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Aklınızda olsun! Bu bitkiler hem hararete hem de klima çarpmasına iyi geliyor

2024-08-11 12:34:27
Aklınızda olsun! Bu bitkiler hem hararete hem de klima çarpmasına iyi geliyor

Kış mevsiminde olduğu gibi yaz aylarında da aktarların kapıları sıklıkla çalınıyor. İşte hem sıcak havalarda serinleten hem de soğuk algınlıklarına iyi gelen bitkiler...

#1
Foto - Aklınızda olsun! Bu bitkiler hem hararete hem de klima çarpmasına iyi geliyor

Yaz mevsimi nedeniyle artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Öğle vakitlerinde daha da kendisini hissettiren sıcaklıklar bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, serinlemek için kullanılan klima ve vantilatör gibi ürünler de ağrıya neden oluyor.

#2
Foto - Aklınızda olsun! Bu bitkiler hem hararete hem de klima çarpmasına iyi geliyor

Bu duruma bir çözüm üretmek isteyen vatandaşlar ise aktar esnafının hem harareti aldığını hem de ağrıları azalttığını belirttiği ahududu, yaban mersini, keçiboynuzu ve karadut özleri ile yapılarak portakal, limon ve erik suları ile tüketilen özel bitkisel karışıma yoğun ilgi gösteriyor. Bahsi geçen tüm özlerin bardağa birer ölçek atılarak bu karışımın oluşturulduğunu dile getiren aktar esnafı, isteyenlerin hibiskus da ilave edebileceğini vurgulayarak vatandaşların çay ve asitli içecekler yerine bu tarz bitkisel karışımların tüketimine ağırlık vermesini tavsiye etti.

#3
Foto - Aklınızda olsun! Bu bitkiler hem hararete hem de klima çarpmasına iyi geliyor

Eskişehir’de aktar olarak uzun yıllardır hizmet veren Metin Ağılönü, klimanın insanlara çok büyük zarar verdiğini söyleyerek, “Klima soğuk algınlığına ve vücutta kramplara neden oluyor. Bunları giderebilmek için de vatandaşlar ağrı kesici ve bitkisel kremleri tercih ediyor. Ayrıca klima biraz da yorgunluk hissettirir insanlara. Bunları giderebilmek için de ahududu özü, yaban mersini özü, keçiboynuzu özü ve karadut özü kullanılabilir. Vatandaş bunları suyla karıştırarak tüketebilir. Bunun yanı sıra portakal suyu, limon suyu ve erik suyu temin edilerek soğuk içim olarak da kullanabilir. Vatandaşlar hem serin bir içecek tüketmiş olurlar hem de vücutlarında oluşan hararete ve ağrıya iyi gelir. Bahsettiğim ürünler hem klima çarpmasına iyi geliyor hem de harareti alıyor” dedi.

#4
Foto - Aklınızda olsun! Bu bitkiler hem hararete hem de klima çarpmasına iyi geliyor

Özlerin şişedeki kapaklar aracılığıyla bardağa bir ölçek atılacağını ifade eden Ağılönü, “Özü tüketecek vatandaşlar onu suyla çoğaltarak dolabına koysun, ondan sonra içebilirler. Her birinden bir ölçek atacağız. Benim bahsettiğim o ürünlerin her birinden birer ölçek çoğaltılarak tüketilebilir. Aynı zamanda hibiskus denen ot var. Vatandaşlar aynı şekilde onu da tercih edebilir. Hibiskus hem şekeri düşürüyor hem de çok güzel kırmızı bir renk veriyor. Vatandaş bu karışımı akşamları içebilir. Bence evde çay veya asitli içecekler içileceğine benim söylediklerim tüketilse ondan çok çok iyidir” şeklinde konuştu.

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