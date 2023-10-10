Akıllı telefon devine ağır suçlama

Hindistan yönetimi, son zamanlarda özellikle Çinli firmaların faaliyetlerini çok daha fazla izliyor. Ancak ülkenin sosyal medya uygulamaları dahil birçok teknoloji firmasıyla pek de arası iyi değil. Buna karşın şimdiye kadar Vivo Hindistan için yapılan tutuklama gibi bir operasyon karşımıza çıkmadı. Yine Hindistan yönetimi Vivo Hindistan için 120 milyon dolar kara para aklama suçlaması yapsa da henüz bunun nasıl yapıldığının detayları ortaya çıkmadı. Ancak ortaya çıkan meselenin Çin genel merkezi ile ilgili olmadığı düşünülüyor. Bu anlamda Vivo’nun açıklama yapmak için detayları öğrenmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında.