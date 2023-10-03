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Ekonomi
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Akaryakıt alımında banka komisyonu zamlandı!

2023-10-03 07:37:01
Akaryakıt alımında banka komisyonu zamlandı!

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra kredi kartlarına yapılan banka komisyonları da zamlandı.

#1
Foto - Akaryakıt alımında banka komisyonu zamlandı!

Sürücüler için tartışma konusu olan zamlara bankalar el attı. Ortaya çıkan sorun ile birlikte kredi kartlarına uygulanan komisyon oranları güncellendi. Kredi kartı komisyonu son güncelleme ile yüzde 3 seviyesine yükseldi. Bu durumda akaryakıt istasyonundan kredi kartı ile yapılacak 1000 TL'lik işlemin 30 TL'lik kısmını banka komisyon olarak alacak.

#2
Foto - Akaryakıt alımında banka komisyonu zamlandı!

KAR HESAPLAMASI MyNet tarafından paylaşılan bir haberi ile birlikte dağıtım ile bayinin entegre brüt kar marjının yüzde 8.6 olduğu paylaşıldı. Kar paylaşımının 50 - 50 olması halinde marj yüzde 4,3'e kadar düşüyor. Bu kâr marjının yüzde 3'ünü POS cihazlarına kaldığına göre, bayiye kalan yüzde 1,3 oluyor. Nakliye işlemlerine giden yüzde 0,7'lik kısım ile birlikte işletmenin ihtiyacı ve yaşamı için kalan marj yüzde 0,6 oluyor. Paylaşılan hesaplamalara göre ise, 1000 TL'nin 30 TL'si pos, 7 TL'si nakliyeye gidiyor. Eline geçen kar ise 43 TL brüt olurken, net karı 6 TL oluyor.

#3
Foto - Akaryakıt alımında banka komisyonu zamlandı!

İSTANBUL 2 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL ANADOLU YAKASI • Benzin fiyatı: 36,61 TL • Motorin fiyatı: 40.06 TL • LPG litre fiyatı: 17,33 TL İSTANBUL AVRUPA YAKASI • Benzin fiyatı: 36,66 TL • Motorin litre fiyatı: 40,12 TL • LPG litre fiyatı: 17,78 TL

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