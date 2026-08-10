Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!

Sezon başında Osimhen için 120-140 milyon Euro seviyelerinde astronomik bir teklif gelmesi halinde durumun değerlendirilebileceği konuşuluyordu. Gelinen noktada ise bu düşünce tamamen rafa kalktı. Teknik heyet ve yönetim, Osimhen'i hem Süper Lig'deki hedeflerin hem de Şampiyonlar Ligi planlamasının merkezinde görüyor.