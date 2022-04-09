Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması

"ÇOCUKLARINIZA ANLATIN" - Allah'ın insanoğlu için sayısız nimet verdiğinin altını çizen Erbaş, "Bir nefes alıp vermek o kadar önemli ki. Biz biliyoruz bir nefes alıp vermenin ve onun dışında Cenab-ı Hak'kın nice nimetlerinin karşılığını, şükrünü sadece beş vakit namazla değil, alnımız secdeden kalkmasa yine de ödeyemeyiz, onun şükrünü eda edemeyiz" diye konuştu. Hazreti İbrahim'in, 'Ya Rabbi beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle' diye dua ettiğini hatırlatan Erbaş, ailelerin çocukları için çokça dua etmelerini ve onlara ibadetlerin hikmetlerini anlatmalarını tavsiye etti.