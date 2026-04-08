  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çıtır çıtır, çiğnenebilir ve yumuşak: O ülkede popülerleşen bir yemek trendi! Şimdilerde gündem oldu İşte Avrupa pazarındaki 'Türk mucizesi' İbn-i Sina'dan El-Biruni'ye kadar... Avrupa bu bitkinin peşinde! Uzman isimden sakın yapmayın uyarısı: Aşırı su tüketimi hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek Sıcak saatler! İsrail'e ait Hermes-900 modeli İHA düşürüldü
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek

Ortadoğu'da savunma alanında dengeleri değiştirecek bir silah sahaya sürüldü. Güneş enerjili yeni İHA K1000ULE kamuoyuna tanıtıldı.

#1
Foto - Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek

ABD Hava Kuvvetleri’nin Orta Doğu karargahı, ultra uzun menzilli uçuş kabiliyeti sunacak yeni bir güneş enerjisiyle çalışan insansız hava aracını hizmete sokmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek

ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT), istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerini desteklemek üzere sınırsız sayıda K1000ULE hava aracı temin edilmesi için 7 Nisan’da Kraus Hamdani Aerospace ile 270 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

#3
Foto - Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek

Tamamen elektrikle çalışan K1000, sürekli uçuş için güç sağlayan yerleşik güneş panelleri sayesinde günlerce kesintisiz görev yapabiliyor. Kraus Hamdani, 2023 yılında bu İHA ile 75 saatten fazla süren bir test uçuşu gerçekleştirmişti.

#4
Foto - Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek

K1000ULE, uzun süreli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) desteği sağlamanın yanı sıra, yüksek dayanıklılığı sayesinde havadan iletişim düğümü olarak da görev yapabilecek. Bu sayede geleneksel savaş alanı telsiz ağlarının menzilini genişletmesi hedefleniyor. Kraus Hamdani’nin kurucu ortağı ve teknoloji direktörü Stefan Kraus, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Görüş mesafesinin ötesindeki operasyonlar kritik önem taşıdığında, K1000ULE’nin güvenli SATCOM (uydu haberleşmesi) yeteneği, Orta Doğu’daki ABD kuvvetleri ve müttefik ülkeler için hem ISR hem de dayanıklı bağlantı sağlar” dedi.

#5
Foto - Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek

ABD Ordusu, Yeni Nesil Komuta ve Kontrol ortamını desteklemek üzere K1000ULE’yi bir iletişim ağı sistemi olarak halihazırda sahaya sürdü. Güneş enerjisiyle çalışan İHA, otonom uçuşu mümkün kılmak için Anduril Industries’in Lattice yazılımıyla eşleştirildi.

#6
Foto - Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek

Grup 2 boyutundaki İHA, hem dikey kalkış ve iniş hem de sabit kanatlı seçeneklerle sunuluyor. Kraus Hamdani, FlightGlobal’e yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’nin VTOL özellikli K1000’leri teslim alacağını söyledi.

#7
Foto - Savunmada dengeler altüst olacak: Güneş enerjili K1000ULE İHA duyuruldu, havada kalış süresi şok edecek

Ayrıca her bir hava aracının, operasyon sahaları arasında daha verimli taşınabilmesi için parçalarına ayrılabildiği belirtildi. KAYNAK: haber.aero

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
Dünya

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada el..
Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği
Gündem

Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği

Belediye başkanları otel odalarında basılan CHP, tekbir getiren vatan evlatlarına ceza keserek yeni bir kepazeliğe imza attı.
Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi
Gündem

Hem yalancı hem küfürbaz! ‘Pinç’ Oğuzhan ‘Babala’ra geldi

‘BabalaTV’ isimli YouTube kanalında yaptığı ‘Pınç’ programıyla tanınan, özellikle Kemalist olmayanlara ettiği hakaret ve küfürlerle bilinen ..
CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç
Dünya

CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç

Türkiye’de CHP belediyelerinde ve CHP parti binalarında hemen her gün cereyan eden fuhuş olayları sürerken, Endonezya’da fuhuşa örnek bir ce..
İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı
Dünya

İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı

İran basını, ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarının kapandığını duyurdu.

Erakçi’den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı
Dünya

Erakçi’den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23