AKREP II seri üretime hazırlanıyor

Otokar tarafından geliştirilen AKREP II 4x4, seri üretime bir adım daha yaklaştı. AKREP II, askeri standartlarda tanımlanan tüm performans ve dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı, üzerine entegrasyonu gerçekleştirilen farklı kalibrelere sahip silah kuleleri ile yapılan atış testlerinde de üstün performans sergiledi. Yurt içinde ve dışında tanıtım faaliyetleri süren AKREP II, kullanıcılardan da ilgi görmeye devam ediyor. Farklı coğrafyalardaki iki ülke, AKREP II'yi kendi ülke şartlarında test etti. Otokar, kullanıcılarının talepleri doğrultusunda yeni varyantlar için tasarım ve üretim çalışmalarını devam ettiriyor. NATO'ya ve Birleşmiş Milletlere kara araçları tedarik eden Otokar, AKREP II ürün ailesi oluşturdu. AKREP II, 1995 yılında geliştirilen yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan AKREP zırhlı araç ailesi baz alınarak tasarlandı.