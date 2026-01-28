AKINCI TİHA tepelerinde belirdi, teröristler kaçacak yer aradı! Salih Müslim: “Göz açtırmıyorlar”
Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü YPG’nin elebaşı Salih Müslim, Türk AKINCI TİHA’larının sahada yarattığı mutlak hakimiyeti itiraf etmek zorunda kaldı. Halep’in doğusunda Türk hava unsurlarının 24 saat kesintisiz uçuş yaptığını belirten Müslim, SİHA’ların hiçbir hareket alanına izin vermediğini ve örgüt içinde büyük bir moral çöküntüsü yaşandığını kabul etti. Teröristbaşı, uluslararası bir komplo ile karşı karşıya olduklarını iddia ederek içinde bulundukları çaresizliği dile getirdi.