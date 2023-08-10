Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı

SİYASİ NEZAKETSİZLİK VURGUSU CHP ile İYİ Parti arasında esen sert rüzgarlar fırtınaya dönüştü. İki partinin en yetkili isimleri, birbirilerini hedef alan açıklamalarda tonajı iyice artırdı. Son olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, İYİ Parti Gene Başkanı Akşener'e yönelik sert söylemlerde bulundu. Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Sarı, 'İYİ Parti kurmuş olduğu stratejik ilişkiden faydalanan bir parti. Yani 'Biz CHP ile bir iş birliği yaptık ve bundan muzdaribiz, almamız gereken oyu almadık' demeleri bence büyük bir siyasi nezaketsizliktir. En uygun terimle. Bunu daha ağır şekilde ifade edebilirim ama şuan için uygun görmüyorum.' dedi.