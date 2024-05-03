2024-05-03 15:24:50 Akit, Ankara’nın göbeğine saplanmak istenen pagan sembolünü araştırdı: Mansur Yavaş’ın Sol İnvictus’u, Hititlerin ‘Güneş Tanrısı” Özel Haber
MHP’de siyaset yaptığı süreçte, Devlet Bahçeli’yi manevi değerlerden uzaklaşıp “CHP’lileşmekle” suçlayan ve “Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim mirası” diyerek aile kurumunu yok sayan Köy Enstitülerini ihya etmeye çalışan Mansur Yavaş, şimdi de Hitit’lerin pagan simgelerine sarıldı. Önceki dönem, eğitim müktesebatında “Aile kutsiyeti saçmadan başka bir şey değildir. Senin karın, benim karım diye tabiat bir şey ayırt etmemiştir” şeklinde tüyler ürperten ifadeler yer alan Hasanoğlan Köy Enstitüsü üzerinden duyar kasan CHP’li Yavaş’ın “resmi logo” yapmaya çalıştığı “güneş” figürü, Paganist Hitit’lerin dini ritüellerde kullandığı ortaya çıktı.