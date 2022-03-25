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Hayat-Aktüel
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Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

2022-03-25 16:18:36
Akrabasının tabancayla yaraladığı polis tedaviye alındı

Adana'da kayınbiraderi tarafından tabancayla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Osmaniye'de görevli olduğu öğrenilen istirahatli polis memuru R.Y. ile kayınbiraderi R.U, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta buluştu. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.U, polis memuruna tabancayla ateş edip kaçtı.

Osmaniye'de görevli olduğu öğrenilen istirahatli polis memuru R.Y. ile kayınbiraderi R.U, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta buluştu. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.U, polis memuruna tabancayla ateş edip kaçtı.

#2
Foto - Bacağından yaralanan R.Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bacağından yaralanan R.Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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