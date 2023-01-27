2023-01-27 23:23:33 Akılalmaz olay! Büyü için kedinin patisini kesmişler
Osmaniye'de, sol arka patisi kesik halde bulunan sokak kedisi tedaviye alındı.
Osmaniye'de, sol arka patisi kesik halde bulunan sokak kedisi tedaviye alındı.
Bahçe ilçesi kırsal Arıklıkaş Mahallesi'nde yaşayan Gülnur Dönmez, bahçedeki ağaçları budarken patisi kesik kediyle karşılaştı. Kediyi sahiplenen Dönmez, tedavisi için ilçedeki veteriner hekime götürdü.
40 kilometre yol kat edip götürdüğü kediyi tedavi ettiren Dönmez, "Bahçe budaması yaparken bu kedi bize sığındı. Kedinin ayağının kesik olduğunu gördük. Büyüden dolayı kesildiğini düşündük, kedi patileriyle büyü yapıyorlarmış, bu çok kötü bir şey." dedi.
Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 1 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
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