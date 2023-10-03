Akaryakıt alımında banka komisyonu zamlandı!

KAR HESAPLAMASI MyNet tarafından paylaşılan bir haberi ile birlikte dağıtım ile bayinin entegre brüt kar marjının yüzde 8.6 olduğu paylaşıldı. Kar paylaşımının 50 - 50 olması halinde marj yüzde 4,3'e kadar düşüyor. Bu kâr marjının yüzde 3'ünü POS cihazlarına kaldığına göre, bayiye kalan yüzde 1,3 oluyor. Nakliye işlemlerine giden yüzde 0,7'lik kısım ile birlikte işletmenin ihtiyacı ve yaşamı için kalan marj yüzde 0,6 oluyor. Paylaşılan hesaplamalara göre ise, 1000 TL'nin 30 TL'si pos, 7 TL'si nakliyeye gidiyor. Eline geçen kar ise 43 TL brüt olurken, net karı 6 TL oluyor.