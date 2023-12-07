2023-12-07 06:45:41 Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: Maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz
CHP’nin iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu’nda alınan kararla reddeden İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yeni mesajlar verdi. Zehir zemberek sözlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak halinde oldukları CHP'ye kapıları kapatan Akşener, CHP'yi manda ve himaye tuzağı kurmakla suçladı. Akşener, “Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.