AKINCI TİHA tepelerinde belirdi, teröristler kaçacak yer aradı! Salih Müslim: “Göz açtırmıyorlar”

Öte yandan terörist Müslim, ABD’li yetkili Tom Barrack’ın bazı saldırıların durdurulması karşılığında şartlar öne sürdüğünü dile getirerek “uluslararası bir plan” iddiasını gündeme taşıdı. Yaptığı açıklamada kendilerine yönelik baskının arttığını açıkladı “Uluslararası bir komplo var. Kimsenin aparatı olmayacağız." diyerek ABD'ye de mesaj verdi. Terör örgütü mensuplarına da seslenen Müslim "Ayrı bir devlet kurup etraftaki tüm çevreler ve tüm devletlerle düşman olmak yerine, herkesle dostluk içinde olunması gerekiyor" dedi.