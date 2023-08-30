Akılalmaz gelişme: Fenerbahçe'nin gizli transfer hedefi ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Bu sezona damga vurmak isteyen ve tüm kulvarlarda başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin transferde en çok mesai harcadığı bölge orta sahaydı. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Kanarya'nın, gizli hedefi ise ortaya çıktı. Yönetimin, serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.