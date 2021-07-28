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Türkiye
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Aksaray'da feci olay!

2021-07-28 16:54:52
Aksaray'da feci olay!

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 49. kilometresi Hacı Mahmut Uşağı Yaylası mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 49. kilometresi Hacı Mahmut Uşağı Yaylası mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, Tuz Gölü’nü ziyaret ettikten sonra Şereflikoçhisar istikametinden Nevşehir istikametine seyreden Hüseyin G. (42) idaresindeki 50 SF 615 plakalı Lada marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Tuz Gölü’nü ziyaret ettikten sonra Şereflikoçhisar istikametinden Nevşehir istikametine seyreden Hüseyin G. (42) idaresindeki 50 SF 615 plakalı Lada marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

#3
Foto - Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, araçta bulunan Melek B. (23) ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, araçta bulunan Melek B. (23) ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

#4
Foto - İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Melek B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Melek B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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