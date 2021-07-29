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Akseki'deki yangında zarar gören alanlar böyle görüntülendi

2021-07-29 19:57:05
Akseki'deki yangında zarar gören alanlar böyle görüntülendi

Antalya-Akseki'de çıkan orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi.

#1
Foto - Orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kepezbeleni Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yangın, komşu yerleşim bölgelerini de tehdit etti.

Orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kepezbeleni Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yangın, komşu yerleşim bölgelerini de tehdit etti.

#2
Foto - Yangın sebebi ile Kepezbeleni'ne yakın olan Kepez Mahallesi de boşaltıldı, mahalledeki hayvanlar bölgeden alındı.

Yangın sebebi ile Kepezbeleni'ne yakın olan Kepez Mahallesi de boşaltıldı, mahalledeki hayvanlar bölgeden alındı.

#3
Foto - Kepez ve Kepezbeleni mahallelerindeki vatandaşlar, Akseki Şahinler Çok Programlı Lisesi pansiyonuna yerleştirildi.

Kepez ve Kepezbeleni mahallelerindeki vatandaşlar, Akseki Şahinler Çok Programlı Lisesi pansiyonuna yerleştirildi.

#4
Foto - Havadan çekilen görüntülerde, yangının geniş bir alana yayıldığı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yer alıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, yangının geniş bir alana yayıldığı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yer alıyor.

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