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Ekonomi
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Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam! 2,82 lira...

2024-03-19 18:12:24
Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam! 2,82 lira...

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak siyah akaryakıt ürünlerine de zam gelmeye başladı.

#1
Foto - Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam! 2,82 lira...

Bu gece yarısından itibaren büyük zam kesinleşti.

#2
Foto - Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam! 2,82 lira...

Siyah akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında yukarı yönlü ayarlamalar yapıldı.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam! 2,82 lira...

Buna göre kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 20 Mart 2024 tarihinden itibaren 102 kuruş; fuel oilin litre fiyatına 73 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatına ise 107 kuruş zam yapıldı. 

#4
Foto - Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam! 2,82 lira...

Böylece rafinerilere olan mesafeye göre farklılaşmakla beraber; İstanbul Avrupa Yakası’nda bu gece yarısından itibaren kalyakın litre fiyatı 32,093 lira; fuel oilin litre fiyatı 27,85 lira ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı ise 23,66 lira olarak uygulanacak.

#5
Foto - Akaryakıt fiyatlarına sessiz zam! 2,82 lira...

Böylelikle siyah akaryakıt ürünlerine toplamda 2,82 lira zam gelmiş oldu.

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