Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

Dikbayır, İYİ Parti’nin seçim kampanyasını Akşener’in oğlu Fatih Akşener’in yürüttüğünü belirterek, “Genel başkanın oğlu iletişim uzmanı değil, elektrik mühendisi” dedi. Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı’nın kendisine iş adamlarından para topladığını ve parayı Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve eşine verdiğini söylediğini ileri sürerek, “Oradan partinin kasasına veya bana para gelmedi” iddiasında bulundu. Dikbayır özetle şunları söyledi: “Genel başkan diyor ki ‘Bir milletvekili tarafından benim hesaplarım araştırılmış.’ Uğur Poyraz ‘Bu içeriden mi dışarıdan mı’ deyince genel başkan ‘İçeriden’ diyor. Baktık, kendimizden asla şüphelenmeyiz ama arkadaşlarımıza da konduramadık. Kim genel başkanın ailesinin hesaplarını merak etsin? Bu bir suçtur. Bu dedikodular büyüdü. Ben bu süreçte Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın Ankara, İstanbul belediyelerini arayıp ‘Ümit Dikbayır’ın sizinle akçeli işleri var mı’ diye araştırdığını duydum. Hiç ses etmedim, çünkü ben kendimi biliyorum.