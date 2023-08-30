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Spor
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Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

2023-08-30 12:55:46
Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Bu sezona damga vurmak isteyen ve tüm kulvarlarda başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin transferde en çok mesai harcadığı bölge orta sahaydı. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Kanarya'nın, gizli hedefi ise ortaya çıktı. Yönetimin, serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.

#1
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katmıştı.

#3
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Transfer operasyonuna devam eden ve birçok yıldızla görüşen Kanarya'da orta saha arayışları sürüyordu.

#4
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Yönetim özellikle 6 numara pozisyonu için dünyaca ünlü futbolcuları listesine almıştı.

#5
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

A Spor'a göre; Sarı lacivertli kurmaylar, ayrılacak oyuncularla birlikte orta saha için önemli bir bütçe oluşturma hedefinde.

#6
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin orta saha operasyonuna dair çarpıcı bir haber geldi.

#7
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Kanarya'nın 6 numara pozisyonu için sürpriz bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

#8
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Portekiz basını duyurdu. İşte o isim...

#9
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

F.BAHÇE'DEN AL MUSRATI BOMBASI! Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Braga'da foema giyen Al-Musrati için devreye girdi.

#10
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Sarı lacivertlilerin, Portekiz'in en iyi orta sahası olarak gösterilen 27 yaşındaki oyuncu için temaslara başladığı kaydedildi.

#11
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Libyalı oyuncunun, takımının Panathinaikos ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da kadroda yer almadığı bildirildi.

#12
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Al-Musrati'nin serbest kalma bedelinin ise 30 milyon Euro olduğu aktarıldı.

#13
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Al-Musrati bu sezon Braga'da toplam 5 maça çıktı.

#14
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

#15
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Ayrıca 1 asist yaptı.

#16
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Al-Musrati'nin, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.

#17
Foto - Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

1.89 boyundaki ön libero kariyerinde Guimaraes, Rio Ave ve Al-Ittihad gibi takımlarda da forma giymişti.

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