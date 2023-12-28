2023-12-28 12:56:20 “Alçak, arsız, PKK'lının çorabı gibi iğrenç koku yayan pis politikacı! Senin de sonun hüsran olacak"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan polemiğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı. Özel’in Bahçeli’ye "kötü biri" demesi üzerine Yalçın, "Müptezel, arsız, çıkmamış PKK'lının çorabı gibi iğrenç koku yayan pis politikacı!" ifadelerini kullanadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağır ifadelerle hedef aldı. Yalçın, "Sende düşkünlüğün, vurdumduymazlığın, yüzsüzlüğün, çıkarcılığın ölçüsü seviye bile değil; çukur derekesinde... Sen, kelimenin tam manasıyla çukur bir insansın. Sen, nefesi aylarca ayağı mekaptan çıkmamış PKK’lı teröristin çorabı gibi iğrenç koku yayan pis bir politikacısın!" dedi. Yalçın, "Kötü sıfatı, senin gibilere iltifat sayılır. Alçak da senin türünden mürai politikacı taslakları için madalya yerine geçer" diye yazdı. Yalçın, şu ifadeleri kullandı: