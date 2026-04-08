Bakan Gürlek TBMM komisyon üyelerini kabul etti: Suça sürüklenen çocuklar konusunda yasal düzenlemeler yapacağız

CEZASIZLIK ALGISI TOPLUMU RAHATSIZ EDİYOR: Bakan Gürlek konuşmasına şöyle devam etti: “Ben, pazar günü Sayın Başkanımla mağdur ailelerle birlikte toplantıda çok etkilendim. Çok duygusal anlar oluştu. Yani birebir onların üzüntülerini derinden hissettik. Yani ‘çocuk’ diyoruz. Elbette çocuklar hepimizin çoluk çocuğu var ama burada bir taraftan da mağdur aileler de var. Yani suç politikasını dengelememiz gerekiyor. Yani ‘cezasızlık algısı’ maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız. Şu an çalışma aşamasındayız. Sizin çalışmalarınızla birlikte bu süreci birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmanın özellikle sizin komisyonunuzun raporlarını biz dört gözle bekliyoruz. Çünkü oradan çıkacak rapor çok önemli.” Komisyonun 700 hakim, savcı ile görüştüğünü ve mağdur aileleri bizzat dinlediğini hatırlatan Bakan Gürlek, bu sürece ellerinden geldiğince katkı vermek istediklerini ifade etti. Bir an önce yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek, toplumda yüzde 81 oranında çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda genel bir kanaat olduğunu belirtti. Hakim ve savcıların bazen takdir haklarını farklı kullanabildiğini kaydeden Bakan Gürlek, “Hakim savcılara verilen takdir hakları biraz geniş. Gerekirse hakim, savcı arkadaşlarla sık sık bir araya gelerek, istişare toplantıları yapılarak bu konuda hassasiyeti dile getirmek gerekiyorsa bunu da söyleyelim. Kanun değişikliği yapılması gerekiyorsa, kanun değişikliği… Önleyici ve caydırıcı tedbirler konusu da çok önemli. Burada üç bakanlığımızın birlikte çalışmasını çok kıymetli buluyorum” ifadelerini kullandı.