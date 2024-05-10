  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
8
Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

2024-05-10 22:50:54
Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Akıllı telefonlar kredi kartı kadar küçük olabilir mi? Fononları manipüle etme yeteneği, gelecekteki cihazların boyutunu küçültmeye geliyor.

#1
Foto - Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Akıllı telefonlar günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve teknoloji sürekli olarak bu cihazları daha küçük, daha hızlı ve daha verimli hale getirmeyi amaç edinmiş.

#2
Foto - Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Belki şu an gerçek dışı gibi görünebilir ancak, son dönemde yapılan bir keşif, akıllı telefonlardaki bu küçülme trendini kredi kartı boyutlarına taşıyacak gibi görünüyor. Peki, bu nasıl mümkün olacak?

#3
Foto - Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Fononların gücü ile kredi kartı boyutunda akıllı telefonlar üretilebilecek Peki nedir bu fononlar? Fononlar, maddede yüksek frekanslı titreşimleri taşıyan parçacıklar olarak tanımlanıyor. Arizona Üniversitesi Wyant Optik Bilimler Koleji ve Sandia Ulusal Laboratuvarları’nın yaptığı çalışmalar, akıllı telefonların kredi kartı boyutuna kadar küçülebileceğini gösteriyor. Bu yeni teknolojinin kalbinde fononları manipüle etme yeteneği var.

#4
Foto - Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Bu keşif, fononları kontrol altına alarak cihazların boyutlarını önemli ölçüde küçültmeyi ve aynı zamanda enerji verimliliğini artırmayı mümkün hale getirebilecek. Fononların bu şekilde kontrol edilmesi, daha önce sadece lazerlerle ışık üzerinde yapılabilecek manipülasyonların, ses dalgaları üzerinde de gerçekleştirilmesine zemin hazırlayacak.

#5
Foto - Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Yeni geliştirilen sentetik malzemeler, mevcut akıllı telefonlar için kullanılan ve cihazın içinde büyük yer kaplayan filtrelerin yerini alabilecek. Bu filtreler, telefonunuzun radyo dalgalarını ses dalgalarına ve tersi yönde çevirmesini sağlayan, ancak aynı zamanda telefonun hacmini artıran parçalar oluyor.

#6
Foto - Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Geliştirilen “giant phononic nonlinearities (dev fononik anti lineer)” ile ses dalgaları çok daha hassas bir şekilde kontrol edilebilecek ve bu sayede telefon içindeki bu büyük parçaların yerini alabilecek. Bu sayede kredi kartı boyutunda akıllı telefonlar görebileceğiz.

#7
Foto - Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Bu teknoloji, akıllı telefonların kredi kartı kadar ince ve hafif olmasının yanında, daha az enerji tüketerek daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak. Bu teknoloji sadece mobil cihazları değil, aynı zamanda tıbbi sensörler ve ultra-verimli kablosuz ağlar gibi diğer teknolojileri de dönüştürebilecek. Örneğin, daha küçük ve daha hassas tıbbi sensörler, sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve etkili bir hale getirebilecek. Ayrıca, bu yeni malzemelerle hazırlanmış ultra-verimli kablosuz ağlar, kendi kendine yönetilen araçların daha güvenli ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını da sağlayabilecek. Fononik malzemelerle yapılan bu devrim, akıllı telefonları ve diğer pek çok teknolojiyi nasıl küçültebileceği konusunda teknoloji dünyasında heyecan yarattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak! EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem
Ekonomi

IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak! EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem

IBAN ile para transferlerinde yeni uygulama devreye alındı. Merkez Bankası'nın duyurusu sonrasında bankalar hazırlıklarını tamamladı. Artık ..
Türkiye ve ABD anlaştı
Ekonomi

Türkiye ve ABD anlaştı

39. Amerikan-Türk Konferansı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada, ABD'li mevkidaşı Gina Ra..
İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç
The Economist: Dünya ani çöküşün eşiğinde
Ekonomi

The Economist: Dünya ani çöküşün eşiğinde

İngiltere merkezli The Economist dergisi, ekonomik düzenin çöküşünün ani olabileceğini vurgulayarak, dünya çapında yaşananların uluslararası..
BM'nin Filistin kararı İsrail temsilcisini çılgına çevirdi
Dünya

BM'nin Filistin kararı İsrail temsilcisini çılgına çevirdi

Filistin'in tam üyeliğini içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda onayladı. İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan, kar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Yargıtay'daki düğüm çözüldü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Yargıtay'daki düğüm çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Herkes yargıya yardımcı olmalı' olmalı sözleri ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, yarıştan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23