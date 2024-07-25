Aksaray'daki 244 yıllık kiliseden çevrilen cami imam bekliyor

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Müftüsü Veysel Işıldar ise "Bu ve benzeri camilerimizin kapalı olması söz konusu değil. Camimiz ibadete açık. Bu ve bunun gibi olan Aksaray'da yaklaşık 122 tane camimiz var. Biz bunlara münhal kadro diyoruz. Yani, kadrosu var ama bir başka yere tayin istemiş gibi. Kırsaldan şehre doğru tayinlerde böyle bir talep ve akış var. Bunun sebebi de şu. Diyelim ki kırsala gelen kardeşimiz orada 2 yılını doldurduktan sonra ailevi sebeplerden dolayı, çocuğunun okulu, hastane gibi diğer sosyal sebeplerden dolayı şehir merkezlerini daha çok talep ediyor. Bu şekilde de bu camimiz böyle bir talep neticesinde kadrosu boşalmıştır.