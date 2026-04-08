Bakan Gürlek TBMM komisyon üyelerini kabul etti: Suça sürüklenen çocuklar konusunda yasal düzenlemeler yapacağız
Adalet Bakanı Gürlek: “Cezasızlık algısı’ maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız” dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri ile Ankara Hakimevi’nde bir araya geldi. Bakan Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile geçen Pazar günü İstanbul Hakimevi’nde mağdur ailelerle bir buluşma gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bunun toplumda önemli bir farkındalık oluşturduğunu kaydeden Bakan Gürlek, mağdur ailelerin sorunlarını dinlediklerini anlattı.