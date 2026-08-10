Savunma sanayinde yaşananlar ülkeyi sarstı: İHA üretiminde yolsuzluk skandalı

Bu tutuklamalar, Rusya’nın stratejik öneme sahip drone üretim sektöründe devlet denetiminin ve yolsuzlukla mücadelenin ne denli sıkı olduğunu gösteriyor. Şirketin sivil alandaki faaliyetlerine rağmen, ürünlerinin potansiyel askeri kullanımı, devletin bu sektöre olan ilgisini ve hassasiyetini artırıyor. Olay, aynı zamanda Rusya’nın savunma sanayisinde faaliyet gösteren özel şirketlerin karşı karşıya olduğu riskleri de gözler önüne seriyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, iddianamenin ayrıntılarının ve şüphelilerin savunmalarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu gelişme, Rusya’daki drone üreticileri ve savunma sanayi şirketleri için önemli bir uyarı niteliği taşırken, devlet ile özel sektör arasındaki ilişkilerin yeniden sorgulanmasına neden olabilir.