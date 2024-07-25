2024-07-25 10:00:05 Aksaray'daki 244 yıllık kiliseden çevrilen cami imam bekliyor
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Akyamaç Mahallesinde 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Hristiyanların önemli azizlerinden Aziz Georgios adına kilise olarak yaptırılan ve 1990'lı yıllarda camiye çevrilen tarihi binanın 10 yıldır imamı bulunmuyor. 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Hristiyanların önemli azizlerinden Aziz Georgios adına Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Akyamaç Mahallesine yaptırılan kilise, 1990'lı yıllarda camiye çevrildi. Bir süre cami olarak ibadete açık olan tarihi binanın yaklaşık 10 yıldır imamı bulunmuyor. Mahalle sakinlerinin yıllarca ibadetini yaptığı cami tarihi yapısıyla da dikkat çekerken, mahalle muhtarı Şinasi Melendizli mahalle sakinleriyle birlikte caminin ibadete açılmasını bekliyor.