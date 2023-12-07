Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: Maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz

AKŞENER'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: MANDA VE HİMAYE TUZAĞI CHP'nin iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla reddeden İYİ Parti'de genel başkan Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yeni mesajlar verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. Ortak noktaları, bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek." dedi. Akşener, "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.