  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MMU Kaan'dan sonra Türkiye'ye bir müjde daha! Küllerinden doğan o şirket duyurdu: Yeni uçak yapıyoruz

21 yıl ömrü var dediler 1 yılda çöktü. Metrobüs yolundaki 'Beton Yol' uygulaması sınıfta kaldı!

Sergen Yalçın'dan İsrailli provokatör Jehezkel ile ilgili skandal açıklama: Siyasi isimler beni aradı

Ali Erbaş'tan müthiş hamle! Helal olsun

Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

Topraklarından fışkıran petrolü Türkiye'ye teklif eden ülke ilan etti: Ankara ile anlaştık

Karayaka beldesi bakın ismini nasıl almış!

Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

Daha dikkatli bakın! Burası depo mu cami mi?

Buralarda yaşıyorsanız başınıza talih kuşu konacak! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu: 82 ile başlayıp 106'ya kadar....
Gündem
4
Ali Erbaş'tan müthiş hamle! Helal olsun

2024-02-27 12:51:20
Ali Erbaş'tan müthiş hamle! Helal olsun

İslam düşmanlarının sürekli hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sabah namazında öğrencilerle buluştu.

#1
Foto - Ali Erbaş'tan müthiş hamle! Helal olsun

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

#2
Foto - Ali Erbaş'tan müthiş hamle! Helal olsun

Namazın ardından gençlere hitap eden Erbaş, Müslümanların hem dünya hem de ahiret için çok çalışılması gerektiğine dikkati çekti.

#3
Foto - Ali Erbaş'tan müthiş hamle! Helal olsun

"Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz. Bizim güçlü olduğumuz zamanlarda buradan giden bir ferman Avrupa'yı titretiyordu." ifadelerini kullanan Erbaş, Filistinliler ve dünya mazlumları için dua etti.

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken açıklama: Utanç ve hazin verici! Bütün nesiller bilsin bu adamları
Aktüel

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken açıklama: Utanç ve hazin verici! Bütün nesiller bilsin bu adamları

Kocaeli'de düzenlenen programda açıklamalarda bulunanProf. Dr. İlber Ortaylı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama
Siyaset

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'nın dün Batman tribününden paylaştığı videoya ilişkin DEM Parti'den skandal bir açıklama geldi.
Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi
Dünya

Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini açıkladı. Biden,..
Yeniden Refah Partili isimden olay çıkış: Ekrem İmamoğlu AK Parti'ye geçmek için yardımımı istedi

Yeniden Refah Partili isimden olay çıkış: Ekrem İmamoğlu AK Parti'ye geçmek için yardımımı istedi
Türkiye'de her an büyük bir istila, kötü sonuçlar olabilir: beklenen tarih! İşte ilgili iddialarına yanıt
Aktüel

Türkiye'de her an büyük bir istila, kötü sonuçlar olabilir: beklenen tarih! İşte ilgili iddialarına yanıt

Türkiye'nin her an büyük bir istila başlayabilir diyerek duyurdular! Çok büyük tehlike arz ediyor, yılda 300 kat çoğalıyor mücadele etmesi ç..
34 ülkeye ihracat yapıyorlardı! Türk tekstil firması iflas ediyor
Ekonomi

34 ülkeye ihracat yapıyorlardı! Türk tekstil firması iflas ediyor

Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan Armes Home konkordato ilan etti. Tekstil devine ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23