Akdeniz ve Ege'de 'Anadolu leoparı' heyecanı! Sayıları her geçen gün artıyor

DKMP uzmanları, Anadolu leoparının herhangi bir zarar kaydının olmadığına dikkati çekerek, "İnsanlara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bugüne kadar da insanlara zarar verdiğine dair hiçbir kayıt veya tespit yok. Büyük kediler içinde insanlarla iç içe yaşayıp kendisini hiç fark ettirmeyen, Anadolu'nun çok özel ve ender bir türü" diye tanımladı. Araştırma sahası, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya, Isparta, Burdur, 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla, 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Denizli ile 7'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye illerini kapsıyor. Uzmanlar, çok uzun yıllardır Anadolu'da tamamen yok olduğu düşünülen bu özel türün yaşadığına dair kayıtların çok sevindirici olduğunu belirtirken, diğer yaban hayvanlarında olduğu gibi Anadolu leoparını öldürmenin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı. Silahla, zehirlenme veya başka sebeplerle öldürenlere uygulanacak cezanın ise 1 milyon TL para cezası ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olduğuna dikkat çekildi.