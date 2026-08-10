Atletico Madrid kapıya dayanınca sürpriz hamle yapıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı!
Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Tottenham gibi dev kulüplerin izlediği Osimhen için son kararını verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Tottenham gibi dev kulüplerin izlediği Osimhen için son kararını verdi.
Galatasaray'ın tarihi bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve son iki sezonda kazanılan şampiyonlukta kilit payı olan Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.
Manchester United, Tottenham ve Barcelona'nın ardından LaLiga'nın bir başka devi Atletico Madrid de Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, sarı-kırmızılı yönetimden karar çıktı.
Sarı-Kırmızılılar, transfer döneminin kalan bölümünde Osimhen dosyasını tamamen kapattı. Yönetimin, oyuncuyla ilgili menajerler üzerinden gelebilecek teklif ve önerileri dahi gündemine almama kararı aldığı öğrenildi.
Sezon başında Osimhen için 120-140 milyon Euro seviyelerinde astronomik bir teklif gelmesi halinde durumun değerlendirilebileceği konuşuluyordu. Gelinen noktada ise bu düşünce tamamen rafa kalktı. Teknik heyet ve yönetim, Osimhen'i hem Süper Lig'deki hedeflerin hem de Şampiyonlar Ligi planlamasının merkezinde görüyor.
Sarı-Kırmızılılar, transfer dönemi sona erene kadar rakam ne olursa olsun yıldız santrforla ilgili herhangi bir görüşme yapmayı düşünmüyor. Galatasaray cephesinde ortak görüş net: Osimhen satılık değil.
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