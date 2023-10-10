  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Akıllı telefon devine ağır suçlama

2023-10-10 20:12:39
Akıllı telefon devine ağır suçlama

Vivo, 120 milyon dolarlık şok kara para aklama suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - Akıllı telefon devine ağır suçlama

Son dönemde Çinli akıllı telefon firmaları önemli suçlamalarla karşı karşıya.

#2
Foto - Akıllı telefon devine ağır suçlama

Bu anlamda Hindistan’da Vivo CFO’su önemli bir suçlama ile karşı karşıya. Ancak ilk gelen bilgilere bakılırsa Hindistan’da yürütülen operasyon marka ile direkt ilgili değil.

#3
Foto - Akıllı telefon devine ağır suçlama

Buna göre güvenlik güçleri, Vivo Hindistan yönetimini ve CFO’sunu kara para aklama iddiasıyla tutuklama kararı aldı.

#4
Foto - Akıllı telefon devine ağır suçlama

Vivo Hindistan üst yönetimine kara para aklama tutuklaması Akıllı telefon pazarında önemli oyuncular arasında yer alan Vivo, Hindistan’da şok bir suçlama ile karşı karşıya.

#5
Foto - Akıllı telefon devine ağır suçlama

Ortaya çıkan ilk bilgilere bakılırsa olayın Vivo genel merkezi ile bir bağlantısı yok. Buna göre Hindistan, Vivo Hindistan yönetimi için 120 milyon dolarlık bir kara para aklama iddiasıyla tutuklama kararı aldı.

#6
Foto - Akıllı telefon devine ağır suçlama

Vivo Hindistan üst yönetimini hedef alan bu operasyonu Hindistan’ın mali suçlar özel birimi ED gerçekleştirdi. Yetkililer, Vivo Hindistan’ın 50 milyon dolarlık mal ve parasına da el koydu. Operasyonda güvenlik güçleri, Vivo Hindistan CFO’su dahil olmak üzere dört üst düzey yöneticisini tutukladı.

#7
Foto - Akıllı telefon devine ağır suçlama

Aslında Vivo Hindistan için ilk operasyonlar Temmuz 2022 yılında başladı. O dönemde güvenlik güçleri markanın Hindistan’da yer alan depolarına baskın düzenledi. Ortaya çıkan detaylara göre Vivo Hindistan, paravan şirketler aracılığıyla 120 Milyon Dolar değerinde bir meblağı hortumladığı iddia ediliyor. Şu ana kadar ise Vivo, iddialar ve tutuklamalar ile ilgili bir açıklama yapmış değil.

#8
Foto - Akıllı telefon devine ağır suçlama

Hindistan yönetimi, son zamanlarda özellikle Çinli firmaların faaliyetlerini çok daha fazla izliyor. Ancak ülkenin sosyal medya uygulamaları dahil birçok teknoloji firmasıyla pek de arası iyi değil. Buna karşın şimdiye kadar Vivo Hindistan için yapılan tutuklama gibi bir operasyon karşımıza çıkmadı. Yine Hindistan yönetimi Vivo Hindistan için 120 milyon dolar kara para aklama suçlaması yapsa da henüz bunun nasıl yapıldığının detayları ortaya çıkmadı. Ancak ortaya çıkan meselenin Çin genel merkezi ile ilgili olmadığı düşünülüyor. Bu anlamda Vivo’nun açıklama yapmak için detayları öğrenmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Helal olsun sana! Filistinli Zomot'tan BBC muhabirine okkalı cevap
Dünya

Helal olsun sana! Filistinli Zomot'tan BBC muhabirine okkalı cevap

Filistin'in İngiltere'deki misyonunun temsilcisi Husam Zomot ile BBC muhabiri arasında tartışma çıktı. Zomlot, Hamas'ı neden kınamadığını so..
Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler
Gündem

Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler

İşgalcilerin Ankara Büyükelçisi Nadav Markman sosyal medya hesabında işgalcilerin safında yer alıp savaşmak isteyen Türkiyeli vatandaşlar ol..
TBMM Genel Kurulu'ndaki krizi MHP lideri Bahçeli çözdü
Gündem

TBMM Genel Kurulu'ndaki krizi MHP lideri Bahçeli çözdü

1 Ekim’te Meclis’in açılması ile birlikte, Meclis’in 6. Grubu SP, kendilerine Genel Kurul’da yer tahsis edilmediği için, geçen hafta komisyo..
Yunan basını duyurdu: Türk İHA'sının düşürülmesi sonrası kulaklarına inanamadılar

Yunan basını duyurdu: Türk İHA'sının düşürülmesi sonrası kulaklarına inanamadılar
Siren çaldı, Aşkelon'a operasyon başladı!
Gündem

Siren çaldı, Aşkelon'a operasyon başladı!

El Kassam Tugayları'nın Aşkelon'a başlattığı füze operasyonunda işgalci askerler saklanacak yer aramaya başladı.
Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' diyeceklerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23