Sıcak saatler! İsrail'e ait Hermes-900 modeli İHA düşürüldü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'dan yapılan açıklamada "Fars eyaletinde İsrail'e ait Hermes-900 modeli İHA düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait Hermes-900 modeli bir İHA, Fars eyaletine bağlı Lar ilçesi semalarında ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından tespit edilerek düşürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Herhangi bir Amerikan veya Siyonist düşman hava aracının, askeri operasyon yürütmese dahi ülke semalarına girmesi ateşkes ihlali olarak kabul edilecek ve kesin bir karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran'ın Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, Lübnan'a saldırılarıyla geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını bildirdi.

Kanda ve gendeki bozukluk

İsrail'e İsrail ordusuna kazandiginin çoğunu yatıran mudlumana atılan bomba sıkılan mermide her kurusunda aldigiyla dolayiyla olsa payı olan israilin tescilli markalari coca cola MC donalt Pepsi .. israilin tescilli içecek yigecegi gibi Ariel gibi deterjanini Troya gecmeyip israrla İsrail'in visa master...kullanan batili ülkelerin vatandaşları bile yoğun israil ürünlerini boykot ederken İsrail mallarına boykotu hiçe sayanlar kesinlikle kanındaki genindeki bozukluğun derecesini bir olctursun

Mehmet emin temel

Savasa devam ey İran. Bunlar kaybetti. Fllsitinde de kaybettiler. Gottikce zayıflıyor,o uüzdrn kuduruyor.
