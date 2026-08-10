Savunma sanayinde yaşananlar ülkeyi sarstı: İHA üretiminde yolsuzluk skandalı

Uzmanlar, tutuklamaların büyük olasılıkla bir devlet sözleşmesinin (göz kararı) ihlali veya zimmete para geçirilmesiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Avukat Yelena Fedulova, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, davaya konu olayın “muhtemelen bir devlet sözleşmesi kapsamında gerçekleşen bir zimmet” olduğunu belirtti. Fedulova’ya göre, her iki yöneticinin de aynı anda gözaltına alınması, ihlallerin uzun bir süreye yayıldığına ve birden fazla sözleşmeyi kapsadığına işaret ediyor. Mağdurun büyük olasılıkla Rusya Federasyonu bütçesi olduğunu ve sözleşmeyi imzalayan kurumun Savunma Bakanlığı olabileceğini ifade eden Fedulova, bu tür davalarda genellikle maksimum cezaların verildiğini vurguladı.