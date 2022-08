Allah'tan yardım dilemenin yolunun sabretmek olduğunu belirten Erbaş şöyle devam etti: "Sabır olmasaydı, nasıl yaşardık dünyada, bu acılara nasıl tahammül ederdik. Aziz kardeşlerim ne yapalım? Olmasaydı bu tür kazalar, ölümler, ani ölümler, ama kaza bu. Ne yapacağız? Sabredeceğiz, ama tedbirlerimizi alacağız. Tedbirlerimizi almak, bizim işimiz. Rabb'imiz, 'Üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül et.' buyuruyor. Biz inşallah üzerimize düşeni yapmaya gayret edelim. Sadece yaşadığımız bu elim kazaya göre demiyorum. Her zaman, hayatımızın her anında üzerimize düşen vazifeyi yapmamız, tedbirli olmamız lazım."