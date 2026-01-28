  • İSTANBUL
AKINCI TİHA tepelerinde belirdi, teröristler kaçacak yer aradı! Salih Müslim: "Göz açtırmıyorlar"
Giriş Tarihi:

AKINCI TİHA tepelerinde belirdi, teröristler kaçacak yer aradı! Salih Müslim: “Göz açtırmıyorlar”

Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü YPG’nin elebaşı Salih Müslim, Türk AKINCI TİHA’larının sahada yarattığı mutlak hakimiyeti itiraf etmek zorunda kaldı. Halep’in doğusunda Türk hava unsurlarının 24 saat kesintisiz uçuş yaptığını belirten Müslim, SİHA’ların hiçbir hareket alanına izin vermediğini ve örgüt içinde büyük bir moral çöküntüsü yaşandığını kabul etti. Teröristbaşı, uluslararası bir komplo ile karşı karşıya olduklarını iddia ederek içinde bulundukları çaresizliği dile getirdi.

Suriye’nin kuzeyinde dengeler Türkiye lehine hızla değişirken, terör örgütü YPG cephesinden art arda itiraflar gelmeye başladı. Halep’in doğusunda Türk Akıncı TİHA’larının sahaya inmesiyle birlikte örgüt unsurlarının hareket alanı daraldı, kaçacak yer bulamadı.

Suriye ordusunun, YPG işgali altındaki bölgelerde sivillerin tahliyesi için açtığı insani koridorun engellenmeye çalışıldığı anlarda, Türk Akıncı TİHA’ları Deyr Hafir kenti üzerinde uçuş yaparken görüntülenmişti.

Terör örgütü YPG’nin sözde siyasi kanadı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, terör örgütüne yakın Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi doğrudan hedef alırken sahadaki tabloyu da itiraf etti. Müslim, “Türkiye’nin SİHA’ları, İHA’ları AKINCI hiç durmadı. Hem bilgi veriyor hem göz açtırmıyor Silahların tümü bence Türkiye’ye ait."

Öte yandan terörist Müslim, ABD’li yetkili Tom Barrack’ın bazı saldırıların durdurulması karşılığında şartlar öne sürdüğünü dile getirerek “uluslararası bir plan” iddiasını gündeme taşıdı. Yaptığı açıklamada kendilerine yönelik baskının arttığını açıkladı “Uluslararası bir komplo var. Kimsenin aparatı olmayacağız." diyerek ABD'ye de mesaj verdi. Terör örgütü mensuplarına da seslenen Müslim "Ayrı bir devlet kurup etraftaki tüm çevreler ve tüm devletlerle düşman olmak yerine, herkesle dostluk içinde olunması gerekiyor" dedi.

Yorumlar

kenan

İlk başta Türkiye’nin sonra tüm tüm İslam Müslüman Ülkeler ,tüm Türk Devletler topluluğu ,tüm Kardeş ve dost Ülkeler ve Gariban ve Mazlum Ülkeler ve Milletleri herkes Selçuk Bayraktar ve tüm Ekibine ,Mühendislerinden ,Tüm emegi geçenlerden Allah Bin Kez razı olsun demeli ve hepsinin adları tüm İslam Müslüman Türk Devletleri ve Milletleri Şanlı Büyük Tarihlerine Altın Harflerle yazıldı ve yazılmaya devam ediyor hepsi Yüce Allah’a emanet olsunlar her zaman inşallah.

Hamdi

Kullanma tarihiniz geçti
