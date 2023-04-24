  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
AKREP II seri üretime hazırlanıyor

2023-04-24 12:38:56
AKREP II seri üretime hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen AKREP II 4x4 yeni nesil zırhlı araç, seri üretime hazırlanıyor.

#1
Foto - AKREP II seri üretime hazırlanıyor

Otokar tarafından geliştirilen AKREP II 4x4, seri üretime bir adım daha yaklaştı. AKREP II, askeri standartlarda tanımlanan tüm performans ve dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı, üzerine entegrasyonu gerçekleştirilen farklı kalibrelere sahip silah kuleleri ile yapılan atış testlerinde de üstün performans sergiledi. Yurt içinde ve dışında tanıtım faaliyetleri süren AKREP II, kullanıcılardan da ilgi görmeye devam ediyor. Farklı coğrafyalardaki iki ülke, AKREP II'yi kendi ülke şartlarında test etti. Otokar, kullanıcılarının talepleri doğrultusunda yeni varyantlar için tasarım ve üretim çalışmalarını devam ettiriyor. NATO'ya ve Birleşmiş Milletlere kara araçları tedarik eden Otokar, AKREP II ürün ailesi oluşturdu. AKREP II, 1995 yılında geliştirilen yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan AKREP zırhlı araç ailesi baz alınarak tasarlandı.

#2
Foto - AKREP II seri üretime hazırlanıyor

Düşük silueti, yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile modern orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geliştirilen AKREP II ailesi, 90 milimetreye kadar silah taşımaya uygun modüler yapısıyla dikkati çekiyor. AKREP II, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek bir altyapıya sahip bulunuyor. Otokar, ailenin elektrikli versiyonu AKREP IIe'yi 2019'da, dizel versiyonu AKREP IId'i 2021'de tanıttı. Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği AKREP II, aynı zamanda otonom araçlara doğru geçişi de hızlandıracak bir altyapı sunuyor.

#3
Foto - AKREP II seri üretime hazırlanıyor

YENGEÇ HAREKETİ İLE DİKKATİ ÇEKİYOR AKREP II'nin dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan direksiyonlanabilir arka aksı, araca eşsiz bir manevra yeteneği sunuyor. Dört çeker sistemi, bağımsız süspansiyonu ve seri güç paketinin sayesinde AKREP II çamur, kar ve su birikintisi gibi her türlü arazi koşulunda üstün hareket kabiliyetine sahip bulunuyor. AKREP II'nin hareket kabiliyeti direksiyonlanabilir arka aksının sağladığı yengeç hareketi ile en üst seviyeye çıkarılıyor.

#4
Foto - AKREP II seri üretime hazırlanıyor

Araçta; yönlendirme, ivmelenme ve frenleme gibi sistemlerin ana mekanik bileşenleri elektriksel olarak kontrol ediliyor. Bu özellik aracın uzaktan kontrol edilmesini, sürüş destek sistemlerinin adaptasyonunu ve otonom sürüşü mümkün kılıyor.

#5
Foto - AKREP II seri üretime hazırlanıyor

AKREP II ile düşük siluet, yüksek mayın koruma ve etkili atış gücü aynı platformda sunuluyor. Hibrit ve elektrikli tahrik alternatifleriyle araçta termal ve akustik izi minimum seviyede tutuluyor. Birçok farklı görev profiline uyarlanabilir olarak geliştirilen AKREP II, üstün ateş gücü ve beka kabiliyetine sahip bulunuyor. Orta kalibreden 90 milimetreye kadar farklı silah sistemlerinin entegrasyonunun mümkün olduğu AKREP II; gözetleme, zırhlı keşif, hava savunma ve ileri gözetleme gibi görevleri yerine getirebiliyor, ateş destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlerde yer alabiliyor.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Boş alana seslendiler
Gündem

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Boş alana seslendiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya'da büyük bir şok yaşadı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Yeni Altay Tankı'nın özelliklerini anlattı
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Yeni Altay Tankı'nın özelliklerini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yeni Altay Tankı'nın, dikkat çeken teknik özelliklerini açıkladı.
Canlı yayında... Ali Koç'tan depremzedeye büyük terbiyesizlik!
Spor

Canlı yayında... Ali Koç'tan depremzedeye büyük terbiyesizlik!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde canlı yayın sırasında “başkanım” diyerek kendisine seslenen depremzedeyi “nede..
Kütahyalı taraftarlara taşlı sopalı çirkin saldırı
Spor

Kütahyalı taraftarlara taşlı sopalı çirkin saldırı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İstanbul'a Galatasaray maçı için yola çıkan taraftarlar Yalova'da Karşıyakalı taraftarlarının taşlı sopalı s..
Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Sen Osmanlısın lan'
Medya

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Sen Osmanlısın lan'

Youtube'da yayın yapan bir sosyal medya kullanıcısı sokak röportajı yaparken ülkücü vatandaşa denk gelince neye uğradığını şaşırdı...
CHP'li İBB'nin cami saygısızlığı sürüyor!
Gündem

CHP'li İBB'nin cami saygısızlığı sürüyor!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin cami görsellerini Sarayburnu'nda yere komasına tepkiler çığ gibi büyüyor. İBB hala saygısızlığın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23