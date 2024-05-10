Akıllı telefonlar küçülmeye devam ediyor! Kredi kartı kadar küçük olacak

Bu teknoloji, akıllı telefonların kredi kartı kadar ince ve hafif olmasının yanında, daha az enerji tüketerek daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak. Bu teknoloji sadece mobil cihazları değil, aynı zamanda tıbbi sensörler ve ultra-verimli kablosuz ağlar gibi diğer teknolojileri de dönüştürebilecek. Örneğin, daha küçük ve daha hassas tıbbi sensörler, sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve etkili bir hale getirebilecek. Ayrıca, bu yeni malzemelerle hazırlanmış ultra-verimli kablosuz ağlar, kendi kendine yönetilen araçların daha güvenli ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını da sağlayabilecek. Fononik malzemelerle yapılan bu devrim, akıllı telefonları ve diğer pek çok teknolojiyi nasıl küçültebileceği konusunda teknoloji dünyasında heyecan yarattı.