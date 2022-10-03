Akıllı iş makineleri Erzurum'da!

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, "Fransa'ya yaptığımız ziyarette anahtar teslimi yaptık ve şu an bu teknolojiyi kullanan Türkiye'deki tek belediyeyiz. Çağın bütün teknik gelişmeleri baz alınarak üretilen bu teknoloji ile yollarımız mükemmel bir konfora ve daha yüksek standartlara kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı. 2023'ün Erzurum'da asfalt yılı olacağını vurgulayan Sekmen, "İnşallah 2023'de asfaltsız mahalle kalmayacak. Belediyemiz şimdiye kadar merkez ve kırsalda 10 milyon ton asfalt döktü. Bu rakam Türkiye rekorudur. Yüz ölçümü baz alındığında elde edilen derecenin ne denli önemli ve büyük olduğu görülmektedir. Ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyor ve şu an 500 noktada görev yapıyoruz. Çalışmalarımızın yüzde 35'ini yol yapım çalışmaları oluşturuyor. İnşallah gelecek yıl hedeflerimize ulaşacağız." dedi.