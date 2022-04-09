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Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması

2022-04-09 15:08:27
Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valide-i Cedid Camii'nde teravih namazı kıldırdı ve ardından yaptığı konuşmada vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

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Foto - Bu yıl teravih namazlarının daha bir coşkuyla, daha bir heyecanla kılındığını belirten Başkan Erbaş,

Bu yıl teravih namazlarının daha bir coşkuyla, daha bir heyecanla kılındığını belirten Başkan Erbaş, "Teravih namazlarımızı iki yıl camilerde cemaatle kılamadık, onun yerine evlerimizde kıldık. İşte görüyorsunuz camilerdeki teravih namazının tadı bir başka oluyor" dedi.

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Foto - Teravih namazının önemine değinen Erbaş,

Teravih namazının önemine değinen Erbaş, " Teravih, Ramazan ayına has bir namazdır. Teravih sayesinde 40 kere daha fazla Rabbimize secde etmiş oluyoruz. Alak Suresi'nin sonunda Rabbimiz, 'Secde et ve yaklaş buyuruyor' demek ki Allah'a yaklaşmanın yolu secdeden geçiyor. Hep birlikte Rabbimize 20 rekatta 40 defa secde etmek ne büyük bir nimettir, ne büyük bir lütuftur" ifadelerini kullandı.

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"ÇOCUKLARINIZA ANLATIN" - Allah'ın insanoğlu için sayısız nimet verdiğinin altını çizen Erbaş, "Bir nefes alıp vermek o kadar önemli ki. Biz biliyoruz bir nefes alıp vermenin ve onun dışında Cenab-ı Hak'kın nice nimetlerinin karşılığını, şükrünü sadece beş vakit namazla değil, alnımız secdeden kalkmasa yine de ödeyemeyiz, onun şükrünü eda edemeyiz" diye konuştu. Hazreti İbrahim'in, 'Ya Rabbi beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle' diye dua ettiğini hatırlatan Erbaş, ailelerin çocukları için çokça dua etmelerini ve onlara ibadetlerin hikmetlerini anlatmalarını tavsiye etti.

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