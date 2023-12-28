“Alçak, arsız, PKK'lının çorabı gibi iğrenç koku yayan pis politikacı! Senin de sonun hüsran olacak"

Buna rağmen sen; partinin ve başındakinin yaşadıklarından ibret almayıp eskisinden daha beter, daha sefil, daha aşağılık politik manevralara, manipülasyonlara yelteniyorsun. Bak, demedi deme Özgür Efendi! Öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarar verir. Boşuna celallenme, beyhude efelenme! Bu millet sana da dersini 31 Mart 2024’te verecek. PKK’nin siyasi acentesiyle ticaret yapmanın zehirli meyvesini sandıkta devşireceksin. O vakit biz, 'Dersini almış da ediyor ezber.' türküsünü söyleyeceğiz. Sen ve 'Kendim ettim, kendim buldum; gül gibi sararıp soldum, eyvah!' diye ağıt yakacaksın. Ayaktaşlarınsa bu kez faturayı sana çıkaracak ve yeni yüzyılın eş başkanı Badi Ekrem’e koşacak. O da, hizmetten çok poz ve metan gazı verdiği İstanbul’u kaybetmenin ezikliğinden kaçmak için yeni bir maceraya heveslenecek." Bahçeli, partisinin grup toplantısında ortak bildiriye imza atmayan ve Manisa’da asker cenazesinde provokasyona maruz kalan Özel için "Böyle giderse sokağa bile çıkamaz" demişti. Özel ise Bahçeli’nin bu sözlerine yanıt olarak, "İyi siyasetçi olabilir ama kötü biri" ifadelerini kullanmıştı.