakalım: 15 Temmuz hain darbe girişimine giden Türkiye'de, bakın darbeden 15 gün önce hangi manşetler atılmış. Bu manşetler, aslında darbeye nasıl zemin hazırlamış. Sözcü, “Türkiye'de IŞİD büyük eylemler yapıyor, yapmayı sürdürüyor” algısı oluşturmuş. Boğaz köprüsünü kesen askerlere de, "IŞİD büyük bir eylem yapacak. Onun için tedbir almaya geldik." söylemini dillendirmek kalmış. Algının bir kolunda Sözcü var. Diğer kolunda da TSK'ya sızmış FETÖ'cü subaylar..