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Sağlık
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Akıllı telefonlar hafızayı mahvediyor

2022-07-03 21:13:45
Akıllı telefonlar hafızayı mahvediyor

Akıllı telefonun insan hafızasına oldukça yıkıcı bir etkisi olduğu düşünülüyor.

#1
Foto - Sinirbilimciler ise bu konu hakkında farklı düşünceleri paylaşıyor.

Sinirbilimciler ise bu konu hakkında farklı düşünceleri paylaşıyor.

#2
Foto - Bir şeyleri unutmak, bugünlerde en çok şikayet edilen durumlardan biri haline geldi. Bunun en önemli nedeni olarak ise akıllı telefonlara duyulan güven olduğu iddia ediliyor.

Bir şeyleri unutmak, bugünlerde en çok şikayet edilen durumlardan biri haline geldi. Bunun en önemli nedeni olarak ise akıllı telefonlara duyulan güven olduğu iddia ediliyor.

#3
Foto - ğu iddia ediliyor. Eskiden pek çok telefon numarasını aklımızda tutarken, şimdilerde telefonlara duyulan güven nedeniyle buna gerek duymuyoruz. Peki, akıllı telefon hafıza tarafını nasıl etkiliyor? İşte detaylar!

ğu iddia ediliyor. Eskiden pek çok telefon numarasını aklımızda tutarken, şimdilerde telefonlara duyulan güven nedeniyle buna gerek duymuyoruz. Peki, akıllı telefon hafıza tarafını nasıl etkiliyor? İşte detaylar!

#4
Foto - Anıları hatırlamak, pandemi öncesine göre daha kötü halde Hayatın ‘akıllı’ hale gelmesi, 2000’lerin ortasından itibaren artmaya başladı.

Anıları hatırlamak, pandemi öncesine göre daha kötü halde Hayatın ‘akıllı’ hale gelmesi, 2000’lerin ortasından itibaren artmaya başladı.

#5
Foto - Ancak, genel olarak internet kullanımı, pandemi döneminde daha da hızlı hale geldi. Hafıza araştırmacısı Catherine Loveday’in 2021 yılında yaptığı bir ankette, ankete katılanların yüzde 80’i, anılarının pandemi öncesine göre daha kötü olduğunu düşünüyor.

Ancak, genel olarak internet kullanımı, pandemi döneminde daha da hızlı hale geldi. Hafıza araştırmacısı Catherine Loveday’in 2021 yılında yaptığı bir ankette, ankete katılanların yüzde 80’i, anılarının pandemi öncesine göre daha kötü olduğunu düşünüyor.

#6
Foto - Sinirbilimciler ise anıları ve hatırlamamız gereken bilgileri akıllı telefonlarda saklama konusuyla ilgili farklı düşüncelere sahip.

Sinirbilimciler ise anıları ve hatırlamamız gereken bilgileri akıllı telefonlarda saklama konusuyla ilgili farklı düşüncelere sahip.

#7
Foto - Sussex Üniversitesi’nde bilişsel sinirbilim profesörü olan Chris Bird, Epizodik Hafıza Grubu tarafından bir araştırma yürütüyor. Bu araştırmasında Bird, “Notları yazmak gibi şeyleri her zaman harici hafızaları boşalttık ve bu da daha karmaşık hayatlara sahip olmamızı sağladı.” diyor.

Sussex Üniversitesi’nde bilişsel sinirbilim profesörü olan Chris Bird, Epizodik Hafıza Grubu tarafından bir araştırma yürütüyor. Bu araştırmasında Bird, “Notları yazmak gibi şeyleri her zaman harici hafızaları boşalttık ve bu da daha karmaşık hayatlara sahip olmamızı sağladı.” diyor.

#8
Foto - Aynı zamanda profesör, telefonlarda hatırlamak için kullandığımız şeylerin, pek çok insan beyni için daha zor hatırlandığını düşünüyor.

Aynı zamanda profesör, telefonlarda hatırlamak için kullandığımız şeylerin, pek çok insan beyni için daha zor hatırlandığını düşünüyor.

#9
Foto - McGill Üniversitesi’nde hafıza ve unutmanın nörobiyolojisini inceleyen Oliver Hardt ise daha temkinli yaklaşıyor.

McGill Üniversitesi’nde hafıza ve unutmanın nörobiyolojisini inceleyen Oliver Hardt ise daha temkinli yaklaşıyor.

#10
Foto - “Hafızanızı kullanmayı bıraktığınızda daha da kötüleşecek, bu da cihazlarınızı daha da fazla kullanmanızı sağlayacak.” Hardt, akıllı telefonların büyük rahatlık olduğunu ancak, her rahatlığın bir bedeli olduğunu söylüyor.

“Hafızanızı kullanmayı bıraktığınızda daha da kötüleşecek, bu da cihazlarınızı daha da fazla kullanmanızı sağlayacak.” Hardt, akıllı telefonların büyük rahatlık olduğunu ancak, her rahatlığın bir bedeli olduğunu söylüyor.

#11
Foto - Aynı zamanda Hardt, GPS’e güvenmemize de sıcak yaklaşmıyor. “GPS’in uzun süreli kullanımının hipokampustaki gri madde yoğunluğunu azaltacağını tahmin ediyoruz.

Aynı zamanda Hardt, GPS’e güvenmemize de sıcak yaklaşmıyor. “GPS’in uzun süreli kullanımının hipokampustaki gri madde yoğunluğunu azaltacağını tahmin ediyoruz.

#12
Foto - Bu beyin bölgesinde gri madde yoğunluğunun azalması, depresyon ve diğer psikopatolojiler için artan risk gibi çeşitli semptomlarla birlikte gider.”

Bu beyin bölgesinde gri madde yoğunluğunun azalması, depresyon ve diğer psikopatolojiler için artan risk gibi çeşitli semptomlarla birlikte gider.”

#13
Foto - Teknoloji uzmanı Linda Stone ise telefonlar tarafından sürekli dikkatin dağılmasını daha endişe verici buluyor.

Teknoloji uzmanı Linda Stone ise telefonlar tarafından sürekli dikkatin dağılmasını daha endişe verici buluyor.

#14
Foto - Ona göre telefonlar dikkat dağıtırken, adres defterleri dikkat dağıtmıyor.

Ona göre telefonlar dikkat dağıtırken, adres defterleri dikkat dağıtmıyor.

#15
Foto - “Kendimizle gerçek olalım: Kaçımız bankacılık uygulamamızın bize sağladığı zamanı şiir yazmak için kullanıyoruz? Instagram’da sadece pasif olarak saçmalık tüketiyoruz.”

“Kendimizle gerçek olalım: Kaçımız bankacılık uygulamamızın bize sağladığı zamanı şiir yazmak için kullanıyoruz? Instagram’da sadece pasif olarak saçmalık tüketiyoruz.”

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