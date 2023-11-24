Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımızın hakkında konuşmamaya özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim. Çünkü istifa, bir ön seçim yaparsınız üyeler ya da delegeleriniz bir liste yapar. Sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. İzahta bulunulacak hesapta bulunulacak, helalleşilecek alan orasıdır. Dolayısıyla ben buna böyle inandığım için hiç nezaketimi bozmadım. Zaman zaman çok çirkin haksız durumlara maruz kalmama rağmen. Bu dönem ilginç bir şey oluyor, o da şu: Genel İdare Kurulumuzla bir karar aldık. O karar da Türkiyenin 81 ilinde müstakil girme kararıydı seçime. O günden beri hem muhalif medya diyebileceğimiz alanlar hem de yandaş medya ikisi birden ateş ediyor. Hangi nasırlara bastığımızı ben bilmiyorum. Çünkü bu parti, bu ülkeyi yönetmek için kurulmuş çok iftiralarla pisliklerle tehditlerle karşı karşıya kalarak bu günlere gelmiş. Dün ben izlemedim ama arkadaşlarımızdan çıkardığım yorum şudur; çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin "bunlar iftiradır" diye mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim hukuk açısından. Ama tekrar söylüyorum edep, ahlak, hayâ duygusu siyasette çok önemlidir.