Aklınızda olsun! Bu bitkiler hem hararete hem de klima çarpmasına iyi geliyor

Eskişehir’de aktar olarak uzun yıllardır hizmet veren Metin Ağılönü, klimanın insanlara çok büyük zarar verdiğini söyleyerek, “Klima soğuk algınlığına ve vücutta kramplara neden oluyor. Bunları giderebilmek için de vatandaşlar ağrı kesici ve bitkisel kremleri tercih ediyor. Ayrıca klima biraz da yorgunluk hissettirir insanlara. Bunları giderebilmek için de ahududu özü, yaban mersini özü, keçiboynuzu özü ve karadut özü kullanılabilir. Vatandaş bunları suyla karıştırarak tüketebilir. Bunun yanı sıra portakal suyu, limon suyu ve erik suyu temin edilerek soğuk içim olarak da kullanabilir. Vatandaşlar hem serin bir içecek tüketmiş olurlar hem de vücutlarında oluşan hararete ve ağrıya iyi gelir. Bahsettiğim ürünler hem klima çarpmasına iyi geliyor hem de harareti alıyor” dedi.