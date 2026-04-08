Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek
Ortadoğu'da savunma alanında dengeleri değiştirecek bir silah sahaya sürüldü. Güneş enerjili yeni İHA K1000ULE kamuoyuna tanıtıldı.
Ortadoğu'da savunma alanında dengeleri değiştirecek bir silah sahaya sürüldü. Güneş enerjili yeni İHA K1000ULE kamuoyuna tanıtıldı.
ABD Hava Kuvvetleri’nin Orta Doğu karargahı, ultra uzun menzilli uçuş kabiliyeti sunacak yeni bir güneş enerjisiyle çalışan insansız hava aracını hizmete sokmaya hazırlanıyor.
ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT), istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerini desteklemek üzere sınırsız sayıda K1000ULE hava aracı temin edilmesi için 7 Nisan’da Kraus Hamdani Aerospace ile 270 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
Tamamen elektrikle çalışan K1000, sürekli uçuş için güç sağlayan yerleşik güneş panelleri sayesinde günlerce kesintisiz görev yapabiliyor. Kraus Hamdani, 2023 yılında bu İHA ile 75 saatten fazla süren bir test uçuşu gerçekleştirmişti.
K1000ULE, uzun süreli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) desteği sağlamanın yanı sıra, yüksek dayanıklılığı sayesinde havadan iletişim düğümü olarak da görev yapabilecek. Bu sayede geleneksel savaş alanı telsiz ağlarının menzilini genişletmesi hedefleniyor. Kraus Hamdani’nin kurucu ortağı ve teknoloji direktörü Stefan Kraus, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Görüş mesafesinin ötesindeki operasyonlar kritik önem taşıdığında, K1000ULE’nin güvenli SATCOM (uydu haberleşmesi) yeteneği, Orta Doğu’daki ABD kuvvetleri ve müttefik ülkeler için hem ISR hem de dayanıklı bağlantı sağlar” dedi.
ABD Ordusu, Yeni Nesil Komuta ve Kontrol ortamını desteklemek üzere K1000ULE’yi bir iletişim ağı sistemi olarak halihazırda sahaya sürdü. Güneş enerjisiyle çalışan İHA, otonom uçuşu mümkün kılmak için Anduril Industries’in Lattice yazılımıyla eşleştirildi.
Grup 2 boyutundaki İHA, hem dikey kalkış ve iniş hem de sabit kanatlı seçeneklerle sunuluyor. Kraus Hamdani, FlightGlobal’e yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’nin VTOL özellikli K1000’leri teslim alacağını söyledi.
Ayrıca her bir hava aracının, operasyon sahaları arasında daha verimli taşınabilmesi için parçalarına ayrılabildiği belirtildi. KAYNAK: haber.aero
