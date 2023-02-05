  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
8
Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

2023-02-05 06:58:33
Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

Çatalca'da elektrik kablosu üretimi yapan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

#1
Foto - Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

#4
Foto - Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

Yangına müdahale...

#5
Foto - Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

Yangına müdahale...

#6
Foto - Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

Yangına müdahale...

#7
Foto - Alev alev yandı! Ekipler zor anlar yaşadı

Yangına müdahale...

Altın neden çöktü? Hatice Kolçak açıkladı: Gram altın o rakama düşerse şaşırmayın
Ekonomi

Altın neden çöktü? Hatice Kolçak açıkladı: Gram altın o rakama düşerse şaşırmayın

Altın fiyatlarındaki geri çekilme yatırımcıyı tedirgin ederken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan yeni tahminler geldi.
İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Son teslimatı yapıldı
Teknoloji

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Son teslimatı yapıldı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin son teslimatı Gölcük Tersanesi Komuta..
Meteorolojiden uyarı: Yarın bekleniyor
Aktüel

Meteorolojiden uyarı: Yarın bekleniyor

Batı Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey ve Güney Ege ile Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Kılıçdaroğlu büyük şok yaşadı! Tam konuştuğu sırada...
Gündem

Kılıçdaroğlu büyük şok yaşadı! Tam konuştuğu sırada...

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'nin Gençlik Festivali'nde konuştuğu sıra..
Wikipedia'yı yasaklandılar
Dünya

Wikipedia'yı yasaklandılar

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Wikipedia'yı yasakladı. ..
Rusya'dan AB'ye sert tepki
Dünya

Rusya'dan AB'ye sert tepki

AB'nin Ukrayna'yı finanse etmesine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, savaş cephesi oluşturmak için her şeyin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23