Akaryakıtta okkalı indirim! Tabelayı görenler resmen havalara uçtu
Akaryakıtta okkalı indirim! Tabelayı görenler resmen havalara uçtu
Akaryakıtta okkalı indirim! Tabelayı görenler resmen havalara uçtu

Akaryakıt piyasasında uzun süredir beklenen düşüş, sürücülere rahat bir nefes aldırdı. İşte akaryakıtta indirim sonrası güncel fiyatlar...

Motorine net 5,52 TL indirim yapıldı ve pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatları 70 TL seviyesinin altına geriledi. 9 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul'da motorin 66,25 TL, Ankara'da 67,38 TL, İzmir'de 67,65 TL oldu.

Orta Doğu’da yaşanan gerilimle birlikte yükselen enerji maliyetlerinde yön aşağı döndü. Motorine yapılan indirimle birlikte akaryakıt tabelaları uzun bir aradan sonra kritik eşiğin altına indi.

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve eşel mobil sisteminin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Şubat ayından bu yana süren yüksek seyir, gece yarısı itibarıyla yerini sert bir gerilemeye bıraktı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorin grubunda hesaplanan 7,20 TL’lik indirimin bir kısmı ÖTV artışına mahsup edilirken, net 5,52 TL doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Yapılan indirimle birlikte motorin fiyatları, piyasada “psikolojik sınır” olarak kabul edilen 70 TL seviyesinin altına geriledi. İndirim sonrası üç büyük ilde güncel fiyatlar şu şekilde oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 63,81 TL Motorin: 66,25 TL LPG: 33,89 TL İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 63,67 TL Motorin: 66,11 TL LPG: 33,29 TL Ankara: Benzin: 64,78 TL Motorin: 67,38 TL LPG: 33,87 TL İzmir: Benzin: 65,06 TL Motorin: 67,65 TL LPG: 33,69 TL

