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Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!

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Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!

Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Tottenham gibi dev kulüplerin izlediği Osimhen için son kararını verdi.

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Foto - Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!

Galatasaray'ın tarihi bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve son iki sezonda kazanılan şampiyonlukta kilit payı olan Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

#2
Foto - Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!

Manchester United, Tottenham ve Barcelona'nın ardından LaLiga'nın bir başka devi Atletico Madrid de Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, sarı-kırmızılı yönetimden karar çıktı.

#3
Foto - Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!

Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin kalan bölümünde Osimhen dosyasını tamamen kapattı. Yönetimin, oyuncuyla ilgili menajerler üzerinden gelebilecek teklif ve önerileri dahi gündemine almama kararı aldığı öğrenildi.

#4
Foto - Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!

Sezon başında Osimhen için 120-140 milyon Euro seviyelerinde astronomik bir teklif gelmesi halinde durumun değerlendirilebileceği konuşuluyordu. Gelinen noktada ise bu düşünce tamamen rafa kalktı. Teknik heyet ve yönetim, Osimhen'i hem Süper Lig'deki hedeflerin hem de Şampiyonlar Ligi planlamasının merkezinde görüyor.

#5
Foto - Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!

Sarı-Kırmızılılar, transfer dönemi sona erene kadar rakam ne olursa olsun yıldız santrforla ilgili herhangi bir görüşme yapmayı düşünmüyor. Galatasaray cephesinde ortak görüş net: Osimhen satılık değil.

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Yorumlar

Aliihsan Yenipazarli

Daha iyisini almadan kesinlikle hiç bir futbolcu satmayiniz şampiyonluk senemizde yapılan hataları sakın ha sakın bir daha yapmayın yoksa beddua altında kalırsınız bu çocuklarınıza ve torunlarıniza kadar gider

Davetçi

140 gelecek te satmıyacaklar dalgamı geçiyorsunuz. 70 kasaya, 70 e süper golcüler var.
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