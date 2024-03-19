2024-03-19 18:12:24 Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam! 2,82 lira...
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak siyah akaryakıt ürünlerine de zam gelmeye başladı.
Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren büyük zam geliyor! Oran belli oldu
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak siyah akaryakıt ürünlerine de zam gelmeye başladı.
Bu gece yarısından itibaren büyük zam kesinleşti.
Siyah akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında yukarı yönlü ayarlamalar yapıldı.
Buna göre kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 20 Mart 2024 tarihinden itibaren 102 kuruş; fuel oilin litre fiyatına 73 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatına ise 107 kuruş zam yapıldı.
Böylece rafinerilere olan mesafeye göre farklılaşmakla beraber; İstanbul Avrupa Yakası’nda bu gece yarısından itibaren kalyakın litre fiyatı 32,093 lira; fuel oilin litre fiyatı 27,85 lira ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı ise 23,66 lira olarak uygulanacak.
Böylelikle siyah akaryakıt ürünlerine toplamda 2,82 lira zam gelmiş oldu.
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