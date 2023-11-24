  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yılın Pick-up’ı belli oldu

Amazon'a çalışanlarından efsane kapak

Ceviz suyu! Herkes duysun: Tam bir şifa deposu böyle daha güzel! Duyunca yok artık diyeceksiniz

Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

O otomotiv devi, Türkiye'ye yeni araba fabrikası kurma kararı aldı! Yok satacak markada son düzlük! İşte detaylar

Sapık kuryeler, kadınları çileden çıkardı! Ünlü markanın kargoları böyle gelmeye başladı

Herkes merak ediyordu! Boykot sonrası üretilen yerli ve milli koladan ilk görüntüler geldi! Fiyatı ve üreten firma şaşırttı

Dünyaca ünlü dev banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın o hamlesini açıkladı! İşte dolar kurunu tepetaklak edecek gelişme

Akşener ve İYİ Parti'ye büyük şok! Ne yapacaklarını şaşıracaklar! O isim, iktidar cephesinden aldığı sıcak bilgiyi paylaştı
Gündem
9
Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

2023-11-24 19:46:48
Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu hakkında açıklamalarda bulundu için partiden ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın ortaya attığı meseleler hakkında Akşener suskunluğunu korudu.

#1
Foto - Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmenin, "nezaket" ziyareti olduğunu belirterek, başka bir konunun konuşulmadığını ifade etti.

#2
Foto - Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

Akşener, taciz iddialarıyla kesin ihraç talebiyle partisinin Disiplin Kurulu’na sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dünkü iddialarına ilişkin soruya da, "Edep, ahlak, hayâ duygusu siyasette çok önemlidir. " yanıtını verdi.

#3
Foto - Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Çanakkale Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısı için Çanakkale'ye geldi. Program kapsamında ilk olarak İyi Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Mansur Yavaş ile görüşmesine ilişkin olarak, "Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil.

#4
Foto - Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

Bazı basın organlarında tesadüfen gördüm çirkin bir durum oluştuğuna dair. Asla böyle bir şey yok. Sayın Yavaş nezaket ziyareti yaptı tekrar söylüyorum. Üzüldüğüm bir konu. Türkiye'de ipin ucu kaçtı. Misafir gelmiş, nezaket ziyaret yapan bir insana nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki? Onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok"

#5
Foto - Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım." açıklamalarıyla ilgili soruya, "Ben izleyemedim, sabah söyledi arkadaşlarımız. Güzel şeyler söylediğini söylediler. Partiden ihracı istenen İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarını yönelik açıklamada da bulunan Akşener, şöyle konuştu:

#6
Foto - Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımızın hakkında konuşmamaya özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim. Çünkü istifa, bir ön seçim yaparsınız üyeler ya da delegeleriniz bir liste yapar. Sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. İzahta bulunulacak hesapta bulunulacak, helalleşilecek alan orasıdır. Dolayısıyla ben buna böyle inandığım için hiç nezaketimi bozmadım. Zaman zaman çok çirkin haksız durumlara maruz kalmama rağmen. Bu dönem ilginç bir şey oluyor, o da şu: Genel İdare Kurulumuzla bir karar aldık. O karar da Türkiyenin 81 ilinde müstakil girme kararıydı seçime. O günden beri hem muhalif medya diyebileceğimiz alanlar hem de yandaş medya ikisi birden ateş ediyor. Hangi nasırlara bastığımızı ben bilmiyorum. Çünkü bu parti, bu ülkeyi yönetmek için kurulmuş çok iftiralarla pisliklerle tehditlerle karşı karşıya kalarak bu günlere gelmiş. Dün ben izlemedim ama arkadaşlarımızdan çıkardığım yorum şudur; çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin "bunlar iftiradır" diye mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim hukuk açısından. Ama tekrar söylüyorum edep, ahlak, hayâ duygusu siyasette çok önemlidir.

#7
Foto - Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

Dikbayır ne demişti?

#8
Foto - Akşener oğlunun milyonlarca lira dağıttığına dair iddiaları cevaplayamadı

Dikbayır, İYİ Parti’nin seçim kampanyasını Akşener’in oğlu Fatih Akşener’in yürüttüğünü belirterek, “Genel başkanın oğlu iletişim uzmanı değil, elektrik mühendisi” dedi. Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı’nın kendisine iş adamlarından para topladığını ve parayı Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve eşine verdiğini söylediğini ileri sürerek, “Oradan partinin kasasına veya bana para gelmedi” iddiasında bulundu. Dikbayır özetle şunları söyledi: “Genel başkan diyor ki ‘Bir milletvekili tarafından benim hesaplarım araştırılmış.’ Uğur Poyraz ‘Bu içeriden mi dışarıdan mı’ deyince genel başkan ‘İçeriden’ diyor. Baktık, kendimizden asla şüphelenmeyiz ama arkadaşlarımıza da konduramadık. Kim genel başkanın ailesinin hesaplarını merak etsin? Bu bir suçtur. Bu dedikodular büyüdü. Ben bu süreçte Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın Ankara, İstanbul belediyelerini arayıp ‘Ümit Dikbayır’ın sizinle akçeli işleri var mı’ diye araştırdığını duydum. Hiç ses etmedim, çünkü ben kendimi biliyorum.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar
Siyaset

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.
Merkez’e faiz tepkisi
Ekonomi

Merkez’e faiz tepkisi

Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası’nın art arda faiz artırımlarına gitmesi reel sektörü sıkıntıya sokuyor. Bankanın faiz oranını yüzd..
Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor
Sosyal Medya

Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor

İstanbul'da sıkça tercih edilen ulaşım araçlarından biri olan metrobüsler, sabah-akşam arızalanarak vatandaşları mağdur ediyor. AK Parti İst..
Akşener’in akıl hocası JİTEM’in kurucusu
Gündem

Akşener’in akıl hocası JİTEM’in kurucusu

İstifalarla sarsılan İYİ Parti’de Meral Akşener’in, “Karşılarında rahmetli Teoman Koman’ın talebesi var” sözleri tartışmalara yeni bir boyut..
Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız
Siyaset

Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti'de bir istifa daha!
Siyaset

İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23