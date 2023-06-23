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Teknoloji-Bilişim
7
Alev silahlı robot köpek satışa çıktı

2023-06-23 00:55:05
Alev silahlı robot köpek satışa çıktı

Alev silahlı Thermonator isimli yeni robot, 9 metreye kadar alev püskürtüyor.

#1
Foto - Alev silahlı robot köpek satışa çıktı

Film endüstrisinde kullanılan alev püskürtücü araçlarıyla tanınan bir şirket, robot köpeği elden geçirdi. Alev silahı ile donatılan robot köpek, satışa çıkmadan endişe yarattı. Thermonator olarak adlandırılan robotun; tasarım, güvenlik ve etik konularında çeşitli sorunlara yol açabileceği bildirildi.

#2
Foto - Alev silahlı robot köpek satışa çıktı

Thermonator ile 9 metre uzağa alev püskürtün Throwflame tarafından geliştirilen alev silahlı robot köpek, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 9 metreye kadar alev püskürtebilen silah, artık robot ile taşınabilir olacak. Throwflame, Thermonator’ın “ilk alev makinesi kullanan robot köpek” olacağını dile getirdi.

#3
Foto - Alev silahlı robot köpek satışa çıktı

Şirket tarafından paylaşılan ürün açıklamasına göre Thermonator, kullanıcının talep ettiği her yere ateş saçabiliyor. Bu durum, uzaktan kontrol edilebiliyor ve 9 metre uzaklığa kadar alev saçabiliyor olmasıyla tepki çekti.

#4
Foto - Alev silahlı robot köpek satışa çıktı

Throwflame, ürünlerinin öncelikle eğlence amaçlı kullanılmak üzere tasarlandığını söyledi. Ancak Thermonator’ın herkese açık olarak sunulması, çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Şirket, robot köpeği silah olarak pazarlamıyor. Ancak yanlış kullanımlarda tehlikeli olabileceğinin altını çiziyor.

#5
Foto - Alev silahlı robot köpek satışa çıktı

Alev makinesi, belirli bir dereceye kadar otonom çalışan Unitree Go1 robodog’a yerleştirildi. Boston Dynamics’in Spot isimli robotunun kullanılmama nedeni açıklanmadı. Ancak Boston Dynamics, robotlarının silahlandırılmasına karşı olduğunu söylemişti. Ayrıca Spot’un 70 bin dolarlık fiyatına kıyasla Unitree Go1 sadece 3 bin dolar seviyesinde.

#6
Foto - Alev silahlı robot köpek satışa çıktı

Throwflame, Thermonator için bekleme listesi başlattı ve yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Fiyatlandırması ise henüz açıklanmadı.

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