2023-08-10 11:37:44 Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası birbirlerine düşen CHP ve İYİ Parti’de karşılıklı suçlamalar devam ediyor. CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı ve sert sözlerle yüklendi. Akşener’i ‘nezaketsiz’ olmakla itham eden CHP’li Sarı, “Yani 'Biz CHP ile bir iş birliği yaptık ve bundan muzdaribiz, almamız gereken oyu almadık' demeleri bence büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Daha ağır ifade edebilirim ama şuan için bunu uygun görmüyorum. CHP, İYİ Parti’ye 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İYİ Parti diye bir parti olacak mıydı büyük soru işareti.” dedi.